Javio se Leon Sulić, osuđeni tajkun kojeg je predsjednica pomilovala: U to vrijeme uopće nisam znao za Kolindu Grabar-Kitarović!

Tijekom sinoćnjeg sučeljavanja na HRT-u spomenuto je ime Leona Sulića, bivšeg direktora Croatiabusa kojega je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pomilovala 2016. godine od izdržavanja zatvorske kazne.

Prema presudi on je Croatia Bus počinjenim kaznenim djelom oštetio za 589.311,84 kune, te je prema presudi bio obvezan nadoknaditi štetu.

Predsjedničin savjetnik Tomislav Madžar, nakon sučeljavanja verbalno je napao predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića dok je komentirao propalu tvrtku Kontinental prijevoz u čijem je Nadzornom odboru bila Kolinda Grabar Kitarović.

Milanović je sinoć rekao da je podatak da je Grabar-Kitarović 90-ih bila u nadzornom odboru tvrtke Kontinental prijevoz Leona Sulića, osuđenog tajkuna kojeg je kao predsjednica pomilovala, dobio iz Trgovačkog suda. Dodao je da se o tome piše već nekoliko dana, to nije demantirano.

Sulić je reakciji Jutarnjeg lista poslao priopćenje kojim je želio, kako je naveo ispraviti grube neistine gospodina Zorana Milanovića.

Prenosimo ga u cijelosti, u izvornom obliku kako je i poslano:

- U sučeljavanju Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića, dvoje predsjedničkih kandidata, 2. siječnja na HTV-u, gospodin Zoran Milanović izrekao je grubu neistinu protiv mene.

On je uztvrdio da je gospođa Kolinda Grabar Kitarović bila član nadzornoga odbora u tvrtci Kontinental prijevoz d.d., kao dijelu “carstva Leona Sulića i njegovih partnera...”, s čime je jasno sugerirao da je ta činjenica dovela do njezina tobože neosnovana i nezakonita pomilovanja mene od završnoga dijela kazne, koju sam odsluživao, te da sam ja na neki način na objavite ovaj ispravak neosnovanost i protuzakonitost pristao i utjecao. To je gruba neistina!

Milanović javno ne govori istinu!

Ja nikada nisam bio u firmi Kontinental prijevoz d.d., niti sam u to vrijeme uopće znao za gospođu Grabar Kitarović, nisam s njom poslovao, niti kontaktirao telefonski, poštom, internetski, ni putem posrednika. Nikada, također, nisam s njom ili kakvom njezinom ili tvrtkom člana njezine obitelji bio ni u kakvim obveznopravnim odnosima.

Drugo, Milanović je počinio navedeno kažnjivo djelo lažnoga obtuživanja kao i djelo ponižavanja javnim predbačajem toga što sam bio u zatvoru i odslužio kaznu. Ovaj je Ispravak poslan na HRT sa zahtijevom da ga po Zakonu o medijima objave.

Čestitajući vam Božić i želeći vam mnogo sreće u novoj godini, lijepo vas pozdravljam!, stoji u reagiranju što ga potpisuje Leon Sulić.