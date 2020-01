Škoro se oglasio prvi put nakon izbora: Nisam ja doveo Milanovića na vlast; Progovorio i o osnivanju vlastite stranke te planira li koaliciju s HDZ-om

Miroslav Škoro, predsjednički kandidat koji je u prvom krugu izbora osvojio 465.703 glasa, odbacio je u intervjuu Večernjem listu prozivke da je na vlast doveo Zorana Milanovića ustvrdivši kako mu oni koji to govore daju nadnaravne sposobnosti i prebacuju odgovornost na drugoga, a najavio je i stvaranje treće opcije.

"Na politiku gledam kao na svojevrsno tržište na kojemu se nudi kandidate, ideje i konkretne mjere, a zauzvrat se očekuje glasove. Političar je s onim što zastupa proizvod. Ako taj proizvod podbaci i tržišni udio ne odgovara zacrtanim ciljevima treba napraviti analizu", rekao je Škoro za Večernji list od petka.

Trenutno, kaže, analitičkim metodama traži razloge zašto je osvojio 24,5 posto, a ne više te što je možda trebalo napraviti da bi taj rezultat bio bolji.

"U jednoj tako zahtjevnoj utakmici s milijun varijabli samo neuk, neupućen i bahat čovjek može prebacivati krivicu na drugoga", zaključuje Škoro.

Smiješno mu je, kaže, kada mu prigovaraju jer je u obraćanju poručio biračima da glasaju u interesu Hrvatske i po svojoj savjesti. "Pa zar bi trebali ići protiv sebe i protiv države", zapitao se.

Osvrnuo se i na izjavu šefa HDZ-ova saborskog Kluba Branka Bačića koji se nada budućoj suradnji i koaliciji s njegovom strankom.

"Nisam u politiku ušao da bih trgovao, nego da bih mijenjao stvari. A to je nemoguće ako radite sve na isti način kao ovi dosad. Mene to ne zanima. Drugo, čak i da želim trgovati nemam čime", poručio je podsjetivši kako on nema nikakvi saborskih mandata. Imat će ih, kaže, ako mu narod ponovno da povjerenje na parlamentarnim izborima.

Važno mu je, ističe, da napravi stabilnu treću opciju.

O tome hoće li osnovati vlastitu stranku rekao je kako je "to tehničko pitanje". Treba, kaže, sjesti i razgovarati sa svim ljudima i političkim opcijama koje su mu dale podršku, vidjeti koji su njihovi planovi. "Da možemo kvalitetno odabrati ljude s kojima bih onda sjeo i vidio kako najbolje artikulirati sve to", pojasnio je.

U njegovo ime, kaže, u ovom trenutku jedino može govoriti Mate Mijić (glasnogovornik Škorine predsjedničke kampanje) i on sam "Svi drugi izvori niti su moji, niti su bliski, niti su autorizirani za tako nešto", poručuje Škoro.

Ustvrdio je i kako ni u jednom trenutku nije imao nikakvu figu u džepu niti je bio nečiji projekt. "Ovaj fenomenalan rezultat je isključivo rezultat moje suradnje s mojim ljudima i partnerskim strankama", naglasio je dok je na pitanje spada li među te ljude i Mate Radeljić kratko uzvratio: "Ne".

Upitan hoće li i on, kao Suverenisti, od Mosta tražiti da se jasno identitetski definira poručio je: "Ja to ni od koga ne tražim niti ću tražiti".