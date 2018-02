Zagreb u znaku malvazije

Vinistra će u ponedjeljak, 12 veljače, u zagrebačkom hotelu Esplanade tradicionalno predstaviti malvazije iz 2017. Istrianima će se ove godine pridružiti nekoliko proizvođača žlahtine i autohtonih sorti Bregovite Hrvatske



Kušanje vina aktualne berbe početkom godine poznata je tradicija u Francuskoj, a poslovični Istriani taj su lijepi i za vinsku scenu praktični običaj uveli u Hrvatsku. Već sedam godina u Zagrebu, svake veljače predstavljaju se najnovije malvazije. Kada su već preuzeli formu, Istriani su zadržali i naziv. Tako je i zagrebačka vinska manifestacija dobila ime En primeur i baš poput francuske predstavlja aktualnu berbu koja je još u bačvama, pa je kupci kušaju u ranoj fazi i investiraju u vina koja im se svide.



En primeur održat će se 12. veljače u zagrebačkom hotelu Esplanade. Smaragdna dvorana jednog od najpoznatijih zagrebačkih hotela pokazala se punim pogotkom. Daje onu dozu luksuza i prestiža koju malvazija i zaslužuje.



„Tradicionalno, od 13 do 16 sati degustacija je rezervirana isključivo za profesionalce - ugostitelje, sommeliere, vlasnike vinoteka i one čiji je posao vezan uz vino, a od 16 do 19 sati u aktualnoj berbi moći će uživati šira javnost. Iako je ulaz slobodan moguć je jedino uz pozivnicu ili prethodnu prijavu na web stranicu Vinistre“, istaknuo je Nikola Benvenuti, predsjednik Vinistre - udruge vinara i vinogradara Istre, koja je uz Udruženje vinarstva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori organizator manifestacije.



Iz Istre se očekuje oko 57 proizvođača malvazija, proizvođači istarskih sireva - Latus i Špin, maslinovog ulja – OL Istria, a njima će se ove godine priključiti nekoliko proizvođača žlahtine i dvadesetak proizvođača autohtonih sorti Bregovite Hrvatske.

