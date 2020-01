Na Novoj TV održana zadnja debata: i večeras su pljuštale međusobne optužbe, evo što su o brojnim temama rekli Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović

Na Novoj TV održano je sučeljavanje Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića koji se natječu u drugom krugu izbora za predsjednicu, odnosno predsjednika Republike Hrvatske. Drugi krug izbora održat će se u nedjelju 5. siječnja 2020. godine.

U ponoć počinje izborna šutnja, pa je ovo sučeljavanje bilo prilika da dvoje kandidata pošalju posljednje poruke svojim biračima i onima koje žele privući.

22:39 - Završne riječi

Milanović: Puno smo razgovarali, sve smo rekli. Izbor je jasan. Nikome neću mjeriti domoljublje, a ponekad nismo svjesni što to znači voljeti svoju domovinu. Nije vrijeme za revolucije, ali je vrijeme da neke stvari radikalno promijenimo. Hrvatska je talac korupcije. Uvijek sam imao izbor, mogao sam otići u Europsku komisiju i danas biti bogat čovjek. Tu sam, ne odlazim i kako god završilo ja ostajem u Hrvatskoj i nastavljem se boriti.

Grabar-Kitarović: Došao je kraj jedne duge i teške kampanje u kojoj nismo puno čuli o planovima za budućnost. Brinut ću se za stabilnost institucija i čvrsto ću se boriti protiv korupcije. Surađivat ću s Vladom i nastavljati davati prijedloge. Želim da se mladi vrate u Hrvatsku koja će ima pružiti mogućnosti kao i zemlje u koje su otišli. Bila sam vaša predsjednica, ja sam vaša Kolinda, osoba koja vas nikad nije dijelila i tako ću i nastaviti. Za mene je hrvatska jedna, Hrvatska za sve.

22:30 - Što smatrate najvećom pogreškom u karijeri?

Grabar-Kitarović: Nikad ne plačem za prolivenim mlijekom. Iz svojih grešaka učim.

Milanović: Nekim ljudima sam vjerovao i uglavnom nisam griješio. Ali, nekim sam vjerovao, a možda nisam trebao. A politikom sam se počeo baviti na užas najbližih.

Postoji li nešto što niste rekli, a danas biste željeli?

Milanović: Šest mjeseci govorim, jasno i glasno, s karakterom. Baš suprotno od osobe s kojom se natječem. Ako sam koga uvrijedio, žao mi je.

Grabar-Kitarović: Milanović očito misli da hrvatski građani imaju kratku pamet i ne pamte njegov mandat. Žao mi je da nismo više pričali o stvarima koje bih provodila u novom mandatu, a umjesto toga odgovaramo na prežvakana pitanja.

Koja je knjiga obilježila vaše djetinjstvo?

Grabar-Kitarović: Mali princ.

Milanović: Čitao sam puno kao dijete.

Pjesma?

Milanović: Sigurno nisu revolucionarne, partizanske na koje su nas tjerali.

Grabar-Kitarović: Cesarica, Olivera Dragojevića.

Koji film biste preporučili biračima?

Grabar-Kitarović: 'Dan nezavisnosti'.

Milanović: Meni je to grozan kič. Ja bih izabrao 'Bilo jednom u Americi'.

Kako se opuštate?

Milanović: Nisam svjestan stresa. Udebljao sam se, spavam umjereno, družim se s prijateljima tako se odmaram od stresa.

Grabar-Kitarović: Meni je posebno drago pogledati s djecom neki film, napraviti kokice...

22:19 - Tko je vaš partner za razgovore u BiH, Komšić ili Čović?

Grabar-Kitarović: Moj partner za razgovore trebalo bi biti predsjedništvo BiH. Ali, kako držim da je Komšić izabaran legalno, ali ne legitimno, sve dok Hrvati ne priznaju člana Predsjedništva kao svog člana, ja nemam partnera za razgovor.

