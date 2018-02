Tjedan ljubavi u optici Ghetaldus Split – 30% popusta na sve sunčane naočale!

Bez obzira tražite li savršeni poklon za Valentinovo za svoju bolju polovicu ili za sebe, sunčane naočale će uvijek ispuniti sva očekivanja. Najpoželjnije modele sunčanih naočala pronađite u optici Ghetaldus Split i to na 30% popusta, bez ikakvih ograničenja, na sve vrste plaćanja.



Top modele sunčanih naočala potražite u poslovnicama Optike Ghetaldus Split na više lokacija u Splitu, Zadru, Šibeniku, Trogiru, Omišu, Imotskom i Metkoviću.



Optika Ghetaldus Split već 60 godina predvodi modne trendove u Dalmaciji s najvišom razinom stručnosti i znanja iz svijeta optike. Vrhunska usluga i kvaliteta vida naš su glavni fokus, iz tog razloga smo omogućili i besplatni pregled dioptrije uz svaku kupnju, i to na dvije lokacije u Splitu (Hrvojeva 6 i Zadarska 7), te poslovnicama Zadar, Šibenik, Trogir i Metković. Nemojte čekati i rezervirajte svoj termin već danas, jer vaš vid je neprocjenjiv!



Popust se odnosi na sve izložene modele sunčanih naočala, te vrijedi samo od ponedjeljka 12.02. do srijede 14.02.2018. Popust se obračunava na blagajni.





Naš odabir za vas:Redovna cijena: 3670,00 knCijena s popustom: 2569,00 knRedovna cijena: 2070,00 knCijena s popustom: 1449,00 knRedovna cijena: 3100,00 knCijena s popustom: 2170,00 knRedovna cijena: 2110,00 knCijena s popustom: 1477,00 knRedovna cijena: 2810,00 knCijena s popustom: 1967,00 kn