Kada bi se najnoviji rejting stranaka pretvorio u mandate, SDP bi s partnerima imao dovoljno ruku za većinu u Saboru!

Prvi put u posljednje četiri godine SDP je po rejtingu preskočio HDZ. I izbio na prvo mjesto najpopularnijih hrvatskih stranaka. No, na krilima pobjede Zorana Milanovića dogodilo se još jedan veliki obrat.

SDP bi mogao složiti većinu u Saboru. A Davor Bernardić, unatoč svim osporavanjima koja ga prate otkako je preuzeo kormilo socijaldemokrata, postati idući hrvatski premijer.

Zvuči nevjerojatno? Nimalo, ako rezultate najnovijeg telefonskog istraživanja agencije Promocija Plus pokušamo pretvoriti u saborske mandate.

Prema njima, SDP bi mogao računati na 61 zastupnika. HDZ na 57, a Most na 9 mjesta u Saboru. Stranke Amsterdamske koalicije ukupno bi mogle dobiti 8 zastupnika. Tri bi, prema ovoj računici, pripala IDS-u, a četiri HSS-u. Jedan, iako rubni, mogla bi u Zagrebu dobiti Anka Mrak Taritaš iz Glasa.

Riječ je o strankama koje su na predsjedničkim izborima podržale Milanovića. Ako bi sličan dogovor o zajedničkom nastupu “pao” i za parlamentarne izbore – o čemu HSS već ima dogovor s SDP-om – njihov bi rezultat bez ikakve dvojbe maksimalizirao broj zastupnika lijevo-liberalne koalicije.

Jer, ako se SDP-ovim 61 pridoda ovih osam mandata s centra, to ukupno iznosi 69. S osam manjinskih zastupnika, to je 77 ruku u novome Saboru. Jedan više od onog što je potrebno za parlamentarnu većinu koja bi Bernardića izabrala za idućeg hrvatskog premijera.

I to bez pakta s nekom od protestnih stranaka. Bilo da prag prijeđu Živi zid, Ivan Pernar ili Mislav Kolakušić.

Što se pak tiče HDZ-a, postotak potpore koju uživa vladajuća stranka među hrvatskim biračima i dalje je solidan. I više-manje se poklapa s onim što je njihova kandidatkinja osvojila u prvom krugu predsjedničkih izbora.

No 57 mandata koje bi dobili da se izbori za Sabor održavaju sada – plus dva u dijaspori – ne bi im jamčili formiranje većine u Saboru i novi mandat u Banskim dvorima. Njihov ključni problem je manjak koalicijskih partnera.

HNS bi, prema našoj simulaciji, maksimalno dobio dva mandata. Milan Bandić jedan, ako i toliko. To zbirno donosi 62 mandata.

I tu za HDZ nastaje problem.Vladajuća stranka, naravno, može dati određene koncesije radikalnijoj desnici. I nakon izbora ponuditi im koaliciju. No, pitanje je hoće li im i to biti dovoljno.

Od velikog broja glasova koje je na predsjedničkim izborima osvojio Miroslav Škoro, niti jedna od stranaka koje su ga podržavale za sada nije značajnije profitirala.

Suverenisti Ruže Tomašić su na 3,9 posto potpore. Što im, zbog snage koja je koncentrirana samo u određenim izbornim jedinicama – barem kako sada stvari stoje – ne jamči više od četiri mandata. Uključujući i jedan u dijaspori. A to je HDZ-u nedovoljno za većinu.

Škoru je, da ne zaboravimo, podržao i Most. Koji bi, prema našem izračunu, mogao dobiti između 8 i 9 mandata. No, teško da će Most – nakon dva neuspjela eksperimenta – hrliti u koaliciju s HDZ-om. A još manje u novi savez s Andrejem Plenkovićem, koji ih je prije dvije i pol godine istjerao iz Vlade.

Ako, međutim, Škoro za parlamentarne izbore reprizira model s predsjedničkih – i ponovno okupi široku desnu koaliciju u kojoj bi bili i Suverenisti i Most, ali i protestni birači – odnosi u mandatima između desnice i ljevice mogli bi se značajnije promijeniti.

Prvi krug predsjedničkih izbora – kada se glasovi koje je diljem zemlje osvojio Škoro pretvore u parlamentarne mandate – pokazuje da bi on mogao dobiti čak 40 mandata. Više nego što je ijedna “treća” politička opcija do sada osvojila u Saboru.

Pod uvjetom, dakako, da birači koji su mu dali svoj glas na predsjedničkim izborima to učine i na parlamentarnim. Što, naravno, nitko ne može jamčiti, jer se ovdje radi o dva potpuno različita izbora.

Ovo je možda indikator dokle bi maksimalno mogao ići rezultat Škorine koalicije.

No nikako ne i jamac da će se to sljedeće jeseni doista i dogoditi. Pogotovo ne ako HDZ popuni rupe na svojem desnom krilu.

Nauči iz pogrešaka s predsjedničkih i europskih izbori. I na idućim parlamentarnim izborima da svoj maksimum.