Milanović: Razgovarat ću praktički sa svime imajući na umu Komšićev legitimitet. Tu je dodik i Republika Srpska. Ukazivat ću na probleme, ali neću se ponašati kao hrvatska vlast koja je praktički smijenila veleposlanika jer je otišao na proslavu dana Republike Srpske, a to je isto napravio Čović.

Grabar-Kitarović: Hrvatski veleposlanik je u službi države. Čović je stranački čovjek, a stranačkom politikom se ja ne bavim.

22:15 - Stalno se sluša da je Hrvatska napustila region, a jedna od glavnih hrvatskih zadaća predsjedanja EU-om je ulazak država Zapadnog Balkana u EU. Nije li to apsurdno?

Grabar-Kitarović: Nije, mi ne želimo ostati graničarska država u EU.

Milanović: Itekako je apsurdno i shizofreno. Kitarović nas plaši regionom koji čini najvažnije gospodarske partnere. Tako je, kako je. Ovdje vidimo potpuni manjak usklađivanja.

Grabar-Kitarović: Milanović je vodio antizapadnu politiku. Tražio je referendum o ulasku u NATO, donio zloglasni lex Perković, priznao da je dvaput lagao kancelarki Merkel.

Što ćete učiniti kako bi Srbija dala dokumentaciju o nestalima?

Milanović: Stalan pritisak. To će u jednom trenutku morati isplivati. Ono što postoji. Ali, prijetnjom se ne postiže ništa. Hrvatska je jača od Srbije. I to je činjenica. I time treba znati upravljati.

Grabar-Kitarović: Slažem se da je Hrvatska snažnija od Srbije. Hrvatska je respektabilna država koju se sluša u svijetu zahvaljujući svemu što smo napravili u zadnje tri godine. A vi ste pokazali da su dvojica udbaša i ubojica važniji od odnosa s Njemačkom.

22:05 - Koji će biti prioritetni plan sa SOA-om?

Grabar-Kitarović: SOA mora čuvati ne samo državu, već i sve građane. Očekujem da više rade na otklanjaju korupcije.

Milanović: Spriječiti stranačko kadroviranje, korupciju, onako kao što sam to radio kao premijer. Za razliku od gđe. Kitarović, ja vjerujem u SOA-u. Obećavam da će biti tretirani kao profesionalci, da će naprosto biti bolji.

Grabar-Kitarović: Proganjanja neće biti, niti bih to dopustila. Niakd se nisam miješala u rad SOA-e. Ravnatelj se imenuje supotpisom predsjednika i premijera, a njihov posao nije bavljenje politikom.

Milanović: Niste se miješali, a najurili ste Lozančića.

Možete li reći u koje se političke procese miješao Lozančić?

Grabar-Kitarović: Mogu reći pred povjerenstvom. Donijela sam odluku i stojim iza te odluke.

Milanović: Ne može se pred povjerenstvom pričati o nekoliko godina starom slučaju. Tu Orešković nije ni znao o čemu se radilo. A Lozančić se očito našao na krivom mjestu.

Ostalo je visjeti u zraku. Je li se miješao u izborne procese?

Grabar-Kitarović: On je utjecao na izborne procese. Nije ispoštovao jedan dogovor koji je bio bitan za hrvatske interese, odugovlačio je do izbora.

21:48 - Hoćete li tražiti tematske sjednice Vlade RH?

Milanović: Neću to tražiti jer smo vidjeli kako je to izgledalo. Predsjednica je to pokušala 2015., bila je nasilna u tim svojim pokušajima da paradira na toj sjednici.

Grabar-Kitarović: Pravo je predsjednika predlagati sjednice Vlade i sudjelovati na tim sjednicama. Naravno da nitko ne želi iskoristiti sjednice da napravi show. A 2015. kad sam predložila sjednicu smo imali loše gospodarske pokazatelje, nije to bilo nasilničko ponašanje. I mislim da je korisno da Vlada i predsjednik rade u sinergiji.

21:41 - Trebaju li se insitucije baviti zagrebačkim Adventom?

