Burno u Saboru; Maras prozvao Plenkovića: 'Vi ste posjeli zajedno glavnog državnog odvjetnika i Bandića'; Premijer mu spustio: 'Govorite gluposti'

11:35 Gordan Maras: Grad se guši u smeću, onečišćenje zraka u Zagrebu je ovih dana katastrofalno. U pripremi je otimačina javnog prostora, do kada ćete vi podržavati vašeg najvjernijeg suradnika Milana Bandića bez kojeg nema vlasti? Znam da je Bandić dao poseban nalog da se čisti oko premijerove kuće. Vi osobno ste posjeli državnog odvjetnika Jelenića i Bandića u HNK-u valjda da probaju dogovoriti kako da se gradonačelnik Bandić izvuče iz korupcijskih afera.

Plenković: Vi opetovano želite razgovarati o predstavničkom tijelu koje nije Sabor. Imate gradsku skupštinu pa idite tamo postaviti to pitanje. Do kad ćete vi surađivati sa Beljakom? Da to čujemo s obzirom na to što je čovjek napisao, ne na pidgeon englishu, nego nešto što nije dostojno bilo koga tko misli za sebe da može biti predstavnikom naroda. Što se tiče ove vaše aluzije da je gradonačelnika dao nalog da se čisti smeće oko moje kuće: slušajući vas, bilo bi dobro da se počisti smeće oko vas. Govorite zaista gluposti, aludirati da sam ja osobno odrađivao državni preseans u HNK-u, određivao tko gdje sjedi?! Nije bitna rotacija predsjedanja, bitan je sadržaj, uvažavanje, utjecaj.

Maras: Čovjek bi pomislio da se protivite suradnji s Bandićem. Iza vas i vaših riječi stoji bespogovorna podrška Bandiću. Plenković jednako Bandić, više se ne možete skrivati iza nikoga. Stup vlasti je čovjek koji ima optužnice ni sam ne zna koliko.

10:50 I nezavisni zastupnik Bojan Glavašević postavio je pitanje Plenkoviću, prenosi Jutarnji list.

Glavašević: Svjedočimo postepenom nestanku vladavine prava, o tome ste slušali i jučer u EU parlamentu, o tome govore građani, brojne organizacije za ljudska prava. A vi i vaši ministri kolutate očima na ovakve tvrdnje, uvjeravate građane da mi ne znaju o čemu govore i tvrdite da je u Hrvatskoj sve bolje i bolje, da su ministri stručni, da rade u interesu građana i da nam je standard sve bolji i bolji. I čudom se čudite kako građani to ne shvaćaju. Smatrate li da u društvu vlada neopravdana paranoja ili panika?

Plenković: Umjesto da date doprinos, pitam se kako bi to izgledalo da ste na mom mjestu. Što se tiče percepcije i što se tiče realnosti - prije više od 3 godine hrvatska je bila duboko podijeljena zemlja. Vaša politika je govorila mi ili oni, bila je polarizirana. Naša politika je bila smanjiti podjele u društvu, vratiti stabilnost društvu i gospodarstvu. Prije tri godine bilo je normalno srušiti kreditni rejting, normalno je bilo zalediti mirovine i plaće, normalno je bilo izglasati Lex Perković. Među vama još ima onih koji na Twitteru pišu nepismene postove kojih bi se zgrozio svatko tko ima tri čiste.

Glavašević: Građani vide da se zdravstveni sustav raspada, građani se brinu jer vide da se prema privatizaciji zdravstva zbog nemara. Vi i vaš ministar zdravstva tvrdite da je sve u redu. Gube povjerenje u policiju, a ministar policije nas uvjerava da svi lažu, svi osim njega dakako. Svima je jasno da se kriminal se kažnjava, dapače, da se podržava, građani gube povjerenje u pravosuđe. Građani vide da su kriminalci privilegirana klasa koja se druži s predsjednicom i ministrima. Nije moguće da su vaš pogled na stvari i onako kako građani vide stvari mogući, i jedan i drugi. Protrljajte svoje oči, pogledajte Hrvatsku još jednom, u njoj živi većina hrvatskih građana, a ne samo vi i vaši ministri i članovi vaše stranke.

10:40 Sabina Glasovac je dobila opomenu. Upozorila je na povredu poslovnika i dok je objašnjavala o čemu je riječ Jandroković ju je u upozoravao da joj je vrijeme isteklo i da mora završiti izlaganje što je ona uporno izbjegavala. Na kraju joj je poručio: 'Ako se netko prepoznaje u premijerovim riječima, to je njegov problem'.

Između ostalog je Glasovac željela istaknuti da je Hrvatska preuzela predsjedanje Vijećem Europe jer naprosto došao red na Hrvatsku, a ne zato što je to uspjeh Vlade.

10:38 Davor Bernardić je postavio pitanje premijeru Plenkoviću.

Bernardić: Posljednji slučaj višestrukog ubojstva u Splitu ukazao je na ogroman problem, nepovjerenje u institucije, jučerašnji događaj pokušaj iznude mita od strane bivšeg političkog inspektora. Građani su izgubili povjerenje u DORH, policiju, Vladu, građani više ne mogu trpjeti tu nepravdi, građani se s pravom osjećaju nesigurno. Što konkretno poduzimate da zaustavite ovaj kaos i nered u Hrvatskoj?

