Sučeljavanje dvoje kandidata na HRT-u obilježio je večeras incident nakon debate. Jedan od savjetnika Kolinde Grabar-Kitarović Tomislav Madžar izgubio je živce te je počeo dobacivati Milanoviću koji je nakon debate novinarima komentirao njezin tijek, javlja Jutarnji list.

Dok je govorio o Kontinental prijevozu, Madžar je Milanoviću dobacio "ma sram vas može biti", a Milanović se odmah zaputio prema njemu.

- Je li to netko od osiguranja? - pitao je Milanović, na što je dobio odgovor da je to savjetnik predsjednice.

- Sram vas može biti i zbog takvog odgovora i zbog takvog ponašanja - nastavio je Madžar.

- Evo, ima i dalje nestabilnih - dobacio je Milanović.

- Zašto ste bili na minimalcu? Zašto niste prijavili plaću i punicu?

- Ajde, ajde - govorio je Milanović te se krenuo udaljavati. Na Madžarovu konstataciju "to je vaše gospodarstvo", Milanović se vratio.

- Evo, to vam je HDZ. Tukli bi se u saboru, a ne znaju se tuć. Psuju, ovako se razgovaraju s bivšim premijerom. Znači, ja čovjeka uopće ne znam, ne znam tko je - rekao je Milanović i napustio HRT uz Madžarove povike da objasni odakle njegovoj obitelji posao proteklih dvadeset godina.

Pojavila se i Grabar-Kitarović komentirajući Milanovićevo ponašanje u emisiji kako "svatko ima svoj stil te da je njoj stil koji koristi i riječi koje koristi neprimjereno".

- Gledala sam ga u raznim situacijama sa stranim državnicima i mislim da je puno toga što kaže neprimjereno, nevezano uz temu, a da se same teme dotiče vrlo površno. Što se tiče ovog sučeljavanja, navikla sam na sve vrste vrijeđanja, nije me to osobno pogodilo. Moja imovina, moj život je svima otvoren. Puno ovih konstrukcija koje je izveo uopće ne stoje. Sučeljavanje je bilo u redu, ali voljela bih da smo se koncentrirali na program i što ćemo napraviti za Hrvatsku, a ne da raspravljamo o pitanjima prošlosti. Bila sam u Kontinentalprijevozu nekoliko mjeseci, nisam primila novce, nisam znala da je Sulić vezan s time, to me iznenadilo. To je bilo negdje 1994., to sam sasvim zaboravila, otišla sam na diplomatski mandat.

Novinare je dalje zanimalo kako komentira Madžarov incident, ali i navodne misteriozne pozive građanima, no obraćanje je prekinuo glasnogovornik njenog stožera Zoltan Kabok i izveo je iz prostorije. On je, kako doznajemo, i smirivao vidno iznerviranog Madžara, piše Jutarnji.

Pogledajte snimku incidenta:

Jelić: Anušić se ispričao Milanoviću zbog Madžara

Ubrzo nakon incidenta Milanovićev glasnogovornik Nikola Jelić na Twitteru je objavio kako se šef Kolindinog stožera Ivan Anušić ispričao Milanoviću zbog verbalnog napada savjetnika Madžara.

Madžar: Žao mi je. Mislim da moj ispad neće naštetiti kampanji

Savjetnik predsjednice Grabar-Kitarović je Jutarnjem listu ponovno rekao da Milanovića može biti sram zbog izjave u kojoj je predsjedničku kandidatkinju HDZ-a nazvao kriminalcem. Osvrnuo se i na izjave da je Milanović u svojoj tvrtki radio za minimalac te kazao kako je to "javna tajna i da je uz minimalnu plaću plaćao i minimalne poreze".

Upitan je li njegov istup izazvao reakcije kod drugih članova stožera Grabar-Kitarović, rekao je da "nije dobio nikakve reakcije" te kako je nakon okršaja s Milanovićem sjeo u auto i otišao, iako su ga okupljeni vidjeli kako razgovara sa Zoltanom Kabokom, glasnogovornikom stožera Kolinde Grabar-Kitarović, koji ga je smirivao dok je aktualna predsjednica davala izjavu za medije.

- Vidim da sam na ovoj snimci ispao kao neki nasilnik, no želim napomenuti da je gospodin Milanović u zadnjih 6 mjeseci svoje kampanje napadao branitelje, Crkvu, HDZ pa i predsjednicu Grabar-Kitarović. Žao mi je zbog mog istupa, no na takav način se Milanović ponio prema predsjednici Grabar-Kitarović, docirao je, napadao, ponižavao i jednostavno nije u redu da na takav način razgovara. Na takav je način govorio i za Škorine glasače, rekao je Madžar.

Na pitanje hoće li njegov ispad naštetiti kampanji Kolinde Grabar-Kitarović, odgovorio je da misli da neće jer on nije u stožeru i napominje da je to bio njegov, a ne ispad Kolinde Grabar-Kitarović.

Inače, tijekom priprema za sučeljavanje na pozornici je bio i Madžar, koji je iz roze platnene vreće s cvjetnim uzorkom izvadio vodu te neke sokove za Grabar-Kitarović, a istu vreću držao je i kad je trajao verbalni sukob s Milanovićem nakon sučeljavanja.

Sama Grabar-Kitarović nije komentirala Madžarov ispad, no zato je govorila o Kontinental prijevozu.

- Bila sam u Kontinental prijevozu nekoliko mjeseci, nisam primila novac, nisam znala da je Sulić vezan s time, to me iznenadilo. To je bilo negdje 1994., to sam sasvim zaboravila, otišla sam na diplomatski mandat - kazala je.