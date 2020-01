Kad doček Nove pođe po zlu: Hrvati krenuli na tulum u Beograd, neugodno iznenađenje već na granici sa Srbijom; 'Pravi šok uslijedio je kad smo stigli na splavove'

Tko nije čuo za - party vlak? Već godinama jedan od najtraženijih oblika zabave na tračnicama organizira turistička agencija Fun Factory iz Zagreba. Jesenska i proljetna putovanja u Sarajevo i Beograd na nekoliko dana, prigodno se putuje i za Dan Žena, Valentinovo, ljeti se odlazi u Grčku, zimi u Ljubljanu...

Mnoštvo meridijana i paralela prolazi se u ludim i rasplesanim vagonima kojih bude - koliko treba. Potražnja mladih zna dosezati i deset čitavih vagona ekipe željne zabave. Bude tu i gostiju iznenađenja, kao i alkohola, što se ono kaže, u potocima.

Za ovu Novu godinu Fun Factory je odabrao putovanje u Beograd koje završava tek danas, ovoga petka. Krenula je karavana sa zagrebačkog Glavnog kolodvora još u ponedjeljak, a prethodno se kao i obično, agencija organizacijom autobusa pobrinula da u Zagreb stignu putnici iz drugih dijelova Hrvatske, ponajprije Istre, Kvarnera i Dalmacije, piše Jutarnji list.

Već prvoga dana - šok. Party vlak nije svoje putovanje završio u Beogradu, već na granici u Šidu. Dalje se prema srbijanskoj prijestolnici krenulo autobusima. Problem je to kojeg se dalo pretrpjeti, ali svi koji su barem jednom bili u Fun Factoryjevom party vlaku znaju kakav je poseban doživljaj u odnosu na vožnju autobusom, u mnogo manje opuštenoj atmosferi.

Prava drama nastupa tek dan kasnije, u novogodišnjoj noći. Agencija je organizirala fakultativni doček na beogradskoj splavi Port. Ipak, od ludila na Ušću za većinu onih koji su za tu priliku izdvojili nemalu svotu od 30 eura nije bilo ništa. Kada je nekoliko stotina mladih iz Hrvatske stiglo pred ulaz na splav, ondje ih je dočekala - odbijenica. Unutra nisu mogli. Štoviše, djelatnici tog ugostiteljskog objekta u Beogradu uopće nisu evidentirali njihovu rezervaciju. Je li se radilo o pretrpanosti lokala, je li lokal uopće bio u cijelosti zakupljen samo za goste Fun Factoryja...

- Zabavljamo se, ako je došlo do proceduralne pogreške, onda to možemo razumjeti, ali ako se radi o nekom obliku prevare za dio ljudi, onda je to nedopustivo. Čuo sam da je kapacitet bio premalen, ali morali su nam ponuditi neku alternativu jer je nemali broj nas ostao pred ulazom. Tražili smo tih 30 eura natrag jer nismo mogli ući na splav, a to nije svota koju će bilo tko tek tako ostaviti. Razočaranje je prisutno, šteta što ga je pokvario jedan takav događaj. Mogli su se barem ispričati i ponuditi neki drugi oblik zabave - riječi su jednog od putnika iz party vlaka koji je svoje iskustvo ispričao za Jutarnji list.

Iz turističke agencije Fun Factory odbili su davati bilo kakve izjave o ovome problemu koji je u nevjerici ostavio dostatan broj mladih iz čitave zemlje, sve dok se ekspedicija ne vrati u Zagreb. Službeno, trebali bi se očitovati u tijeku petka, što će u konačnici ponuditi malu dozu utjehe za one koji su u novu godinu ušli promrzli čekajući ispred Porta na Ušću.