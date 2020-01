Na Prvom programu HTV-a u tijeku je sučeljavanje Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića koji se natječu u drugom krugu izbora za predsjednicu, odnosno predsjednika Republike Hrvatske. Drugi krug izbora održat će se u nedjelju 5. siječnja 2020. godine.

Sučeljavanje je počelo u 20.05 sati, a predviđeno trajanje emisije je oko sat i 45 minuta. Voditelji su Zrinka Grancarić i Mislav Togonal, a urednici emisije su Ana Jelinić, Branko Nađvinski i Katarina Periša Čakarun.

21:21 - Nacionalna sigurnost i korupcija - izručenje Perkovića i Mustača

Milanović: Nikad se nisam protivio, ali ono što je HDZ radio je na razini podrivanja sigurnosti. Perkoviću je trebalo suditi u Hrvatskoj, HDZ je to opstruirao, a kasnije su se urotili protiv njega, šefa obavještajnih službi. Meni je on potpuno nepoznat. Merkel ni ne zna za to, razgovarao sam s njom. Znam odnose tajnih službi iz tog vremena.

Grabar Kitarović: Nemojte si pridavati toliko važnosti, s Merkel sam razgovarala više puta. Lex perković se ne može zaboraviti. On nije bio najbliži Tuđmanov suradnik nego čista potreba u vrijeme borbe protiv Udbe. On nije samo obavještajac nego i ubojica, zaštio mu niste sudili u RH? Zašto Merkel nije došla na proslavu ulaska u EU?

Milanović: Iskoristiti Perkovića, a onda se praviti da niste znali što je radio, to je ta razina o kojoj govorim...

O smjeni Lozančića

Grabar Kitarović: Smjenu sam tražila zbog uplitanja u političke procese i kršenje zakona, o tome ne mogu javno što Milanović dobro zna. Spremna sam dati izjavu stručnom povjerenstvu. Milanović je uveo verbalni delikt, nije htio čuti ni kritiku svojih suradnika koji su izbačeni iz SDP-a jer su se suprostavili velikom šefu.

Milanović: Bog te pitaj o čemu je sad govorila gospođa Grabar Kitarović. Povjerenstvo da razmatra zašto je iz političkih razloga smijenjen najbolji operativac? Nije istina da se išta uplitao. A nakon smjene tog prijestupnika Plenković ga postavlja na čelo DUZS-a.

Grabar Kitarović: Nije smijenjen iz političkih razloga nego radi uplitanja u izborne procese. Istražno povjerenstvo se uvijek može uspostaviti. Lozančić se nije iskazao ni na drugoj dužnosti.

Bivši šefovi VSOA-e?

Milanović: Ne znam, to govori Grabar Kitarović, to je opasno, to se ne radi. Dvojica čelnika službe su za vrijeme HDZ-a iz diskrecijskih sredstava šefa službi, moram reći prevelikih sredstava, uništavali račune kad su odlazili s dužnosti. Smijenili su ih Kotromanović i Josipović, uništavali su dokaze. Umirovljeni su kao osobe koje još nisu osuđene jer vrijedi presumpcija nevinosti. Krali su, maknuti su, sudi im se.

Grabar Kitarović: U SOA-i je nestalo pet milijuna, treba utvrditi gdje su ti novci išli. Činjenica je da nisu trebali biti umirovljeni nego suspendirani za vrijeme trajanja procesa, jer će oni sada za moguću pronevjeru uživati visoke generalske mirovine.

Milanović: Vi ste umirovili zapovjednika baze u Zadru.

Grabar Kitarović: Nisam, smijenila sam ga, suspendiran je.

Milanović: Kad netko ima uvjete za mirovinu, to je po sili zakona, Grabar Kitarović ne zna osnove.

