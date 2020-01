U HDZ-u pronašli razlog lošeg rejtinga: 'Ma to je refleksija predsjedničkih izbora, za dva tjedna vraćamo se u normalu'

Da su pobjedom Zorana Milanovića narasli i politički tantijemi SDP-u potvrdila je već prva anketa u siječnju prema kojoj je nakon pune četiri godine hadazeovog vodstva, SDP postao najjača politička stranka u Hrvatskoj.

SDP je na prvom mjestu, a HDZ je od prosinca pao za pola postotnog boda, i trenutno je druga stranka s potporom od 26,9 posto.

Prema istraživanju CRO Demoskop koje je agencija Promocija plus provela za RTL televiziju, SDP trenutno podržava 27,8 posto birača što je gotovo tri posto više nego u prosincu (25,2 posto), odnosno čak deset posto više u usporedbi s početkom prošle godine.

Tad je SDP bio na svom dnu samo sa 16 posto potpore.

Kada bi se najnoviji rejting stranaka pretvorio u mandate, SDP bi s partnerima imao dovoljno ruku za većinu u Saboru!

U HDZ-u tvrde kako je će se brzo vratiti na prvo mjesto.

Ministar gospodarstva i potpredsjednik HDZ-a Darko Horvat kaže kako su je siječanjska anketa refleksija predsjedničkih izbora, pa očekuje nakon tjedan do dva "vraćanje u normalu", odnosno da HDZ ponovno bude najjača politička opcija.

- Ta će polemika, odnosno nadmudrivanje na relaciji SDP -HDZ trajati tjedan ili dva, a nakon toga će se sve opet vratiti na normalu i HDZ će ponovno biti najjača politička opcija u Hrvatskoj - tumači Horvat.

U SDP-u odgovaraju kako HDZ-ovci neće tako lako dočekati ta "dva tjedna", uvjereni su u izbornu pobjedu.

- Svi pokazatelji su na našoj strani - samouvjereno poručju s Iblerovog trga.

RTL-ova anketa je pokazala i da je umjesto liste Mislava Kolakušića, na treće mjesto izbio Most koji pleše po rubu izbornog praga sa potporom od 5,6 posto.

Mislava Kolakušića, koji je bio treća snaga na političkoj sceni, pretekli su Hrvatski suverenisti koji dobivaju 3,9 posto (rast sa 3,2 posto u prosincu).

Zanimljivo je kako još tri posto građana svoj glas daje Kolakušiću iako je najavio da neće izlaziti na parlamentarne izbore.

- I ovo najnovije istraživanje potvrđuje koliko je politika varljiva. Lani u ovo vrijeme Davor Bernardić je percipiran kao politički mrtvac, a evo danas je na čelu trenutno najjače stranke. Ipak, iako je na osnovu rezultata europskih i predsjedničkih izbora SDP u percepciji građana skočio treba povući crtu između tih izbora i onih parlamentarnih.

Na nacionalanim izborima čeka nas kompletno nova utakmica, gdje više nemamo čitavu Hrvatsku kao jednu izbornu jedincu kao na predsjedničkim izborima. Na parlamentranim izborima imamo izborne jedinice, prag od pet posto, D'Hondtov izračun mandata... To je jedna nova priča, i premda ima pozitivan trend SDP čeka još dosta posla računaju li da će ostati prvi - upozorava komunikacijski stručnjak Gordan Turković.

Podsjeća i na to kako su post izborne analize pokazale da je na predsjedničkim izborima dio birača glasao za Milanovića zbog njegove osobnosti, a ne zbog povezanosti s SDP-om.

- Također dobar dio glasova Milanović je dobio iz protesta od birača koji su bili nezadovoljni Kolindom Grabar Kitarović osobno, njezinom politikom u mandatu i lošom kampanjom - veli.

Što se tiče Mosta, njegova sudbina uvelike ovisi o potezima Miroslava Škore.

- Kad Škoro kaže što namjerava sa svojom političkom platformom, postoci bi se mogli značajno promijeniti. U Saboru bi mogli imati tri bloka - SDP, HDZ, i Škorinu platformu, koji neće međusobno surađivati, a nitko od njih samostalno neće moći formirat vlast - ocjenjuje Turković.

Ne slaže se s tumačenjima o mogućoj velikoj koaliciji plavih i crvenih.

- U ovome trenutku ne vjerujem u priče o velikoj koaliciji SDP i HDZ-a. To je možda za neka buduća vremena. Kod nas za to još nije sazrela situacija jer bi SDP i HDZ tim udruživanjeme izgubili puno svojih birača. Kod na s je realnije da ćemo kao u Izraleu ponavljati izbore, nego da će doći do velike koalicije SDP-a i HDZ-a – smatra Turković.

Ne očekuje ni da ćemo na birališta izići prije vremena.

- Na prijevremene izbore izlaziš kad si jak, a Plenković to sad nije, tako da ćemo vjerojatno na birališta ići u redovom roku – zaključuje Turković.