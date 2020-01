Bolesni ste i ne možete sutra do birališta, a htjeli biste glasovati? Raspitali smo se što morate poduzeti da bi članovi biračkog odbora došli do vas, ali na žalost sve to ne važi ako ste u bolnici

Sutra se održava drugi krug predsjedničkih izbora, a pravo glasanja ima tri milijuna i 855 tisuća birača. Nakon prvog kruga izbora javio nam se građanin koji se toga dana nalazio u bolnici i nije mogao ostvariti svoje pravo.

Slijedom toga nazvali smo Mihu Mratovića, zamjenika predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva u gradu Splitu, kako bi provjerili mogu li osobe u bolnici glasovati na izborima. Zanimalo nas je i kako svoje građansko pravo mogu ostvariti osobe koje zbog težih bolesti ne mogu izaći iz svojih domova.

- Građani koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta nisu u mogućnosti pristupiti svom biračkom mjestu mogu tražiti kućnu posjetu kako bi glasali.

Kako bi to pravo ostvarili trebaju dan prije izbora ili najkasnije do 12 sati na dan izbora kontaktirati svoje općinsko izborno povjerenstvo ili birački odbor, ovisno gdje žive i tako dogovoriti kućnu posjetu, objašnjava nam Mratović apelirajući na sve građane da to pravo ne zloupotrebljavaju.

Slijepi birači također imaju pravo na kućnu posjetu, a oni koji dođu na svoje biračko mjesto glasuju uz pomoć tehničkog pomagala – matrice ili uz pomoć druge osobe (pratitelja) koja će po njihovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.

Zanimalo nas je mogu li građanima koje se na dan izbora nalaze u bolnici glasati?

- Naša zakonska regulativa ne predviđa glasanje u bolnici. Kućne posjete moguće su samo na prijavljenoj adresi stanovanja. Primjerice, birački odbor na Mejama u kućne posjete može ići samo unutar svog područja te ako se osoba koja je prijavljena na Mejama na dan izbora nalazi u bolnici, nažalost birački odbor ne može doći do birača jer to nije zakonom predviđeno, kazao nam je Mratović.