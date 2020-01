Linić opleo po Milanoviću: Ne bi bio dobar predsjednik. Pa on se hvali da je prevario Merkel, a kao premijer zloupotrebljavao je policijski sustav - dokaz je i moj primjer

Za Hrvatsku Zoran Milanović ne bi bio dobar predsjednik. Tvrdi to dugogodišnji SDP-ovac i jedan od najbližih Račanovih suradnika Slavko Linić. Bivši ministar financija kojega je upravo Milanović svojedobno izbacio i iz Vlade, i iz SDP-a.

- Za Milanovića je Putin nitko i ništa, Trump nije njegov izbor, Erdogan i Orban su apsolutisti... Jedna osoba koja pretendira da bude predsjednik Hrvatske ne može unaprijed pokazati aroganciju, nadmenost, bezobrazluk prema svima s kojima će sutra morati razgovarati. Pa on se hvali da je prevario Angelu Merkel, jednu od najjačih europskih političarki – tvrdi Linić u intervjuu Novom listu.

Milanović to, upozorava Linić, govori bez imalo diplomatskog takta i dokazuje da u vanjskoj politici Hrvatskoj neće donijeti dobro.

- Ako želimo Hrvatsku koja će se od svih udaljiti i koja će svima dijeliti lekcije, onda u redu, ali ja takvu Hrvatsku ne vidim i ne bih je želio.

Hrvatska je mala zemlja s malim brojem stanovnika i nažalost nedovoljno razvijenim gospodarstvom. To gospodarstvo treba strane ulagače, strane uspješne ljude, a i naše domaće koji su vani uspjeli. Takvu poziciju može osigurati predsjednik koji je komunikativan i diplomat par excellence, a Milanović je dokazao da to nije – smatra Linić.

Bivši SDP-ov ministar uvjeren je i da predsjednički kandidat socijaldemokrata ima ozbiljnih felera i kada je riječ o unutarnjoj politici. I to ilustrira vlastitim primjerom.



- Milanović je zloupotrebljavao policijski sustav. On je policijski USKOK pretvorio u svoju osobnu vojsku za obračun s neprijateljima. Podmetao je, krivotvorio je, a to dokazuje moj primjer. Kao što su slijedili i mene i moje prijatelje, a što je zloupotreba policijskog sustava – ističe Linić. Naglašavajući da 'takav čovjek, kada ima moćnu poziciju, može je itekako zloupotrijebiti'.



- Na zadnjem sučeljavanju ja sam vidio staru aroganciju i bahatost, zaljubljenost u sebe - ja ovo, ja ono, ja simo, ja tamo... Sve to pokazuje da se može jedno vrijeme skrivati, a pravo lice bi pokazao kada bi bio izabran. Uvjeren sam da ništa ne bi bilo drugačije u odnosu na vrijeme kada je bio premijer. Onaj tko se opredijeli za Milanovića opredijelio se za apsolutizam - ocjenjuje Linić.

Kolinda Grabar Kitarović, ocjenjuje Linić, ima određene prednosti.

- Ona je sušta suprotnost u vanjskoj politici u odnosu na Zorana Milanovića. Vjerujem da je komunikativnija, pristupačnija i može puno više toga učiniti. To mi kod nje i te kako odgovara – kaže Linić.

Zamjera joj, međutim, nedovoljno poznavanje gospodarstva, kao i neodgovorne izjave o predstečajnim nagodbama.



- Ne sviđa mi se ni njezino približavanje desnici, kao i izbjegavanje jasnog stava kada su u pitanju ženska prava. To stvara odbojnost i kod mene i kod dobrog dijela građana Hrvatske koji žele predsjednika koji će biti diplomat, koji će Hrvatsku približiti svijetu. Ta pozicija traži dostojanstvo, traži proeuropske i moderne stavove, a ne tradicionalističko desničarenje – zaključio je Linić, na kraju intrevjua ipak poručivši da je aktualna predsjednica, unatoč svemu, ipak bolje rješenje za Hrvatsku.