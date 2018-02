Podijelite 'kissing špagete', a za kraj večeri uživajte u 'ljubavnim palačinkama'

Manifestacija "Vikend restorana", koja se provodi na inicijativu "Slobodne Dalmacije" od 9. do 11. veljače u osam splitskih restorana, glavna je priča u gradu podno Marjana ususret Valentinovu. Zašto? Pa zato što svoju bolju polovicu u povodu skorašnjeg Dana zaljubljenih možete odvesti na vrhunsku večeru ili ručak u jedan od renomiranih restorana a da pritom ne morate razbijati glavu koliko će vas koštati.



Cijene se već znaju, a i meniji. Jučer smo vam predstavili tri restorana i njihovu ponudu, a danas su na redu još tri: "Re di Mare", "Terminal F" i "Conlemani". U navedenim ugostiteljskim objektima možete uživati u biranim jelima, a pritom sve to platiti puno manje nego inače. Dakle, zaljubljenicima u gastronomiju, večeru ili ručak u tri slijeda osmislit će talentirani chefovi poznatih splitskih kuhinja i na taj način vam približiti svoje kulinarsko umijeće.



Svakako posjetite "Terminal F", koji će vas oduševiti svojom gastroponudom i priuštiti prvoklasni užitak za vaše nepce.

– Za samo Valentinovo nudimo "gastro-date" u Veroni, kod Romea i Julije. Nastupa Michele Rowsel, a tu je i "selfie mirror" te će svaki gost dobiti polaroidnu fotografiju kao uspomenu. Talijanski meni košta 150 kuna po osobi, a podrazumijeva večeru u tri slijeda s koktelom. Zanimljivo je što se meni dijeli: "kissing špageti" koji završavaju poljupcem te pizza na srce – polovica ide djevojci, a druga polovica dečku – objasnila je Marita Kučunić iz restorana "Terminal F", dodajući kako nude i posebne "Valentine koktele".



– Pozivamo sve one koji se još nisu zaljubili da dođu ovaj vikend, nakon večere u "Terminalu", na "Mix and match party" u "Fabrique pubu", kako bi možda pronašli svoju bolju polovicu za Valentinovo – poziva Kačunić.



Restoran "Conlemani" nudi, pak, specijalitete talijanske kuhinje pripremljene na moderan i inovativan način. Tako možete kušati talijanske klasike u novom ruhu, pizze svjetske klase, neodoljivu pastu, zapanjujuće antipaste i dolce u paru s nekim od najboljih talijanskih vina. Za "Vikend restorana" nude, pak, poseban jelovnik u tri slijeda koji najbolje pokazuje raznolikost i širinu talijanske kuhinje. Gostima nude i čašu vina te "petit fours", čaj ili kavu.



Ako tražite izolirano i romantično mjesto s prostranom terasom i umirujućim pogledom na more, za vas je restoran "Re di Mare", "usidren" u podnožju Marjana, u najstarijoj splitskoj marini. Poznati gastrokutak koji postoji već trideset godina zaljubljenima nudi vege, mesni i riblji meni. Juha od batata, punjeni ravioli u umaku od tartufa, zapečene punjene gljive, punjena piletina u umaku od kadulje, riblja pašteta i čips od kozica, njoki od dimljenog lososa, nougat torta..., samo je dio ukusnih jela s popisa koji će zasigurno zadovoljiti i najfinija nepca.



'CONLEMANI' - rezervacije na 500 240



Predjelo:



– punjene masline, grissini s pršutom, bruschette s rajčicama i bosiljkom, pečena paprika, zapečeni kruh s češnjakom, pohani sir pecorino poslužen s umacima



Glavno jelo:



– tanko rezana govedina s grilanim povrćem, pečenim krumpirom, listićima tartufa i parmezanom



Desert:



– zabaglione od naranče s karameliziranom zelenom jabukom



Dodatno:



– čaša vina, petit fours uz čaj ili kavu



Cijena:



119 kn po osobi



RESTORAN 'RE DI MARE' - rezervacije na 095 725 5555



VEGE MENI



– juha od batata

– punjeni ravioli u umaku od tartufa

– semifredo

Cijena:

99 kn po osobi



MESNI MENI



– zapečene punjene gljive

– punjena piletina u umaku od kadulje

– rafaelo torta

Cijena:

109 kn po osobi



RIBLJI MENI



– riblja pašteta i čips od kozica

– njoki od dimljenog lososa

– nougat torta

Cijena:

119 kn po osobi