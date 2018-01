Počnite ozbiljno razmišljati o kupnji zlata i srebra

Kada je pravo vrijeme za kupnju investicijskih plemenitih kovina? Različiti analitičari naglašavaju različite razloge za kupnju zlata i srebra kao sredstva očuvanja vrijednosti osobne imovine.

Neki tvrde kako je kupnju dobro učiniti u trenutku kada cijena plemenitim kovinama dovoljno padne, drugi smatraju kako kupovati treba tek kada cijena započne ozbiljnije rasti. Ima onih koji tvrde da je plemenite kovine najbolje kupovati u istim iznosima i u redovnim razmacima bez obzira na cijenu, ali i onih koji naglašavaju kako je stanje svjetskog financijskog sustava toliko nesigurno da je svu svoju likvidnu imovinu najbolje odmah pretvoriti u zlato i srebro.

Premda u svakom od ovih savjeta ima zrno istine, postoji ipak okolnost u kojoj bi svaki marljiv, radišan i štedan čovjek trebao početi ozbiljno razmišljati o kupnji zlata i srebra, bez obzira kojem se od navedenih mišljenja prikloni.



Miran san u vremenima neizvjesnosti



Tu je okolnost vrlo jednostavno prepoznati. Ako u svojoj ušteđevini nemate ni jednu zlatnu ili srebrnu polugu, ni jednu zlatnu ili srebrnu kovanicu, krajnje je vrijeme da barem dio svoje imovine pretvorite u zlato i srebro. Posjedovanje gotovine u banci ili bilo koje druge investicijske klase poput dionica ili obveznica, ne može vam osigurati dovoljno miran san u vremenima neizvjesnosti.

Ako doista nemate ni malo zlata i srebra u svojem štednom i investicijskom portfelju, pitanje je kako to promijeniti?

Najvažnije je pronaći uglednog i pouzdanog brokera fizičkim investicijskim zlatom i srebrom koji će vam ponuditi vrhunske investicijske proizvode, te vrhunsku i diskretnu uslugu.



Pouzdana i besprijekorna usluga



Jedan od vodećih regionalnih brokera fizičkim zlatnim i srebrnim polugama, te zlatnicima i srebrnjacima svjetske kvalitete jest tvrtka Tetragram projekt, koja je odnedavno otvorila svoj regionalni distributivni centar za plemenite kovine u Splitu . Njezino višegodišnje iskustvo, brojni zadovoljni kupci, te njezin pouzdani brend Plemenit koji je postao sinonim besprijekorne usluge na području trgovanja investicijskim plemenitim kovinama, jamstvo su da će vaša prva, ali i svaka buduća kupnja investicijskog zlata i srebra proteći ugodno, diskretno, anonimno, unutar strogih pravila Europske Unije i prema vrhunskim svjetskim mjerilima.

Bez obzira na iznos likvidnih sredstava koje planirate pretvoriti u investicijsko zlato i srebro, dočekat će vas ljubazni stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom. A što je osobito važno, kupnju možete obaviti odmah, bez čekanja na isporuku, budući da najpopularnije investicijske poluge i kovanice tvrtka Tetragram ima u pravilu uvijek na raspolaganju. Tetragram je jedna od rijetkih tvrtki u regiji gdje investicijske proizvode od plemenitih kovina možete preuzeti odmah u trenutku plaćanja. A ako i odaberete nešto iz ponude što nije odmah moguće isporučiti, rokovi isporuke su kratki i usklađeni su sa svjetskim standardima na tržištu investicijskoga zlata i srebra.



Proizvodi za trenutnu isporuku



Ukoliko želite obaviti diskretnu kupnju investicijskoga zlata, tvrtka Tetragram na raspolaganju ima zlatne poluge od jedne unce (31,1 gram), 50 grama, 100 grama i 250 grama. To su poluge koje je moguće legalno kupiti za gotovinu, budući da njihova cijena ne prelazi zakonski maksimum plaćanja gotovim novcem u visini od 75 tisuća kuna.

Također, u standardnoj ponudi su i manje poluge i kovanice od 1 do 20 grama, te srebrnjaci od 1 unce. To su proizvodi osobito prikladni za klijente koji planiraju kupnju investicijskih plemenitih kovina u manjim i povremenim iznosima.

I na kraju, valja istaknuti kako su cijene po kojima investicijsko srebro i zlato možete kupiti (ali i prodati) kod tvrtke Tetragram projekt d.o.o. iznimno konkurentne. Njezini čelnici ističu kako cjenovnu politiku usklađuju prema stanju na tržištima Austrije, Njemačke i Švicarske, dakle prilagođavaju se najuglednijim i najkonkurentnijim tržištima na svijetu.

Provjerite ponudu investicijskoga zlata i srebra na internetskim stranicama Plemenit ili kontaktirajte tvrtku Tetragram telefonski, na broj +385 1 236 58 57. Radno vrijeme je od ponedjeljka do četvrtka 9-17 sati, petkom 9-13 sati ili prema dogovoru. Dobro došli!