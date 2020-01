Tijekom sučeljavanja moglo se i zaspati, a onda su kandidati pri kraju zapucali iz svih oružja: sve dok Grabar-Kitarović ne prosipa gluposti i ne reda gaf za gafom, Milanović ne odnosi značajniju prevagu

Zoran Milanović zatomio je Hulka u sebi. Kolinda Grabar Kitarović ustrajno je ponavljala naštrebane fraze. A kako su – uz nekoliko iznimki – raspravljali uglavnom o dosadnim temama, prosječnom hrvatskom biraču lako se moglo tijekom njihovog sučeljavanje na HRT-u i - prispati.

A onda se pri kraju emisije zapucalo iz svih oružja.

Milanović ju je opasno izrešetao iznoseći podatke o povlaštenom kreditu kojega je – kao suradnica Ive Sanadera – dobila u Ministarstvu vanjskih poslova. Kao i u njezinom članstvu u Nadzornom odboru Kontinental prijevoz, tvrtke koja je završila u stečaju.

No, ni ona mu nije ostala dužna. U trenutku kada ju je samouvjereno krenuo napadati da je 2015. formirala svoju Vladu, ona ga je hladno upitala: „Pokažite mi papir“. I pritom otkrila kakav joj je SMS poslao u trenutku kada je tadašnji predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko došao sa 76 potpisa. Onu u kojoj je, tako tvrdi Kolinda Grabar Kitarović, stajala poruka sljedećeg sadržaja: Ili ćeš biti državnica i formirati svoju vladu, ili ćeš postati Karamarkova marioneta.

Što, ako je točno, znači da je Milanović predsjednicu Republike nagovarao da de facto izvrši puč. Milanović je na njezine riječi rezolutno kazao kako ništa od izgovorenoga nije istina.

Smirenost je Milanoviću ovoga puta nedvojbeno donijela neke poene. Umjesto agresivnog kafanskog svađalice SDP-ov kandidat se na HRT-u predstavio kao argumentiran suparnik.

Osim toga, Milanović je ovaj put sa sobom ponio maramicu. Pa je, u trenutku kada je Grabar-Kitarović odgovarala na pitanje o Ivi Sanaderu, s guštom ispuhao nos.

Još uvijek je previše rečenica počinjao s „ja“, pri čemu su posebno iritirale one u kojima je tvrdio kako je bio rado viđen gost kod europskih premijera. Nije, jer da jest, ne bi morao raditi biznis sa svakojakim tipovima, nego bi sada sa svojom retorikom i obrazovanošću žario i palio Bruxellesom.

Ono što može biti frustrirajuće za Milanovića jest da je bio puno bolji nego na prošlom duelu na RTL-u. No ne toliko bolji da bi stvorio neku veću razliku u odnosu na svoju suparnicu. Tim prije što ni Kolinda Grabar Kitarović nije imala loš nastup.

Aktualna predsjednica, to je valjda svima jasno, ima svoje limite. No unutar njih se sasvim solidno kretala. Na početku je izvalila glupost da se proračun ne puni porezima – što je doista neozbiljno od osobe koja je obavljala visoke dužnosti u Vladi, diplomaciji i NATO-u – ali se odmah i korigirala. Ustvrdivši da i smanjenje poreza može dovesti do povećanja proračunskih prihoda.

Iako je situacija tu za nju bila nepovoljna, uspjela je izvrdati i pitanje o Nadzornom odboru Kontinentala. U zraku je ostalo visjeti neugodno pomilovanje Leona Sulića koji je posredno bio vezan uz isti lanac poslova kao i propali Kontinental.

Bit će zanimljivo vidjeti gdje i kako će ova priča završiti.

Teško je oteti se dojmu da ni jedno ni drugo nakon ovog sučeljavanja nije bliže pobjedi na izborima.

Sve dok Kolinda Grabar Kitarović uspijeva koliko toliko parirati Milanoviću, sve dok ne prosipa gluposti i ne reda gaf za gafom, on ne odnosi značajniju prevagu.

Pa je lako moguće da pobjednika na koncu ipak ne odluče debate. Nego bitka na terenu.

A tamo je, kažu, ovih dana prilično uzavrelo.