O korupciji u sigurnosnom sektoru

Grabar Kitarović: Ne mogu to dokazati. Na početku drugog mandata poslat ću ured Vijeća za nacionalnu sigurnost da vidimo što se događa. Dokumenti cure, događa se manje nego prije, ali u nekim tjednicima vidimo dokumente koji su iscurili iz službi, a trebali bi biti klasificirani. Dužnosnici VSOA-e morali su biti suspendirani. Imamo časnika koji imaju uvjete, ali ih držimo u sustavu. Trebalo je sačekati presudu jer ne zaslužuju visoke generalske mirovine.

Milanović: Potpuno nerazumijevanje zakona, ljudi su iskoristili svoje zakonsko pravo koje im nitko ne želi oduzeti. Kad kažete da ne želite o Lozančiću, iz političkih razloga, govori nam se da se u SOA-i krade i cure dokumenti. To je destabilizacija sustava.

Grabar Kitarović: Nemam dokaza da se krade. Vidjet ćemo ima li korupcije.

21:06 - Milanović: Sukob u Crnoj Gori ne može eskalirati, radi se o pobuni i pritisku jednog dijela ljudi, a većina je glasala za ulazak u NATO. Ovi koji vode pobunu su protiv, premalo ih je, ali su spremni na sve. Na njihovom je čelu četnički vojvoda.

Grabar Kitarović: Crna Gora ima moju podršku kad je riječ o stabilnosti.

Inicijativa Tri mora

Grabar Kitarović: Iznimno je bitna za RH, to je prva hrvatska izvorna inicijativa apsolutno prihvaćena. Sudjeluje 12 članica od Crnog do Jadranskog mora i Baltika. Vrlo je konkretna, postavljamo sebi zadaću - brisanje fizičkih i mentalnih granica istoka i zapada Europe, jedan standard za sve. Cilj je kohezija, povezivanje Sjevera i Juga od čega možemo imati koristi u turizmu, energetici, digitalizaciji...

Milanović: Nisam protiv, nagledao sam se inicijativa, ali ovo je jedna od onih "za paradu". Svi ti instrumenti postoje u EU. To je političko grupiranje država desnih autokratskih režima pa se radi kontrole pidružila EU. Giospođo Kitarović, koliko ste do danas uplatili u fond za Inicijativu? Rumunjska je dala pola milijade dolara, Hrvatska nula.

Grabar Kitarović: To je ozbiljna inicijativa, iz fonda inicijative realizirat će se oko 1,8 milijardi eura za projekte u Hrvatskoj.

Milanović: RH je uplatila nulu, to pokazuje neozbiljnost. Priče o projektima zvuče super za malu djecu, ali sav taj novac ostaje u Bruxellesu i bez te inicijative, prodaje se iluzija da će netko ulagati u Hravtsku u, ne znam, LNG terminal koji se gradi protivno željama lokalne zajednice.

Grabar Kitarović: To nije parada nego najozbiljnija ikad prihvaćena hrvatska inicijativa. Žao mi je što to ne shvaćate. LNG i Pelješki most ste godinama zaustavljali, zašto vi niste te novce iskoristili. Na drugom summitu inicijative je bio Trump, Njemačka želi biti članica.

Milanović: HDZ nas drži na zadnjem mjestu iskorištavanja fondova. Dva puta sam vodio povjerenicu za promet na gradilište Pelješkog mosta, u moje vrijeme je taj projekt prihvaćen.

21:02 - O ekstremizmu u BiH

Grabar Kitarović: Nadam se da se nećemo spustiti na tu razinu. Slovenija se ponudila da RH ne surađuje kako bi trebala. A kad biste vi čuli što su mi rekli o vama, to bi izgledalo jako ružno, pogotovo u Europskom vijeću. U BiH se miješaju različiti utjecaji, vratili su se borci iz Iraka i Sirije, naravno da treba pomoći razmjenom informacija u obavještajnom sektoru

Milanović: Odnose sa Sarajevom ste upropastili iako su vas nazvali kraljicom Balkana, odnose sa Slovenijom ste smanjili. Odnosi s Vučićem su famozni? Samo s Orbanom imate dobre odnose

Grabar Kitarović: Imamo izvrsne odnose sa svim državama EU.