Milanović: Apsolutno. Ali tu ću stati jer to je posao DORH-a i ne želim da ovo ispada kao pritisak. Ovo što se događa u Zagrebu je skandalozno. Točno se vidi što se radi i prodaje nam se priča da je to velika turistička priča.

Grabar-Kitarović: Nemam spoznaja o tome, niti je na meni da o tome odlučujem. Postoje insitucije koje se time bave. A ako vi imate saznanja da sam ja vršila pritisak, onda prijavite.

Milanović: Vaše riječi vas prate poput sjene. Izjavili ste da nakon istrage remonta aviona u Ukrajini: "Nisam zadovoljna odgovorom". Ako to nije pritisak, ne znam što je. Hrvatski časnik i pilot Selak demantira sve što je predsjednica rekla.

Grabar-Kitarović: Da, iskazala sam nezadovoljstvo jer su optužene samo dvije osobe. Naravno da će demantirati jer je provodio nadzor tog remonta.

Bandić je pošten i nekorumpiran političar koji dobro vodi Zagreb?

Grabar-Kitarović: Bandić je gradonačelnik kojeg su izabrali građani. To je li netko kriv ili nije, odlučuje DORH, odlučuju insitucije. Nije moje da prosuđujem nečiju korupciju.

Milanović: Citirat ću: "Nije moje da prosuđujem nečiju korupciju". A maloprije je optužila legendarnog pilota za korupciju.

Grabar-Kitarović: Milanović ponovno laže i obmanjuje javnost. Jasno da je Selaku bilo u interesu reći da nije bilo korupcije i da je remont obrađen po pravilima jer je on to nadgledao.

21:28 - Imaju li građani garanciju da nećete provoditi politiku stranaka koje su vas podržali?

Milanović: Bit ću neovisan i nepokolebljiv. Ja nikome nisam ništa dužan. Sve što sam postizao, postizao sam sam. Znam kako je kad si na vrhu i znam da me dužnost predsjednika neće uzdignuti onoliko koliko ne bi trebala. Bit ćete zadoivoljni.

Grabar-Kitarović: Odgovorno tvrdim da sam predsjednica da sam učinila najviše. Uštedjela sam 25 milijuna kuna, promicat ću interese svih hrvatskih državljana, bez obzira na njihova opredjeljenja i razmišljanja, svih hrvatskih tvrtki. Slušat ću narod. A rezultat toga je moj program.

Milanović: Vaš takozvani program ne može biti rezultat toga, nego osnova toga. Što ste napravili? Naručili tonu manje lososa? Mislim, nebitna tema, ali Grabar-Kitarović stalno to naglašava.

Grabar-Kitarović: Zar mislite da je javnost zaboravila vaše letove vladinim zrakoplovom ili cateringe u vili u Voloskom?

Milanović: To su neistine. Pa više je potrošio vaš Orešković u toj vili u Voloskom.

Hoćete li se odužiti svojim donatorima?

Grabar-Kitarović: Ne, ni na koji način.

Milanović: A tvrtka osobe koju ste pomilovali, a koja vam je u dvije kampanje donirala 400.000 kuna? Predsjednik se ne može odužiti osim na ovakav polukriminalan način.

Grabar-Kitarović: Iznosite neistine, obmanjujete javnost.

21:19 - Tko su osobe s kojima nikad ne biste surađivali?

Grabar-Kitarović: Na krajnjoj ljevici i kajnjoj desnici.

Milanović: Kriminalci, bjegunci, društvo Kolinde Grabar-Kitarović.

Grabar-Kitarović:: Vi dijelite ljude. Ne znam kako ćete biti predsjednik ako tako dijelite ljude.

21:18 - Predsjednički kandidati potom su se počeli prepucavati oko bankarskih tema i kredita.

Grabar-Kitarović: Vi ste rekli da ste digli kredit od 300.000 eura, a dala vam ga je osoba iz Erste banke. Kasnije ste tu osobu postavili u Hrvatskoj poštanskoj banci. Ako to nije korupcija, ne znam što je.

Milanović: Ovo je opasna laž!