Plenković: Hrvatska je po statistikama među sigurnijim članicama EU, izdvajati iz konteksta ovaj slučaj u Splitu je kao da tražite razumijevanje za anarhiju i uzimanje pravde u svoje ruke. U Hrvatskoj anarhije biti neće, hrvatska policija je nerijetko i ispod radara i to u mandatu ove Vlade obavila niz operativnih akcija koje su završile privođenjem, podizanjem optužnice. I ovaj slučaj je policija riješila vrlo brzo.

Hrvatskoj se lijepi etiketa anarhije. To ne stoji, izvlačiti ovakve zaključke na temelju ovog slučaja. Nažalost ovo su slučajevi koje se događaju u sferi kriminala. Postoje institucije koje se bave ovim temama. Možda bi mogli nešto učiniti u sferi kaznenog i procesnog prava, možda to može biti vidljivija.

Odgovor Bernardića: Nije nikako dobro kada ljudi uzimaju vlast u svoje ruke. Pogledajte što misli vaš narod, za svoj izborni poraz ste proglasili ljude koji su iselili. Iselili su iz krajeva u kojemu ste vi na vlasti, iz Slavonije. Dok se vi šepurite po Bruxellesu, građani sve teže žive i osjećaju se nesigurno, vide da vaš mandat od četiri godine, može stati u dvije riječ - kaos i korupcija

10:13 HDZ-ov Ante Bačić upitao je ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića o pomilovanju, odnosno pripremama novog zakona, prenosi N1.

Bačić: Ide li se prema tome da se taj institut oduzme predsjedniku?

Bošnjaković: To ostaje u rukama predsjednika, ali je intencija da se uz to osnuje i stručno povjerenstvo koje bi pomagalo predsjedniku.

Bačić: Naravno, pitat ćemo i novog predsjednika za mišljenje.

10:00 Premijer Andrej Plenković najavio je analizu stanja u privatnim domovima koji skrbe za starije osobe, poboljšanje zakonodavnog okvira i veću kontrolu tih domova kako se ne bi ponovila tragedija iz doma u Andraševcu.

"Prvo, kroz novi zakon o socijalnoj skrbi i kroz učinkovitiji inspekcijski nadzor moramo vidjeti ima li još ovakvih slučaja kao što je Andraševec. Odgovarali li broj odobrenih smještajnih kapaciteta stvarnom stanju, jesu li objekti izgrađeni, uređeni i prilagođeni prema pravilima. Kada to utvrdimo, a takvih domova u Hrvatskoj ima preko 700, tada ćemo nakon snimke stanja moći poboljšati i zakonski okvir i operativnu kontrolu domova", kazao je premijer odgovarajući na upit nezavisnog Tomislava Žagara o skrbi za starije.

"To je je pouka iz ove velike tragedije", rekao je Plenković dodavši kako će napraviti sve da se ovakva situacija više ne ponovi. Plenković je još jednom izrazio sućut obiteljima stradalih u domu u Andraševcu.

Žagar je podsjetio da u Hrvatskoj nema javnih domova za starije i nemoćne te da Vlada za treba naći sredstva za izgradnju takvih domova.

9:49 Prvi je postavio pitanje zastupnik Ivan Pernar i to premijeru Andreju Plenkoviću.

Pernar: Zašto nema obdukcije virovitičkog pročelnika Siniše Palma koji je pod nerazjašnjenim okolnostima preminuo nakon što se saznalo da 17 milijuna kuna fali iz proračuna Virovitice?

Plenković: Sve što ste vi danas pitali mene, to su pitanja koja treba postaviti državnom odvetništvu i hrvatskoj policiji.

Pernar.: Nisam zadovoljan, nitko normalan ne bi bio zadovoljan. Nitko još nije odgovarao jer je novac nestao, jer nije bilo obdukcije.

Dok je Plenković odgovarao na pitanje šef Sabora Gordan Jandroković opomenuo je zastupnike Nikolu Grmoju i Krešimira Beljaka.

- Kolega Grmoja, Beljak, što je ovo, nemojte smetati Grmoji, ne možete dobiti riječ jer ste se nepristojno ponašali. Vratite se na svoje mjesto, upozorio je Jandroković šefa HSS-a koji se odšetao do zastupnika Mosta Grmoje pa se vratio na svoje mjesto, ali zasad je nejasno što se događalo u sabornici.

Nakon jednomjesečne stanke Hrvatski sabor počinje novu radnu sezonu i novu sjednicu koja će potrajati do početka travnja.

Sjednica će početi uobičajenim 'aktualnim prijepodnevom' za kojega će premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima pitanja postaviti 40 zastupnika, a poslijepodne će raspravljati o prijedlogu 31 oporbenog zastupnika da se pokrene postupak izglasavanja nepovjerenja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak. Taj je zahtjev pokrenuo SDP, a potpisima ga podržali zastupnici HSS-a, HSU-a i Živog zida.

Vlada je na sjednici u prosincu prošle godine potpunosti odbacila prijedlog 31 oporbenog zastupnika u Hrvatskome saboru za pokretanje pitanja povjerenja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak.

Plenković je jučer rekao da će dijelom nazočiti raspravi o ministrici Divjak, ali ne cijelo vrijeme "jer za to nema potrebe", a u četvrtak je i sjednica Vlade te putuje u Berlin.