Milanović: Islamisti predstavljaju prijetnju svima u Europi. Nemam u ovom trenu sigurnosne inforamcije koje ima Grabar Kitarović bez obzira koliko je uništila SOA-u, vjerujem da SOA radi svoj posao. A u vrijeme mog mandata je pod vodstvom čovjeka kojeg je Grabar Kitarović bacila na cestu ušla u elitu. Džihadisti u BiH su realnost, ljudi odlaze u borbu na Bliski istok i vraćaju se indoktrinirani. To zahtijeva suradnju svih zemalja. Grabar Kitarović je svojim nesmotrenim pričama pokvarila odnose sa većinski muslimanskom zemljom.

Grabar Kitarović: Nemam problem s Bošnjacima, poštujem ih. Nisam upropastila SOA-u, ne miješam se u njihov rad. Supotpisujem postavljanje šefa, mogu poslati nadzor što ću i učiniti nakon mandata

Milanović: Prema Ustavu se ne krade, a vi se družite sa ljudima koji kradu državnu imovinu. Kršite zakon, ozbiljan ste problem za sustav nacionalne sigurnosti.

O Crnoj Gori

Grabar Kitarović: Suvereno je pravo da donose svoje zakone, komentirajući to bilo bi miješanje u unutarnje stvari. I druge sile su tamo pokušale napraviti puč. Iskreno se nadam da će se to pitanje riješiti, sigurno se neće preliti na Hrvatsku. Milanoviću, ja sam izuzetno obrazovana po pitanju nacionalne sigurnosti, brinem o njoj i nikad se ne bih miješala u rad službi. Tu sam da surađujem s njima i da im pomažem svojim saznanjima.

Milanović: Ovo je dirljivo slušati. Osjetljiva stvar, to je susjedstvo. Kitarović je nekad za vladavinu prava, nekad ne, nekad za miješanje u poslove druge države, nekad ne. Iza ovoga u Crboj Gori stoji Beograd. To nije opasnost za RH, ali to moramo znati. Ljudima tamo se sudi za pokušaj rušenja vlasti.

Grabar Kitarović: Svi razgovaramo, želimo stabilnost Crne Gore. Nemojte vrijeđati na osobnoj razini.

20:58 - Vanjska politika. Koja je država najveći saveznik?

Grabar Kitarović: RH je članica EU i NATO-a, ali SAD su nam najveći saveznik zbog razine suradnje koju vodimo na svim područjima - donacije vojnog amterijala, opreme, helikopteri... radimo na konkretnim prijedlozima, ukidanje dvostrukog oporezivanja, viza (do kraja ove godine, prema riječima veleposlanika), a isto tako osobno sam primila ove godine tri američka investitora zainteresirana za ulagannja. Usko surađujemom s Rusijom, Kinom, Kanadom, Australijom.

Milanović: Dvrostruko oporezivanje? Slovenija je odavno potpisala, a mi smo tu ispali iz kolosijeka. Grabar Kitarović kao naš veleposlabnik nije napravila ništa.

Grabar Kitarović: Nije točno, borila sam se za potpisivanje tog sporazuma, okolnosti nam nisu išle u prilog. Nismo imali dovoljno interesa s američke strane.

Milanović: Morate biti malo dezorijentiran da kažete da su to SAD. One to nisu. Naspram Njemačke, koja nam je politički najbliža, imamo sjajnu robnu razmjenu... Ako su nama SAD najbolji saveznik, mi njima nismo, ne jer nas ne vole nego što se fokus svijeta pomiče negdje drugdje. Aktualna američka administracija je takva, da se ne zamjerim... Najbolji saveznik nam je EU.

Grabar Kitarović: Naravno da surađujemo s EU, tako i Njemačkom. Voljela bih da Milanović istakne neke od svojih postignuća kad je riječ o Njemačkoj. Utaborili ste se u susjedstvu i oslanjali na saveznika jednog ili dva, a danas Hrvatska djeluje europski i globalno.

