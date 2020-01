Je li Kolinda politički mrtva? Bivša predsjednica sada ima tri opcije, dvije prilično ugodne i jednu riskantnu. U HDZ-ovim kuloarima sve više se šuška o ovoj posljednjoj

U izbornoj noći izgledalo je kao da joj je pao kamen sa srca.



Mjeseci naporne kampanje morali su ostaviti traga. Objavu izbornih rezultata dočekala je s olakšanjem. Nestala je svaka neizvjesnost. Nije više bilo ni bojazni da stvari ne idu kako bi željela. Kao ni straha od novog gafa.



- Tu sam, ostajem u Hrvatskoj – objavila je nakon poraza na izborima Kolinda Grabar Kitarović. Godišnji, pa doktorat, tim je redom posložila svoje prioritete.



Materijalne uvjete za taj politički plan ima. Kao državna dužnosnica, Kolinda Grabar Kitarović ima pravo da u idućih godinu dana prima plaću. Prvih šest mjeseci punu predsjedničku. Drugih šest mjeseci pola nje.



No, hoće li Kolinda Grabar Kitarović na tome stati?



Teško, tvrde svi koji je malo bolje poznaju.



Trebat će joj, naravno, neko vrijeme da se „rekupera“ od poraza.



Nakon toga pred njom će biti nekoliko opcija.



Jedna – vjerojatno najizglednija – je da ode raditi vani. U neku od međunarodnih institucija. Ima, uostalom CV koji je za to kvalificira. Bila je ministrica, veleposlanica, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a. I, na kraju, hrvatska predsjednica. Donald Tusk bio je „samo“ poljski premijer. Pa je postao šef Europskog vijeća, najmoćnije institucije unutar Europske unije.



Kvaka je što su u Bruxellesu, nakon nedavnih izbora, sve karte već podijeljene. Pa bi Kolinda Grabar Kitarović, ako se odluči nastaviti međunarodnu karijeru, pogled trebala usmjeriti ili prema UN-u. Ili prema NATO-u.



Druga opcija je da doista ostane u Hrvatskoj. Posveti se obitelji. I živi od ušteđevine. Da se odmakne od dnevne politike i – kao što to već godinama čini Stipe Mesić – obilazi forume, odlazi na putovanja, lobira za hrvatske projekte… I u ležernom stilu komentira događaje.



Treća opcija je – a u HDZ-ovim kuloarima se nakon poraza čuju i takve ideje – da stane na čelo pokreta protiv Andreja Plenkovića. I da ga, zajedno sa njegovim neistomišljenicima, na HDZ-ovom Saboru pokuša svrgnuti sa čela vladajuće stranke.

Može mu prigovoriti da je on glavni krivac za izborni poraz. Može podsjetiti da je njezin pad počeo nakon što je on isprovocirao razlaz sa njezinim „desnim“ savjetnicima. Može mu spočitnuti da bi se bez „šup“ karte Mati Radeljiću – na kojoj je premijer tako ustrajno inzistirao – sve moglo odigrati drukčije. Da najvjerojatnije ne bi ni Miroslava Škore. Ni HDZ-ovog poraza na izborima.



Ova posljednja opcija podrazumijeva ispunjenje jednog važnog preduvjeta.



Da Kolinda Grabar Kitarović u Hrvatskoj, nakon svih zaokreta koje je napravila - još ima politički kapital koji će desnici, na koncu balade, još uvijek nešto značiti.