Zašto bi se netko tko je iselio vratio u Hrvatsku?

Milanović: Vjerujem da bi netko razmislio kad bih ja pobijedio. Jer nam HDZ ubija volju. Razlozi za odlaske su brojni. Ljudi će se vraćati, ali prvenstveno ako će vjerovati u svoju vlast i ako će u Hrvatskoj služiti pravda.

Grabar-Kitarović: Poštujem pravo mladih ljudi da rade vani, školuju se... I sama sam predložila da se osnuje fond kojim bismo pomagali mladima da studiraju vani i da znanje primjenjuju u Hrvatskoj. Milanović nas je podijelio i mladi su zato odlazili iz zemlje. A čini mi se da ste opsjednuti Plenkovićem i njegovim rezultatima.

Milanović: Naši rezultati su jednaki, a mi smo zemlju preuzeli u recesiji.

Grabar-Kitarović: U vrijeme vaše vlade recesija je produžena. Od 2015. naovamo su se povećale mirovine, plaće, smanjenjem poreza se napunio proračun.

21:08 - Treba li oduzeli odličja svim osuđenim ratnim zločincima?

Grabar-Kitarović: Praksa je da se odličja oduzimaju svima koji su osuđeni na više od 3 godine, osim onima koji su osuđeni u Haagu. Dakle, postupila bih po zakonu.

Milanović: Ne bih pomilovao nikoga. Vidimo kako predsjednici postupaju sa svojim financijerima. Nisam za to da se daju pomilovanja. To je jedan opasan intitut koji predsjedniku treba oduzeti.

Grabar-Kitarović: Vi ste toliko ostrašćeni da niste ni shvatili da se radi o oduzimanju odličja.

Milanović: Što se tiče odlikovanja, puno ljudi ga je dobilo po nejasnim kriterijima.

Imate li saznanja o korumpiranim sucima?

Milanović: Da imam, prijavio bih. Tu se događa svašta, ali u uskom krugu ljudi.

Grabar-Kitarović: Nemam saznanja o korumpiranosti bilo kojeg suca, time se bave nadležne službe. Što se tiče funkcije predsjednika, g. Milanović je neprestance govorio da nikad ne bi želio biti predsjednik i da je to besmislena funkcija. Ja mislim da ima dovoljno ovlasti.

Treba li ukinuti povlaštene mirovine?

Grabar-Kitarović: Sustav jest neodrživ prije svega zbog demografije. To je ključ svih pitanja i na to se trebamo fokusirati. A povlaštene mirovine nisu u djelokrugu predsjedničkih ovlasti.

Milanović: Povlaštene mirovine su mirovine po posebnim propisima. Kad smo došli u Vladu, to smo prvo ukinuli. I od tad nema povlaštenih mirovina. Ostale su brojne povlaštene mirovine, saborske prvenstveno... Imate ljudi koji su bili jedan dan u Saboru i imaju ih.

20:50 - Dugujete li nekome uslugu jer ste tu gdje ste sad?

Milanović: Ljudsku uslugu dugujem Ivici Račanu, čovjeku s kojim sam puno surađivao. Nakon njegove smrti sam u teškoj utakmici za SDP pobijedio Bandića kojeg sam za dvije godine izbacio, a on je našao nove prijatelje.

Grabar-Kitarović: U politici ne dugujem nikome ništa, osim roditeljima.

Milanović: Ovo je već treća prilika da, umjesto da se ogradi od Sanadera, ona ga brani. Ona ne postoji bez Ive Sanadera. A ta veza očito postoji i dalje.

Grabar-Kitarović: Sanadera nisam ni upoznao. Poštujem Račana, a on je vas zvao Mali Sanader i smijenio vas s mjesta glasnogovornika SDP-a.

Milanović: Ja ću kratko. Gospođa Grabar-Kitarović je sve izmislila.

Jeste li spremni objaviti zdravstveni karton?

Grabar-Kitarović: Jesam, ali osim cijepljenja u njemu nema ništa. Odlazim na redovite liječničke preglede.