Milanović: Ne znam misli li na Vučića? Ja se nisam taborio, putovao sam, družio se s premijerima iz Zapadne Europe, Skandinavije, to je elita kojoj ne pripadamo. Grabar Kitarović je pobjegla u NATO bez da je obavijestila svoju premijerku i to će napraviti opet.

O regionu, je li to iskorak?

Grabar Kitarović: Nikad RH nisam okrenula leđa, kad vam netko da poruku da niste željeni tražite novi posao. Nisam osoba koja će sjediti i ne raditi. 70 posto naše razmjene je u EU. Suradnja s JI Europe je više nego poželjna, želim da sve te države uđu u EU pod pretpostavkom da ispune kriterije. Milanoviću, vi ste nas posvađali sa svim susjedima. Imamo žilet žicu na granici sa Slovenijom i Mađarskom, posvađali ste se s Vučićem.

Milanović: Drago mi je slušati ove fraze naučene na seminarima. Reći da smo mi pokvarili odnose... Pa najviše ih je pokvarila Kolinda, koja nema dobre suradnje osim s Obranom. Razmislite, da nismo djelovali brzo i migrante prebacili na zapad, znate gdje bi ostali, u Hrvatskoj? To su htjeli od nas. I onda žilet žica.

Grabar Kitarović: Niste ih ni trebali primati u Hravtsku, da prelazite ilegalno. Zatvorili ste prijelaze sa Srbijom i izazvali incident. Svatko ima pravo tražiti azil, ali malo je to učinilo. Prevarili ste druge države.

Milanović: Vučića sam rado prevario

Suradnja s Orbanom i Vučićem

Milanović: Nikakv trgovinski rat nisam izazvao, neistina je što govori Grabar Kitarović. 660 tisuća ljudi je prešlo poljima. To je bio pritisak na Vučića da se zaustavi ta rijeka ljudi. Prema tom, ponovno bih tako postupio. Hebrang, Karamarko, što su tada radili to je bila izdaja... Žica je posljedica nečeg što je moralo biti napravljeno. Zaustaviti toliko ljudi je nemoguće. Orban je autokrat, završit će tako.

Grabar Kitarović: Nije trebalo prijeći 600-700 tisuća ljudi, i danas ih u BiH ima tisuće. Vi ste to namjerno radili. Sjetimo se sramote kada ste u vlaku poslali naoružanu policiju u Mađarsku, pa sam ga ja morala vraćati. Našu vanjsku politiku spalili ste do temelja, ja je gradim.

Milanović: Nikad se ne pozivam na ono što su mi strani lideri govorili Grabar-Kitarović. To je kavanska razina, otkrivate nam tko je komu što prišapnuo. To nije hrvatska politika.

20:42 - Grabar Kitarović: Do mog mandata razgovaralo se samo o prijeporima i ideološkim razlikama. Upozorila sam da nam nestaje Slavonija, Zagora, cijeli dijelovi zermlje. Kad nisam dobila pomoć od strane vlade, sama sam napisala program demografije koji analizira uzroke i posljedice iseljavanja i daje konkretne prijedloge, od rasta i stambenog zbrinjavanja, poboljšanja društvene klime, vrtiće, škole... Puno sam učinila.

Milanović: Ovih stotinu riječi se može svesti na jednu - ništa, to je napravljeno. Poduzeća spašena nagodbom, a vlasnici su moji priajtelji? Krenuo sam vam nabrajati poduzeća čije vlasnike ne znam. A vi recite koja su to poduzeća spašena.

Grabar Kitarović: U vašem mandatu se sjećam ovrha, blokiranih, deložiranih, ljudi na cesti da bi spriječili ovrhu jedine nekretnine. Poslala sam ovršni zakon na Ustavni sud, rezultat je ukidanje oduzimanja jedine nekretnine.

