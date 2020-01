Milanović u pobjedničkom govoru: Neću dijeliti građane, posebno ne po onim stvarima koje ih bole i na koje su osjetljivi

Zoran Milanović drži pobjednički govor u izbornom stožeru SDP-a u zagrebačkoj Tvornici.

- Dragi prijatelji, dobrodošli u Tvornicu pobjeda, kao što sam i obećao. Hvala svima, onima koji su me podržali i onima koji nisu, hvala Kolindi Grabar Kitarović - počeo je govor Milanović, dok je ekipa u tvornici počela zviždati, na što ih je prekinuo:

- Ne, ne i ne. Nećemo zviždati, to smo doživjeli jednom na inauguraciji. Ako sam nekog i nagazio, nije bilo namjerno. Od ovog trenutku podvući ćemo crtu, i od sutra živim drukčije. Izabran sam za predsjednika svih građana, Hrvata i onih koji to nisu. U životu sam radio i neke druge stvari, bio sam premijer, i to mi je na ovim izborima bio teret. Brojke su brojke, ali dojam je dojam. Znam da nisam svima po volji i koji su htjeli da ne postanem predsjednik. S time moramo živjeti, ima nas premalo, nismo dovoljno uspješni da bismo se dijelili. Od mene nećete čuti sladunjave priče o zajedništvu, ali ono gdje ću se truditi da nikad nikog namjerno ne povrijedim, moramo voditi dijalog svjesni da nas ima različitih. Različitih religija, ideologija, pogleda na svijet pa i predrasuda na koje ni sam nisam imun jer sam obično ljudsko biće - kazao je Milanović.

- Onakav kakav sam bio u kampanji bit ću i kao predsjednik, govorit ću, pitati, tražiti i nadam se da neću iznevjeriti povjerenje. To je veliko obećanje jer, ponovit ću, ovo 4 milijuna što nas ima traži svoje mjesto pod suncem, mjesto u Europi koja je i dalje najlepše mjesto za život. Najmirniji projekt u kojem Hrvatska mora naći svoje mjesto. To za sada ne ide kako smo očekivali, ali nade ima i ja vjerujem da ćemo na kraju biti uspješni. Surađivat ću sa svakim tko sudjeluje na tom putu, znam što predsjednik može, ne želim apsolutnu vlast. Od mene neće biti zaplotnjaštva, za mene će od sutra sve stranke biti iste. Sve drugo je put u autokraciju i samovolju. Predsjednik republike tome mora biti brana. Jako dobro poznajem Ustav i njegov duh i njegovo slovo će mi biti vodilja. To je najbitnije - poručio je.

- Dragi prijatelji, ovdje nas je tisuću, a na ovim izborima je glasovalo dva milijuna ljudi. Još jednom, hvala svima. Mjerite me od prvog dana, od velikih obećanja nisam. Ako sam po nečemu, neću reći poznat, ali nerealna obećanja nikada nisam davao. Čak ni kada sam držao veće poluge vlasti. Sad je drukčije. Neću dijeliti građane po onim stvarima koje ih bole i na koje su osjetljivi. Neke stvari se možda trebaju reći drukčije, ja sam to na svom političkom putu osjetio. Ponekad sam napravio štetu ljudima, mislim na moralnu štetu. Neka znaju da to nikada nije bilo namjerno. Želim vam da se dobro, ali umjereno i trezveno zabavite. Poštujmo različitosti, budimo mala, žilava, moćna i vedra nacija. Idemo korak po korak prema boljim rezultatima i većem zadovoljstvu ljudi koji ovdje žive.

- Za kraj, ako je ova moja tijesna, ali poštena pobjeda unijela malo vjere među ovo društvo i ljude, ja sam sretan čovjek, ja sam sretan čovjek - poručio je novi predsjednik.