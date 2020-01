'Crni labud' opet je napravio diverziju u HDZ-u: evo gdje se skrio ovoga puta

Zanimljivo je kako je HDZ u svojim predizbornim projekcijama o kojima je pisala i „Slobodna“ vrlo precizno pogodio rezultat Zorana Milanovića u drugom krugu, ali ne i svoje kandidatkinje.

HDZ-ovci su u svojim izračunima projicirali da će Milanović dobiti 1,032.445 glasova, a on je osvojio 1,034.222 glasa. Pogriješili su samo za 1.777 glasova.

No, zato su potpuno podbacili u prognozama za vlastitu kandidatkinju. Računali su da će Kolinda Grabar-Kitarović dobiti milijun i pedeset tisuća glasova, a osvojila ih je 928.226. Izračun im ne štima za više od sto tisuća glasova.

Opća mobilizacija u HDZ-u, poslali naputak za Kolindinu pobjedu: Prvo glasanje, a onda sarme i skijanje! Za pobjedu trebamo milijun i pedeset tisuća glasova

„Crni labud“ u projekcijama za Grabar-Kitarović ovaj put je bila izlaznost manja od očekivane, kao i veliki broj nevažećih listića za što su HDZ-ovci identificirali i locirali krivca - Miroslava Škoru.

Pripremljen je ražanj za Škorine birače, no zec je ostao u šumi.

Očekivali su da će na birališta izaći više od 57,7 posto birača, a izlaznost je bila ispod 55 posto.

Isto tako u drugom je krugu bilo čak 89.375, odnosno 4,36 posto poništenih listića.

Usporedbe radi, u drugom krugu predsjedničkih izbora prije pet godina bilo je 2,69 posto nevažećih listića.

Godine 2009., kada je Ivo Josipović došao na vlast, evidentirano je samo 30.547 nevažećih glasačkih listića ili 1,36 posto, a prije 15 godina u drugom krugu predsjedničkih izbora bilo je 35.617 tisuća nevažećih listića ili 1,59 posto.

Veliki broj poništenih listića komentirao je i sinoć premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

- Imali smo više od 4,6 posto nevažećih listića, što je enorman broj, to znači da je dio hrvatskih birača tendenciozno poništio glasove. Bilo bi desetak tisuća glasova razlike da nije bilo poništenih listića. Birači svoje biračko pravo mogu manifestirati ovako, ali to je ispod razine ljudi koji, kad im i daju naputke, to čine na ovakav način – negodovao je Plenković.

Iako je Grabar-Kitarović pobjedila u pet istočnih županija gdje je u prvom krugu trijumfirao Škoro i osvojila 181.334 glasova, to je skoro 50 tisuća glasova manje od HDZ-ova plana.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje je kandidatkinja HDZ-a prošla izvrsno, opet nije dobila onoliko koliko su u stranci računali. Osvojila je skoro 122 tisuće glasova, a projekcija je bila više od 130 tisuća.

U Zagrebu su računali da će Kolinda dobiti 187.357 glasova, a osvojila je nešto više od 153 tisuće. Bildanju glasova u glavnom gradu nije pomogao ni završni skup u Sesvetama gdje je u prvom krugu pobijedio Miroslav Škoro.

- Danas u našem Zagrebu proglašavam pobjedu na predsjedničkim izborima 2020. godine! - poručila je predsjednica na tom skupu u Novom Jelkovcu, pa se danas na društvenim mrežama rugaju kako je Grabar Kitarović to učinila u srijedu jer je znala da neće moći u nedjelju.