20:40 - Dug autocesta

Grabar Kitarović: Tada nisam bla u izvršnoj vlasti. HAC je ostao u hrvatskom vlasništvu, tom je reformom ušteđeno 180 milijuna eura samo na kamatama. Prometna infrastruktura, energetika, kontrola nad internetom, kibernetička sigurnost i nadzor granica su strateške stvari. Ovo što Milanović govori o porezima je zastarjelo. naravno da se puni iz poreza, ali što ih više smanjujete više se troši.

Milanović: Drago mi je da smo naučili da se proračun puni iz poreza. Nakon pet godina niste naučili osnove. HAC-ov dug je bio realan. Kralo se u izgradnji u vrijeme Sanadera, ali to nije bilo presudno. Da nije bilo vizionarstva Ivice Račana ne bi imali te ceste.

Grabar Kitarović: Studirala sam na Harvardu, George Washington University, John Hopkins University... Porezna politika mora ići na ruku gospodarstvu, izvozu i prodaji.

O prodaji INA-e MOL-u

Milanović: Druga ponuda je bila 200 milijuna dolara. Tih 500 milijuna dolara je bio ogroman pozitivan udar na platnu bilance države. 25 posto koje smo htjeli prodati je jedno, a 50 posto MOL-u koje je izručio Sanader nije bilo potrebno. Našim braniteljima podijeljene su dionce Ine, oni su ih prodali MOL-u i tako je zagospodario Inom. Zato mentor gospođe Kitarović služi kaznu.

Grabar Kitarović: U vrijeme prve prodaje 25 posto udjela MOL-u vi ste imenovali vašeg prijatelja Sinišu Petrovića predsjednikom NO INA-e. Sa svim ovlastima. Kad je došla drugostupanjska presuda mogli ste poništiti štetni ugovor.

Milanović: Molim da se ne kleveće, čak je i moj otac morao tužiti za to i dobio je. Siniša Petrović je te godine bio asistent na Pravnom fakultetu, predsjednik NO-a postao je tek 2012. Ovo je osma ili deveta neistina.

Treba li otkupiti Inu?

Grabar Kitarović: Ja sam podržala tu ideju Andreja Plenkovića, autoceste i energetski sustavi su strateški. U međuvremenu se dogodilo da strateški partner nije bio dovoljno ozbiljan. Podržavam da RH stekne sva vlasnička prava nad Inom jer tu ima puno toga što je u sustavu, ne samo proizvodnja i energetska neovisnost, nego i polja u Siriji i mnoga druga pitanja. Od LNG-a do Ine, sve mora biti u vlasništvu RH.

Milanović: Ničim izazvana najava da ćemo kupiti Inu i tri godine ništa je u rangu najava predsjednice da će se preseliti u Visoku. Obećanja takve vrste nikad nisam davao. Čuvajte se, to je u rangu plaće od osam tisuća eura.

Grabar Kitarović: Nemojte banalizirati to sa Visokom. Državno povjerenstvo je zaključilo da ne zadovoljava uvjete, uključujući i pobune stanara. S obzirom da ste većinu vremena provodili izvan vlade, mogli ste mi ponuditi Banske dvore.

Egzodus/iseljavanje iz Hrvatske:

Milanović: Egzodus je počeo 2016., bilo bi najlakše optužiti Grabar Kitarović i Plenkovića. Zaustavljamo to i tako da imamo poštenu vlast s integritetom, to je najbolja mjera. Druge zemlje su nakon ulaska u EU svjedočile odlasku, dio Londona je danas napučen Poljacima. Je li se zbog toga širila panika kao u Hrvatskoj? Mi imamo moralne paničare. Tu smo, opstat ćemo, mladi će se vraćati.

Grabar Kitarović: Egzodus je počeo tijekom vlade Zorana Milanovića zbog Ovršnog zakona i predstečajnih nagodbi. Nastavio se kad su se otvorila vrata Europe. Ne prihvaćam taj argument ako je normalno da su išli iz Poljske da idu i iz RH. Nisam moralni paničar.

