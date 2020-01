Ovaj dragovoljac redovno prati 'Generala' i ne može doći sebi od onoga što vidi: 'Serija je uvreda za intelekt svakog branitelja. Najviše me boli bitka za Maslenicu. Toliko poginulih, a tako iskarikirano'

Krasnodar Kišur redovno prati seriju “General” Antuna Vrdoljaka na HTV-u i svaka nova epizoda u njemu izaziva revolt. Osobito je zgrožen prikazom bitke za Maslenicu.

Ovaj, u ratu natporučnik 7. gardijske brigade, Pume, 2. pješačka bojna, a u miru promaknut u satnika, ne može, kaže, vjerovati kako su “stvari iskarikirane do krajnjih granica”. Osobito mu je mučno bilo gledati Vrdoljakovu ekranizaciju eksplozije minobacača u selu Suhovare i borbu sa srpskim okupatorom u Dračama. Objavio je to i u Facebook postu, koji je uskoro postao viralan. Mnogi su njegovi suborci iz Puma, ali i drugih hrvatskih brigada, iznimno oštro reagirali na prikaz ratnih zbivanja u seriji “General”.

Zna što govori

Varaždinac Kišur, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, kako piše Jutarnji list, dobro zna o čemu govori kad napada Vrdoljakovu verziju eksplozije u Suhovarama. Eksplodirao je laki minobacač 120 mm, napravljen negdje u Međimurju za mine od 17 kg, a za njega su imali kineske mine od 22 kg. “Te nam je mine, nakon što smo u pola akcije ostali bez granata, dostavila logistika HV-a, da ne mislite da smo ih zarobili. Roba nekog domaćeg ratnog profitera iz skladišta u Sabunikama ubila je hrvatske vojnike”.

U toj je eksploziji ranjen, poginulo je pet njegovih prijatelja i suboraca, a još trojica su jedva izvukla živu glavu.

Preokretanje stvari

- Jako me to speklo, toliko poginulih, a tako iskarikirano. Očigledno su za eksploziju čuli u dokumentarcu “Maslenica” u kojoj smo mi preživjeli svjedočili o strašnom događaju. Njihov prikaz toga nema veze s vezom. Sve su bezrazložno unakaradili. Jedino istinito u svemu su kineske mine i eksplozija, ostalo nema veze s istinom niti je tu bila 4. brigada kako su je oni smjestili. Kad sam vidio tu scenu i kako je obrađena, vratilo me u stvarni događaj iz 1993. godine. Stvarni događaj iz naših života je sasvim izvrnut. Razumijem da to nije dokumentarni film, ali ne vidim svrhu takvog karikiranja kad su tu svjedoci događaja, koji su samo čudom ostali živi. Poginuli su Tomić Darko - Kina, Marijan Zebec - Marek, Josip Pavličević - Jocika, Mladen Poturiček i Ivan Kovačević, da se ne zaborave zbog karikirane verzije Antuna Vrdoljaka i serije “General” - razočaran je i ljutit Krasnodar Kišur.

Na tom su se području, inače, uz srpske paravojske formacije, na okupatorskoj strani borili i ruski plaćenici, vojska kapetana Dragana, Beli orlovi i Vukovi s Velebita.

Također mu nije jasno, niti iz fabule vidi potrebu za takvo što, da je scena u kojoj hrvatski vojnik vozi srpskog u tačkama, u selu Drače, totalno “preokretanje stvari”.

- Ono što valjda treba biti banalizacija srpskih paravojnih snaga, zapravo je sigurno najgori doživljaj u životu našeg vojnika Roberta Herkova - Ulu, kojega su okupatori tom prilikom, 5. svibnja 1993. godine, zarobili. Teško su ga, čak tri puta ranjenog u tom danu, natovarili u tačke, u njima ga vozili od jednog do drugog mrtvog suborca i mlatili ga. I u kninskoj su ga bolnici redovito prebijali, a kasnije su ga razmijenili. To je stvarni, totalno izvrnuti prikaz događanja prilikom kojega je poginulo šest hrvatskih vojnika, a 16 njih je bilo ranjeno – nastavlja.

U toj se akciji osobito istaknuo Marofčanin, Branko Ipša, koji je i sam ranjen izvukao trojicu ranjenih suboraca i vraćao se po Herkova, međutim, Srbi su ga preduhitrili. Zbog svojeg je herojstva poslijeratno odlikovan najvišim ordenom za hrabrost, Kneza Domagoja.

Otvorene rane

Inače, u Drače su Pume ušle bez ispaljenog metka kroz tri kilometra minskih polja i zarobili zapovjednika obrane sela dok si je na šparetu kuhao kavu.

- Zar ovaj, istiniti događaj nije dovoljno filmičan da ga upotrebe u “Generalu”, nego onaj cijeli niz gluposti – pita se Kišur.

Još je jedna scena izvrstan, a neiskorišten lajt motiv u seriji “General”.

- Zarobljeni zapovjednik sela nam je pobjegao u tijeku akcije, a prilikom bijega je ranjen u nogu. Kasnije je Herkova posjećivao u kninskoj bolnici, a i ranije mu je tijekom zarobljavanja spasio život, tvrdeći da je ovaj ranije njega ostavio na životu - govori Kišur.

Prepoznao je, ističe, svoje citate iz “Maslenice”, a sigurno i drugi dečki svoje.

- Ako su nas citirali i pokupili događanja, mogli su prikazati i prave događaje, a koji, siguran sam, nisu ništa manje filmu atraktivni od prikazanih - kaže za Jutarnji list.

Krasnodar Kišur jedan je od hrvatskih dragovoljaca, rodom Zagrepčanin s varaždinskom adresom, koji su na ratnim bojišta proveli od početka do kraja rata, od 1991. godine do umirovljenja, 1. siječnja 1996. godine.

- Iz akcija na Maslenici, s kojima se po mome mišljenju i mišljenju suboraca, u “Generalu” sprdaju, od ukupno nas 50-ak koji smo u njima sudjelovali, samo se 20-ak vratilo čitavo. Bilo je 11 mrtvih i 21 ranjen, a jedan ranjen i zarobljen. A oni iz toga rade parodiju. Devastiraju otvorene rane.