Milanović: Bih. Nemam problema dati podatke koji otkrivaju opće zdravstveno stanje.

20:47 - Jeste li spremni u interesu RH raditi nešto što je u suprotnosti s vašim svjetonazorom?

Grabar-Kitarović: Apsolutno. Ako je u skladu s Ustavom i zakonima.

Milanović: Nacija je velika stvar. Zahtijeva da čovjek ponekad bude i nečovjek. Nužno je pomiriti čovječnost i interese. U radu sam se uvijek vodio moralnim načelima. Presumpcija nevinosti u visokoj politici ne postoji.

Grabar-Kitarović: Zašto onda Čačić nije podnio ostavku kad je ubio dvoje ljudi?

Milanović: On je podnio ostavku.

Grabar-Kitarović: Da, nakon pritiska javnosti.

20:37 - Po kojim ste kriterijima 90-ih postali članica Nadzornog odbora Kontinental transa?

Grabar-Kitarović: To je bilo sredinom 90-ih kad su se birale osobe koje su imale iskustva u ekonomiji. Bila sam članica NO-a, ali kako je firma bila u gubicima nismo dobila naknadu. Ubrzo sam otišla u Kanadu, a u međuvremenu smo radili kako bismo zaštitili radna mjesta.

Milanović: Niste istupili, nego ste razriješeni. Tek 1998. su Vas razriješili. Leon Sulić je zbog toga osuđen, a Vi ste ga pomilovali.

Grabar-Kitarović: Sulića ne poznajem, a pomilovala sam ga na prijedlog povjerenstva. A nisam bila članica NO-a od 1994. do 1998. Mi pričamo o prošlosti, razumijem da ste Vi nervozni... Sami ste rekli da ste propali u diplomaciji i vi ste politički zombi koji želi na pantovčak.

Milanović: Ne, ja sam politički highlander. Ako znate što to znači...

20:31 - Vaši su savjetnici radili incidente nakon sučeljavanja. Planirate li ih smijeniti?

Grabar-Kitarović: Ne slažem se s potezom koji je jučer napravio gospodin Madžar. Međutim, kad je riječ o stvarima poput vrijeđanja kao što je priležnica, a i na pitanja o plaći koju si isplaćuje... Svoje koruptivne radnje ste prikrivali preko kumova, prijatelja...

Milanović: U ovoj emisiji se neću služiti ovako niskim izjavama. Što se tiče objeda na račun mene i moje oibitelji, vi birači ćete procijeniti što je istina.

Prijavljeni ste na minimalac?

Milanović: Sve je po zakonu. Prijavljen sam na 5000 kuna. U svakom trenutku u moju firmu može ući inspekcija. Moja firma je primjer kako se radi po zakonu. Odlučio sam ostati u Hrvarskoj, iako sam u par navrata mirne duše mogao otići. A gospođa Grabar-Kitarović je otišla u Washington čim joj se pružila prilika.

Grabar-Kitarović: Ne prihvaćam ovakvo vrijeđanje. Posao sam odradila sjajno, novce sam zaradila po Natovim pravilima i to je moja zarada. G. Madžar je privatna osoba koja je započela privatne djelatnosti i njegova plaća nije tema jer se on ne kandiddira.

Milanović: Madžar, savjetnik i čuvar državnog cekera, jučer je primitivno vikao. On svojim zaposlenicima isplaćuje minimalac, a i sebi. I to je vrhunac licemjerja.

20:20 - Sučeljavanje je počelo.

19:57 - Na Novu TV došao je i Zoran Milanović.

- Očekujem još jednu debatu i borbu za istinu i činjenice. Vjerujem da ću biti jednako uspješan kao i u prvom krugu - poručio je.

19:26 - Kolinda Grabar-Kitarović stigla na Novu TV. Večeras je odjenula tamno odijelo. Nakon dolaska dala je kratku izjavu reporteru Nove TV Andriji Jarku.

- Nadam se da ćemo večeras razgovarati o programima - rekla je.