Milanović: Nagodbama je spašeno 100.000 radnih mjesta, dugovi su s 40 pali na 6 milijardi. Za taj zakon je glasao i HDZ jer su im prihvaćena četiri amandmana. To je zajednički zakon zahvaljujući kojim su grupa BORG i HDZ spašeni.

Grabar Kitarović: U vrijeme vaše vlade nagodbe su pogodovale poduzećima kojima su na čelu bili vaši prijatelji, radnici su ostajali na cesti.

20:26 - Veliki porezi i parafiskalna davanja:

Milanović: Postavljate nam pitanja koja su nezgodna, nismo za njih nadležni, a moraš gledati da se dopadneš, u tom je predsjednica zvijezda. Moja vlada je smanjivala porez na plaću. Ova vlada je, to pozdravljam, smanjila porez na dobit trgovačkim društvima na 18 ili 12 posto. Mi smo vratili porez na dividendu. Porezi nisu previsoki, u europskom smo prosjeku, problem su parafiskalni nameti. Uveo sam taj registar, to je mjerila Svjetska banka, ukidali smo ih.

Grabar Kitarović: Porezna opterećenja su prevelika. Ne želim se svidjeti svakome, inače bih govorila što svatko želi čuti, a ja sam previše kontroverzna. Vlada Zorana Milanovića je podigla PDV s 23 na 25, to je bio velik udar. Zalažem se za smanjenje poreznih i parafiskalnih nameta, to je jedini način osigurati veće plaće, nova radna mjesta, investicije i ostanak. Zalagat ću se za snažnije rasterećenje plaća, veće plaće radnicima.

Milanović: Ovo je sve rečeno da se svakome dopadne. Život nije takav, za nekog tko ništa nije zarađivao sam to je jednostavno. Da bi se financirale obveze države, školstva, starijih, to je vrlo skupo. Povećanje stope PDV-a u recesiji nije bio udar, cijene nisu porasle, teza koja ne stoji.

Grabar Kitarović: Da, ja zarađujem od treće godine fakulteta. Vi ste manjak krpali povećanjem PDV-a, ne dozvoljavam da taj neuspjeh minorizirate jer upravo PDV osiromašuje građane.

O prihodu od cestarina

Milanović: Ovo su tehnička pitanja o kojima ne znam puno. Da biste krpali, morala je nastati rupa, krpali smo rupe fiskalizacijom. Našli smo načina da državi damo što joj pripada. Te rupe je napravio HDZ koji podržava Grabar-Kitarović. Monetizacija više ne! To je bio pokušaj u teškoj krizi da se nađu sredstva, da se državna imovina da na dugoročni najam, a da se ne otuđi.

Grabar Kitarović: Inače, proračun se ne puni samo porezima nego i ekonomskom djelatnošću, izvozima, proizvodnjom... Punjenje proračuna porezima je zastarjelo. Monetizacija autocesta mi je drago da se nije dogodila, jer ceste su naša strateška vrijednost i moraju ostati u našem vlasništvu. Zaustavili ste gradnju Istarskog ipsilona.

Milanović: Nego čime se puni proračun nego porezima? Kroz izvoz se može baviti samo ako uvedete izvoznu carinu, kao u Pruskoj ili Srednjem vijeku.

20:17 - O Inicijativi "67 je previše":

Milanović: Dijalog, dijalog i dijalog. Kada sam bio premijer u dogovoru sa sindikatima smo postigli dogovor kojim nisu svi bili zadovoljni. Mislili smo da je potrebno produljiti vijek, ali tamo negdje za dosta godina. Ne bježim od onog što sam tada predlagao. Morat ćemo naći kompromis jer mirovinski stupovi neće biti dugoročno rješenje. Država će, to je jasno, morati u sustavu brinuti o ljudima koji rade i odlaze u mirovinu, kapitalizirana štednja tu ne daje odgovor. To će biti teret države jer je sve više starijih

Grabar Kitarović: Vi ste 2014. uveli zakon kojim se od 2038. ide u mirovinu sa 67. godina Razlika u Hrvatskoj u odnosu na EU su velike, kad je riječ o očekivanom životnom vijeku. Vlada kojom ste predsjedali proglašena je 6. najneučinkovitijom vladom.

