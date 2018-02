Gotovo 10.000 gledatelja u Cineplexxu pogledalo 50 nijansi slobodniji

Kako završava ljubavno-erotska saga Christiana Greya i Anastasie Steele doznalo je gotovo 10.000 gledatelja koji su iskoristili prve dane prikazivanja filmskog hita u Cineplexxu City Center one East i Split te do kraja napunili kino dvorane kako bi među prvima vidjeli rasplet popularne trilogije.



Sve je započelo u srijedu pretpremijernim projekcijama, a nastavilo se u četvrtak s Ladies Night eventom - posjetiteljice su okupile prijateljice, uživale u poklonima, dobrom provodu i filmu kojega su željno iščekivale, a pridružio im se i pokoji muškarac kao što su Dalibor Petko koji je film gledao u društvu Nives Celzijus te Saša Kopljar sa suprugom. U filmu su uživale i voditeljica Ana Strizić, stilistica Silvia Dvornik, glumica Ivana Gudelj i brojne druge osobe iz javnog života. Posebno intrigantna bila je Crvena soba - posebna prostorija koja je nastala po uzoru na istoimenu sobu iz filma. Baršun, veliki krevet, maske, bičevi i lisice dočarali su filmsku atmosferu, a da fotografije posjetiteljica budu zaista posebne pobrinuo Mr. Grey koji je čekao u Crvenoj sobi. Izvrsna posjećenost i izniman interes za film nastavili su se i u danima vikenda.



A da se ovaj filmski hit dugo iščekivao govori i podatak da je za projekcije u narednim danima veliki broj ulaznica već prodan. Stoga, brzo po svoje ulaznice na blagajne Cineplexxa City Center one East ili Split ili ih kupite online na cineplexx.hr.

Gospodin i gospođa Grey vas čekaju.