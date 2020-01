Grabar Kitarović držala govor i plakala: Ostajem u Hrvatskoj! Milanoviću želim svu sreću, nađimo se što prije

Kolinda Grabar-Kitarović drži govor u stožeru HDZ-a.

- Bog neka čuva moju Hrvatsku - otvorila je govor citatom iz pjesme Doris Dragović.

- Drage Hrvatice i Hrvati, dobra večer svima i hvala svima koji su izašli na birališta. Ono što su me neprestance pitali tokom kampanje, što ću prvo učiniti nakon izbora - zahvaliti svojoj obitelji, suprugu, djeci, mami i tati - na svoj strpljivosti, potpori i ljubavi ovih godina. Volim vas! - rekla je Kolinda na rubu suza.

- Hvala vodstvu HDZ-a na čelu s Andrejem Plenkovićem, svim simpatizerima i svim ostalim strankama koje su me podržale. Ostanimo ujedinjeni i okupljeni za našu Hrvatsku. Pouka koju moramo izvući iz ovih izbora je da moramo biti više među ljudima, više slušati njihov glas. Hrvatska je odlučila, Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih pet godina, na tome mu čestitam i želim mu svako dobro u obnašanju dužnosti. Za mene je kampanja gotova u petak, ja više riječ neću reći ni protiv svojih prethodnika ni protiv svojih sljedbenika i zato sam tu, pružam ruku Milanoviću da ovaj prijenos vlasti može biti civiliziram. Pozivam ga da se nađemo i prije nego bude službeni prijenos vlasti jer ono što Hrvatskoj treba jest stabilnost. U ovih pet godina stavljala sam naglasak na naše državne, vjerske vrijednosti, na Domovinski rat, na branitelje, na njihove obitelji, sve poginule, umrle, nestale branitelje i civile. Ja večeras ne namjeravam vraćati niskim udarcima, krvlju branjena i ljubavlju nošena i neka tako i ostane - kazala je.

- Vama, dragi birači i dragi narode poruka koju moramo izvući je da smo najjači kad smo zajedno. To smo pokazali u ratu, to moramo pokazati u miru. Ne vjerujte lažnim prorocima, ne vjerujte onima koji gledaju samo svoje interese, slijedite ljude koji daju sebe za državu. Cijenite i potičite to. Budite zajedno, nemojte se ideološki dijeliti. Nadam se da ćemo se svi okupiti oko zajedničkih vrijednosti i konačno početi stvarati modernu, tolerantnu, uključivu Hrvatsku bez vrijeđanja i laži i krenuti dalje prema EU i NATO-u. To je naše okruženje, ono što moramo njegovati i isto tako brinuti prema Hrvatima u BiH kao konstitutivnom narodu.

- Toliko sam govorila o zajedništvu, nekima je to možda otrcana riječ. Meni nije, meni je to riječ koja je uz demografsku obnovu temelj budućnosti. Milanoviću želim uspjeh, to je u interesu moje, njegove i sve naše djece. Ja ću uvijek biti tu, ostajem u Hrvatskoj, nadam se da ćete shvatiti da ćete mi dopustiti ako odem na 15 dana odmora, nisam ga imala pet godina. Preostaje mi završiti moj doktorat, a svima vama, gospodine Milanoviću, svima koji imaju Hrvatsku na srcu želim mir i dobro. Hvala vam - završila je svoj govor Grabar Kitarović.