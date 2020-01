Nakon Kolinde, najveći gubitnik predsjedničkih izbora je Milan Bandić. Pitanje je samo vidi li to Plenković i može li protiv čovjeka koji mu žetončićima održava Vladu?

Osim Kolinde Grabar Kitarović drugi najveći gubitnik nedjeljnih izbora je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Zagreb je jučer jasno dao do znanja da ne sluša Bandića.

Glas za Kolindu Grabar-Kitarović bio je i glas za Milana Bandića.

Zagrebački gradonačelnik je tako nehtijući radio u korist svoje nekadašnje stranke SDP-a i bivšeg šefa Zorana Milanovića, s kojim se u svađi odavno razišao.

Cijenu sve veće građanske odioznosti prema njemu zasad je skupo platila Kolinda Grabar-Kitarović, a na idućim parlamentarnim izborima mogao bi ju platiti i HDZ i Andrej Plenković čiju Vladu Bandić održava svojim žetončićima.

O Bandićevim aferama sve znaju i kumice na Dolcu. Do sada je protiv njega podignuto dvjestotinjak prijava, a Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv Bandića i poduzetnika Petra Pripuza vezano za zbrinjavanje zagrebačkog otpada. No, predsjednici to nije smetalo.

Ona se tijekom cijele kampanje čvrsto držala gradonačelnika, pjevala mu, slala rođendansku tortu, govorila da će mu nositi kolače u zatvor. Druga strana to je dobro iskoristila.

Koliko joj je to sve odmoglo pokazuju izborne brojke.

U pet godina Grabar-Kitarović izgubila je drastičan dio podrške u zagrebačkom bazenu: s 48 posto glasova pala je na 40 posto, a Josipovićevih 51,8 posto Milanović je pretvorio u 59,8 posto.

U prvom krugu predsjedničkih izbora Grabar Kitarović u glavnom je gradu dobila tek 74.000 glasova i zauzela treće mjesto, iza Milanovića i Miroslava Škore.

U drugom krugu je osvojila je 154.000 glasova, a Zoran Milanović skoro 228.000 glasova.

U cijeloj Hrvatskoj je Milanović pobijedio sa razlikom od 106.000 glasova, a od toga samo u Zagrebu je dobio 73.922 glasova više od protukandidatkinje.

Jasna je to poruka Zagrepčana Milanu Bandiću.

- Praznik demokracije je danas bio. Čestitam pobjedniku, čestitka i predsjednici koju sam na poziv iskreno i zdušno podržao. Svaki narod izabere predsjednika kojeg zaslužuje. I Churchill bi rekao da demokracija nije savršen sustav, ali je najmanje loš. Zadnja poruka - u dobru se uzvisi, a u zlu se ne ponizi – komentirao je sinoć Bandić.

Na pitanje o tome tko je kriv za poraz Grabar-Kitarović na izborima, Bandić nije htio dati odgovor.

- Ne bi ja ništa o krivici, to su personalni izbori, to pitajte aktere. Ja sam rekao što ja mislim - zaključio je.