Renomirani stručnjaci za odnose s javnošću na Danima komunikacija

Zagreb, 26. siječnja 2018. – Dani komunikacija festival su na kojem vrhunske edukacije mogu čuti komunikacijski stručnjaci svih sektora, od marketinga i odnosa s javnošću do digitalnih komunikacija. Ove godine na Dane komunikacija dolaze stručnjaci na području struke odnosa s javnošću poput Gabriele Lungu, direktorice agencije za konzalting WINGS iz Praga i Hermesa Holma iz agencije PRIME Weber Shandwick iz Stockholma.

Rijetko tko se može se pohvaliti poput Gabriele Lungu da je predsjedavao ili sudjelovao u radu žirija za PR na međunarodnim festivalima kao što su Dubai Lynxa, Cannes Lionsa, Effie, D&AD, SABRE i Clio Awardsa. Gabriele Lungu višestruko je nagrađivana za svoj rad te broji više od 150 osvojenih nagrada i nominacija na top festivalima poput Cannesa Lionsa ili Global SABRE te više od dvadeset godina radnog iskustva. Gabriele Lungu odličan je poznavatelj teorije usavršavanja i coachinga što je razvila kroz studij strateškog menadžmenta. Svoje dugogodišnje iskustvo koje ju je dovelo u sam vrh PR i kreativne industrije stekla je radeći u vodećim agencija poput Weber Shandwick, Ogilvy Public Relations i TBWA London.

Izrazito zanimljiv predavač u Rovinj dolazi iz Skandinavije, majstor komunikacija, Hermes Holm, čije se vještine skrivaju iza mirne, samozatajne vanjštine. Holm prije svega preferira rad, suprotstavljajući se klišeju otvorenih, zabavnih komunikacijskih znalaca koji obožavaju pozornost. Holm je višestruko je nagrađivani PR stručnjak, uvijek na vodećim pozicijama u najjačim europskim agencijama za odnose s javnošću poput PRIME Weber Shandwick i Edelman Deportivo. PRIME Weber Shandwick iz koje Holm dolazi, globalna je kreativna PR Agencija godine prema Holmes Reportu 2016. te u periodu 2010. – 2016. na Cannesu najnagrađivanija PR agencija u svijetu.

Holm će govoriti o osjećaju više svrhe koji je postao integralan dio suvremene komunikacije, o ciljevima koje si brendovi postavljaju te kako prijeći put od poticanja diskusije do upravljanja njome, o načinu kako od obične kampanje doći do rješenja stvarnih problema, relevantnih svojoj ciljanoj publici.

Organizatori pozivaju zainteresirane stručnjake iz područja komunikacijske industrije da se prijave te poslušaju iskustva vodećih europskih stručnjaka za odnose s javnošću. Do 13. veljače traju rane prijave po povoljnijim cijenama uz uštedu do 1.000 kuna, uz napomenu da članovi Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje, Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca, IAB Hrvatska te klijenti agencija HURA-e imaju dodatni popust prilikom prijave.

O Danima komunikacija:

Tehnologija i kreativnost teme su šestog izdanja nadolazećeg festivala. Iz godine u godinu Dani komunikacija bilježe sve veći porast posjetitelja. Uz navedene predvače, organizatori su najavili još dva ovogodišnja predavača: Jayantu Jenkinsa, kreativnog direktora Twittera te Brada Parscalea, direktora digitalnih medija predsjedničke kampanje Donalda J. Trumpa. Organizatori najavljuju izrazito zanimljiv i raznolik sadržaj. Za više informacija o Danima komunikacija posjetite službene stranice festivala www.danikomunikacija.com

HURA:

Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje je vodeće strukovno udruženje u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članovi HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje) te kao ekskluzivni predstavnik Cannes Lions i Effie Worldwide organizacija za Hrvatsku. Više o HURA-i na www.hura.hr.

IAB Hrvatska:

IAB Hrvatska je neprofitna udruga posvećena interaktivnom marketingu, osnovana s ciljem da stimuliranjem i usmjeravanjem industrije potpomogne razvitak interaktivnih marketinških komunikacija u Hrvatskoj. IAB Hrvatska je zamišljen kao forum profesionalca interaktivnog marketinga, s ciljem razvoja tržišta interaktivnog marketinga na način da kontinuirano dokazuje njegovu efikasnost, promovira ga i štiti, te to čini udruživanjem industrije, kreiranjem standarda, istraživanjima, savjetovanjem i edukacijom, kako industrije u cijelosti, tako i njezinih članova. IAB Hrvatska je osnivač Europske udruge IAB Europe i dio globalne mreže IAB udruga.