Milanović: Ovdje je sve pogrešno, neću se prepirati. Moja je vlada na ljestvici konkurentnosti Svjetske banke skočila na 40. mjesto. Dolaskom HDz-a spustili smo se na 60. mjesto

Grabar Kitarović: Možemo biti fleksibilni, treba povećati dob odlaska u mirovinu. Ali imamo i velik broj mladih nezaposlenih, među najvišim stopama u Europi. Postoje zanimanja gdje žele raditi nakon 65. godine, a postoje i oni koji žele u mirovinu ranije. Ljudima treba omogućiti pravo da biraju kad će u mirovinu, a dobro je da je vlada osigurala i rad od 4 sata dnevno za one koji žele nakon mirovine.

20:08 - Kandidati su se rukovali, sučeljavanje je počelo njihovim uvodnim riječima, tj. obraćanjem biračima.

Milanović: U prvom krugu pobijedio sam s malom prednošću. Svjestan sam da se razlikujemo po običajima, porijeklu. Bit ću ustavobranitelj, borit ću se da se poštuju prava svih građana, da primjena Ustava ne bude kompromitirana. Borit ću se protiv pošasti korupcije koja obuzima Hrvatsku, koju nazivamo tako da se uspavamo, a radi se o lopovluku i otimačini.

Sadašnja vlada, aktualna predsjednica, pokazuju da ne razumiju razliku između javnog i privatnog niti što je to borba protiv sukoba interesa. Vladu je korupcija prepolovila. Predsjednica je u debatu došla sa skupa koji je organizirao čovjek optužen za kaznena djela. To je nešto što se u mom mandatu neće događati. Ja ću svojim ponašanjem, društvom koje biram, signalima, davati do znanja da nema milosti za one koji krše zakon. Pred zakonom će biti svi jednaki.

Grabar-Kitarović: Kao žena probijala sam staklene stropove u svijetu, kad je riječ o političkim funkcijama i obrazovanju. Bila sam prva žena ministrica vanjskih poslova, veleposlanica u SAD-u, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a izabrana na međunarodnom natječaju. Već 5 godina živim s vama, na terenu sam, učim vaše probleme i trudim se biti predsjednica svoga naroda, svih građana i državljana. Od 1992. radim u državnoj upravi, imam ogromno iskustvo, veze u svijetu, jedna sam od prvih koja se susrela s Trumpom, ali i Putinom, izraelskim predsjednikom, kineskim...

Išla sam u državne posjete na Novi Zeland, u Kanadu... Svjesna sam problema u Hrvatskoj, odmaknut ću se od povijesti i ideoloških pitanja. Obrazovanje, bolja plaća, radna mjesta, sve ono što će nam podići standard.

19:41 - Grabar-Kitarović je odjenula crveno odijelo, isto kakvo je nosila i na završnom predizbornom skupu u Sesvetama, a Milanović tamno odijelo sa zelenom kravatom.

NAJAVA

Togonal je u Dnevniku HTV-a najavio da bi debata trebala trajati sat i pol, a da je pripremljeno ukupno 40 pitanja, po 20 za svakog kandidata. Za odgovor će imati na raspolaganju minutu, imat će pravo na ukupno 20 replika od pola minute te po 20 odgovora na repliku u trajanju od 20 sekundi.

Pitanja su raspodijeljena po tematskim skupinama, koje uključuju gospodarstvo, demografiju, vanjsku politiku, sigurnost, borbu protiv korupcije, svjetonazorska te osobna pitanja.