'Turistički uspjeh nezamisliv je bez Adriatic Gastro Showa'

Poznati barmen Jure Vojković predstavio je svoj koktel dobrodošlice 'Alka' i zatim podučio župana Bobana i dogradonačelnika Velu kako će ga pripremiti

Najveći međunarodni Festival gastronomije i turizma "Adriatic Gastro Show" službeno je otvoren jučer u Spaladium Areni.

Iz godine u godinu manifestacija je sve prepoznatljivija među posjetiteljima i profesionalcima koji su važni segmenti u turizmu, a čini se kako će ovogodišnje, četvrto izdanje, nadmašiti sva dosadašnja. "Adriatic Gastro Show" u gradu pod Marjanom okupio je preko 600 izlagača iz 17 zemalja svijeta, specijaliziranih za cjelokupan turističko-ugostiteljski aspekt proizvoda i usluga.

Najpoznatija imena iz područja gastronomije, vinarstva i turizma mogu se vidjeti na štandovima, a atmosferu još zanimljivijom održavaju "cooking showovi" i poslovni susreti te stručna predavanja koja aktualnim i nadasve zanimljivim temama okupljaju mnogobrojne sudionike.

Pokrovitelji programa i ove godine su Županija, Grad, Županijska i Gradska turistička zajednica (TZ), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Ministarstvo poljoprivrede i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

– Ova manifestacija je prije svega središnje mjesto održavanja važnih stručnih programa, prezentacija, poslovnih susreta i organiziranih dolazaka hotelskih lanaca. Cilj nam je pomoći izlagačima da svoje proizvode, usluge i inovacije predstave široj publici koju "Adriatic Gastro Show" okuplja, a time i omogući izvrsno okruženje da se učvrste dosadašnji i sklope novi poslovni i prijateljski kontakti – naglasio je Stipe Šamija, direktor sajma.

Kao važnu stavku programa u Spaladium Areni, Šamija je istaknuo 4. regionalni forum obiteljskog turizma Splitsko-dalmatinske županije, "cooking show" i "master class" predavanja koja će privući još veći broj posjetitelja tijekom sva četiri dana manifestacije. Županijska gospodarska komora od prvog izdanja je aktivan partner i prijatelj festivala.

– Organiziramo Forum obiteljskog smještaja, najveće godišnje stručno okupljanje pružatelja usluga smještaja u županiji. Naime, u turizmu koji snažno raste, obiteljski smještaj čini najveći dio naših smještajnih kapaciteta te stoga ima i posebno važnu ulogu – naglasila je Vesna Friedl u ime Komore.

Svečanom otvorenju nazočili su i Marijana Pivalica iz Gradskog TZ-a, te dogradonačelnik Nino Vela koji je još jednom istaknuo važnost "Adriatic Gastro Showa".

– Već godinama osjećamo kako su gastronomija i turizam nezaobilazan spoj gospodarske aktivnosti u svim njegovim segmentima. Gastronomija je jedan od najvećih aduta hrvatskog turizma i zadovoljstvo mi je što se "Adriatic Gastro Show" održava baš u našem gradu – kazao je Vela, nakon čega je župan Blaženko Boban službeno otvorio sajam.

– Splitu čestitam na nagradi u turizmu za prošlu godinu, a posebno me veseli što je Splitsko-dalmatinska županija u listopadu zauzela prvo mjesto po ostvarenom broju noćenja i dolascima. To nam i dalje treba biti intencija isto kao i to da na isti način ubuduće popunimo i ostale predsezonske i posezonske mjesece – s govornice je Boban poručio svim prisutnim turističkim akterima.

Osim mora i sunca, smatra da se turistička ponuda može dodatno poboljšati i gastronomskom ponudom te još boljom promocijom arheoloških lokaliteta na području Splitsko-dalmatinske županije.

Poznati barmen Jure Vojković predstavio je svoj koktel dobrodošlice "Alka" kojim je osvojio osmo mjesto na svjetskom prvenstvu barmena u Tokiju, a zatim je podučio župana Bobana i dogradonačelnika Velu kako će ga pripremiti. Okrijepljeni izvrsnim Vojkovićevim koktelom organizatori su, na čelu s direktorom Šamijom, sve poveli u obilazak nikad bogatijeg sajma.

Namještaj za turističke kapacitete, posuđe, slastice, najkvalitetniji sladoledi, kvalitetni "Alca" uređaji i njihova sredstva za čišćenje koja koriste sve ozbiljne hotelske kuće, ali i "mali" iznajmljivači samo su dio bogate ponude. Ne smijemo zaboraviti ni prezentacije najkvalitetnijih gastronomskih proizvoda, poput steakova, rebaraca, pljeskavica i ćevapa iz zagrebačkog "Beef shopa" koji opskrbljuje i Hrvatsku i susjedne zemlje... Na prvom danu sajma svi su bili oduševljeni "Aspirinim" "cooking showom" u kojem su polaznici druge godine studija Gastronomije predstavili sve što su dotad naučili.

Tartar od tune s mladim kozjim sirom, salata od riblje mliječi na mariniranom ljubičastom luku, marinirani škamp u vaniliji i lubin mariniran u naranči te serviran na orzu i brusnici – samo je mali dio delicija koje su studenti pripremili pod budnim okom "chefa" Brace Sanjina i Tonča Drlje, "Aspirina" voditelja praktične nastave.

– Praktična nastava je najsnažniji dio naših studija. Veliki dio nastave odvija se u praktikumu i na "terenu" i zbog toga su naši studenti po završetku studija spremni za sve što ih čeka u budućem pozivu – naglasio je Drlje koji je, kao i "chef" Sanjin, zadovoljan pokazanim znanjem i sposobnostima studenata. A više nego zadovoljni bili su i degustatori, koji su njihovim jelima ugodno iznenadili svoje nepce.