Izborna šutnja? Ma dajte, ljudi, ukinite glupost! A možda bi je i svi mediji u Hrvatskoj trebali odlučiti ignorirati pustiti gospodina DIP-a da cijeli dan šalje upozorenja

Na dan predizborne šutnje, u subotu, uoči prvoga kruga utrke za predsjednicu ili predsjednika Hrvatske, upisao sam u tražilicu “izborna kampanja” i na mobitelu mi se pojavilo na stotine naslova. Na vrhu su bile posljednje predizborne ankete.

Samo u toj jednoj činjenici vidimo svu glupost pravila koje je u Hrvatskoj udomaćeno već tri desetljeća (tko bi rekao da je toliko prošlo od osamostaljenja...). Prije 30 godina političarima koji su uveli takvu “tupoodluku” još se to moglo i oprostiti. Za one mlađe tek objašnjenje kako u ta doba, početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, nije bilo interneta, smartphona, tableta...

Postojale su dvoje relevantne i tiražne novine (Slobodna Dalmacija i Večernji list) i nekoliko tjednika, a na ekranima smo imali samo dva programa Hrvatske televizije, i gotovo. Ni jumbo plakata, kojih je danas u gradovima više nego stabala, nije bilo.

Pa kad ste u to vrijeme uveli predizbornu šutnju, ona je stvarno djelovala, jer ako niste imali ni slova o izborima i kandidatima na televiziji i u novinama, zaista ste bili u političkoj nirvani.

Danas je ta mjera čista smijurija. I inače je ideja prema kojoj je građanima potrebno 24 sata ne bi li u njima u dubokoj koncentraciji razmislili i donijeli tako važnu odluku kome dati glas, na razini zamišljanja Ivice iz prvog razreda osnovne škole koji na građane – birače gleda kao na Juricu, vrtićkog mališa.

Na to se smiješnim prijekorima, kao što je to bilo u prošlom izbornom krugu kad se Miroslav Škoro sprdao s navedenom šutnjom, nadovezalo Izborno povjerenstvo koje je poručilo: “No, no, Škoro, nemoj to više raditi...” A sada su pozvali preostali dvojac da šute na dan predizborne šutnje. Pa kad ljude lijepo zamoliš, kako te ne bi poslušali.

“Veći je problem ako netko ne iziđe na izbore nego da ga netko pola sata prije izbora nagovori da glasa za njega. Bolja je i galama od apstinencije”, izjavio je jednom prilikom analitičar političkih zbivanja Ivica Relković. I poznati pravnik Ivica Crnić poručio je kako je izborna šutnja “potpuno besmislen institut jer su birači mjesecima prije izbora izloženi stranačkim porukama pa im dan uoči izbora ne znači ništa posebno”.

Šutnje nema u SAD-u, Finskoj, Australiji, Norveškoj, Švedskoj, ali još je uvijek ima u Rumunjskoj, Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj, Poljskoj, Francuskoj, Grčkoj, Španjolskoj i Sloveniji... Tako ni svijet nije potpuno načisto što s tih 24 sata prije otvaranja birališta.

Jedino što bi doista imalo smisla jest zabraniti objavljivanje rezultata predizbornih anketa dan prije i na sam izborni dan, jer ta istraživanja mogu djelovati na birače, neke možda i odgovoriti od glasanja. Ako ankete pokazuju da je velika razlika među kandidatima, neki bi glasači mogli, uz logiku “moj glas ionako tu ne može ništa promijeniti”, zaobići glasačko mjesto.

I da, obvezno treba onemogućiti bilo kakvu kampanju u blizini i na samom biračkom mjestu. To da vas netko vuče za rukav na korak do birališta potpuno je neprihvatljivo. Sve ostalo naprosto je smiješno, i na političarima je da presude jednoj suvišnoj, arhaičnoj, bedastoj praksi.

A možda bi i svi mediji u Hrvatskoj trebali odlučiti ignorirati šutnju (pa ona je u svojoj biti suprotna svemu za što se mediji zalažu) i pustiti gospodina DIP-a da cijeli dan šalje upozorenja. “No, no, dragi novinari, nemojte više to raditi, budem se ozbiljno naljutil!”