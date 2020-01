Hrvatska danas od Finske preuzima predsjedanje Europskom unijom. Političkom i ekonomskom asocijacijom koja okuplja pola milijarde ljudi i stvara četvrtinu svjetskog BDP-a.



Po prvi put u svojoj povijesti Hrvatska na međunarodnom planu ima priliku igrati jednu tako važnu ulogu.



Zato je za hrvatsku politiku ovo je veliki dan. Hrvatska se maratonskih 13 godina mučila da postane punopravnom članicom Unije. Unatoč konsenzusu praktički svih stranaka, put je bio trnovit i pun izazova. A teškoće su se nastavile i nakon što smo 2013. ušli u briselsko društvo odabranih. Hrvatska je, naime, ostala prva i jedina zemlja koja od članstva u EU nije profitirala. A njezini građani ni danas ne znaju što im donosi vrijeme u kojemu će Hrvatska – makar i formalno – predvoditi najsprosperitetniju zajednicu država.



Ovo je naš mali vodič kroz hrvatsko predsjedanje Europskom unijom.



HOĆE LI PROSJEČAN HRVAT PROFITIRATI OD PREDSJEDANJA EU?

-Neće. Niti će mu u narednih šest mjeseci narasti plaća, niti će zbog predsjedanja EU kalati cijene u dućanima. Ipak, nešto je i brandingu, zar ne? Predsjedanje Unijom Hrvatsku može prikazati u nešto pozitivnijem svjetlu od onom koje europskim državnicima nudi pogled u ekonomsku statistiku zemlje koja je na začelju EU. To će biti ključni zadatak premijera Andreja Plenkovića u idućih šest mjeseci.



ŠTO UOPĆE ZNAČI PREDSJEDANJE EUROPSKOM UNIJOM?

- Odmah da razjasnimo jednu stvar: od danas Andrej Plenković neće postati predsjednik EU. Niti će svojim europskim kolegama šefovati, niti će ga oni morati bespogovorno slušati. Zemlja predsjedateljica zapravo preuzima organizacijski dio političke priče na sebe. Kada se pojavi problem, ona ga stavlja na dnevni red. I o njemu se onda raspravlja dok se ne nađe rješenje. Odluke se i dalje donose kvalificiranom većinom. Odnosno uz potporu 55 posto država članica (njih 16) koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva EU. Uz mogućnost da četiri države (koje predstavljaju 35 posto stanovništva) ulože veto. I uz iznimku osjetljivih pitanja poreza i vanjske politike, koje se moraju donositi jednoglasno.



MOŽE LI HRVATSKA UPRSKATI?

- Teško. Može europske državnike smjestiti u loše hotele, slati ih u WC-e bez toalet papira, ponuditi ih lošom hranom, ali je ipak za očekivati da smo te lekcije davno savladali. I da će ovaj tehnički dio biti na solidnoj razini. Što se, od zemlje čiji BDP po stopi od 20 posto financira upravo turizam, zapravo i očekuje. S druge pak strane, Hrvatska ima priliku zablistati. Jer, koji put diplomatske vještine njezinog premijera i ministara mogu pripomoći da neka odluka prođe. Latvija je predsjedala Unijom kada je izbila imigrantska kriza. Luxemburg kada je Grčka prijetila izlaskom iz eurozone. Nizozemska kada su Britanci izglasali Brexit. I premijer Plenković u idućih šest mjeseci, obzirom na sve turbulencije u EU politici, dobit će priliku za svojih pet minuta slave.



PO ČEMU ĆE SE PAMTITI HRVATSKO PREDSJEDANJE?

-Zavrzlamu sa Brexitom morat će otpetljati europski divovi. Pitanje migranata morat će riješiti Njemačka sa Turskom. Poreze ionako dogovaraju Angela Merkel i Emmanuel Macron. Što onda nama preostaje? Otvaranje pregovora o ulasku u Uniju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom bio bi prilično veliki uspjeh. Ako se, naravno, sa pričom o daljnjem proširenju slože veliki.



KOLIKO TO SVE SKUPA KOŠTA?

- Između 50 i 70 milijuna eura. Zvuči previše? Svakako, ali netko mora platiti jedan samit šefova država i vlada, 20 konferencija europskih ministara, 200 popratnih sastanaka i boravak 25 000 izaslanika iz 28 država članica. U idućih 6 mjeseci to će biti Hrvatska.