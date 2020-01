Plenković: Nazvat ću Milanovića još večeras i čestitati mu. Nemamo se mi što miriti, naša suradnja bit će tvrda kohabitacija

Želim prije svega zahvaliti Kolindi Grabar-Kitarović na pet godina mandata, požrtvovnom radu za boljitak svakog građanina i jačanju ugleda Hrvatske u svijetu - istaknuo je premijer Andrej Planković u razgovoru s novinarima nakon govora Grabar-Kitarović.

Zahvalio je svim članovima HDZ-a koji su predano radili na ovoj kampanji te čestitao Zoranu Milanoviću.

- Želim mu uspjeha u radu. Surađivat ćemo sukladno ustavu i zakonima - naglasio je Plenković.

Upitan strahuje li da su njemu upućene kritike stranačkih kolega nakon poraza Grabar-Kitarović na izborima, Plenković je rekao da će prvo analizirati rezultate izbora.

- Mi ćemo prije svega analizirati rezultate izbora, analizirati zašto se ovo dogodilo. Njih ima više. Ja sam tijekom kampanje govorio da je svaki glas desnoga centra koji je otišao Škori bio glas ljevici, koja je bila ujedinjena jer je Kolakušić praktički prestao s kampanjom. Ta situacija je po meni bila izrazito bitna i odredila dinamiku drugoga kruga, rekao je Plenković, ponovivši da je HDZ otkako mu je on na čelu napravio ogromne iskorake kako bi život u Hrvatskoj bio bolji.

- S obzirom na to da smo imali više od 4,6 posto nevažećih listića, to znači da je dio birača tendenciozno poništio svoje listiće. I to su određene poruke - rekao je Plenković i dodao kako bi razlika u glasovima bila 10 tisuća da nije bilo toliko nevažećih listića.

Na novinarsko pitanje hoće li HDZ sada ići desno kako bi povratio Škorine birače odgovorio je kako nitko ne posjeduje birače. Što se tiče najava njegovih stranačkih kolega, prije svega Milijana Brkića, o kandidaturi za šefa stranke, Plenković je rekao da svatko ima pravo kandidirati se na unutarstranačkim izborima.

- Tko god se želi kandidirati neka se kandidira. U zadnje 3,5 godina smo napravili puno za stranku, a naši članovi će odlučiti.

Upitan za komentar optužbi Mira Kovača da je politika koju je njegova politika odgovorna za poraz Grabar-Kitarović ironično je poručio:

- Vrh HDZ-a je odgovoran, slažem se. Imamo zdrav gopodarski rast, nikada snažniji ugled Hrvatske u inozemstvu, slučajno predsjedamo Vijećem Europe. Prihvaćam tu odgovornost.

Na opasku da se Kovač možda ponijeo nekorektno jer je na ovakvu primjedbu mogao pričekati, Plenković je odgovorio da u politici nema džentlmenskog ponašanja.

Potvrdio je da će Milanovića nazvati još večeras i čestitati mu, te kako će njihova suradnja biti tvrda kohabitacija, u skladu s Ustavom i zakonima.

- Mi imamo dugu povijest odnosa, a ovu recentnu koju je on svojim izjavama začinio kako ja nisam ni 2016., vidjet ćemo i razgovarati i dalje. Nemamo se mi što miriti, svatko živi svoj život - poručio je premijer Plenković.