Što možemo očekivati do kraja pripetavanja: SDP: Dobivamo s 5 do 8 posto razlike; HDZ: Ponovit će se priča s izbora 2014.

Možda i ključna epizoda u pohodu Zorana Milanovića na Pantovčak odigrala se u Splitu.

Na konferenciji za novinare održanoj drugog dana studenoga na Peristilu, bivši je premijer, među ostalim, kazao: “Ja nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk, ali to je istina”, a dodao je i da je Hajduk u grbu imao “petokraku na koju si se mogao nabost, to je ružno izgledalo”...

Nećemo sad o tome da je, gotovo na istom mjestu, 2015. godine ustvrdio kako je Hajduk “jedini klub za koji je ikada navijao”, no naši izvori kažu da je iste večeri Milanovićev stožer osvijestio da se dalje u kampanju ne može bez pomnije pripreme svakoga pojedinog istupa.

U konobi na Bačvicama

Sumirajući na kraju dana splitsko “gostovanje” u jednoj konobi na Bačvicama sa suradnicima iz kampanje i stranačkim kolegama iz splitske organizacije SDP-a, koji su mu pokazivali brojne poruke ogorčenih simpatizera i stranačkih kolega, Milanović je shvatio da si, ako želi išta postići u utrci koju je započeo, jednostavno ne može dozvoliti luksuz antagoniziranja niti jednog birača iz vlastitog izbornog bazena, jednako kao i onih “s druge strane”.

Naši izvori kažu da su se potencijalni glasači više bunili zbog negativnih konotacija Tita i zvijezde nego samog Hajduka, ali svejedno, čini se da je Milanović, odnosno njegov izborni tim predvođen Orsatom Miljenićem, tu poruku ozbiljno shvatio.

Naravno, išlo mu je u prilog i to što je ta izjava zapravo brzo zaboravljena, uslijed prave inflacije verbalnih bisera drugih kandidata.

A konkurencija je na tom planu, priznat ćete, bila žestoka, nikad žešća, prije svega zbog neočekivano učestalih doprinosa Kolinde Grabar-Kitarović, pa su “kolindizmi” postali u tom smislu daleko citiraniji od “zoranizama”, postajući predmet izrugivanja na društvenim mrežama i izvan dosega PR-a njezinih protukandidata.

Nova izborna taktika doživjela je svoju kulminaciju u izbornoj večeri, kad je Milanović održao svoj hvaljeni “uključujući” govor, odnosno, kad je nastupio za mnoge iznenađujuće pomirljivim diskursom, ne motivirajući svojim uobičajeno “pikantnim” opaskama birače suprotnog tabora. Dakle, dobili smo definitivno novog Milanovića, pa makar samo za potrebe kampanje.

Štoviše, svojom inkluzivnom retorikom lukavo je izmaknuo stolicu na koju je odmah nakon njegova obraćanja javnosti kanila sjesti aktualna predsjednica, aludirajući u svom inače poprilično neuvjerljivom govoru na njegovu “mi ili oni” retoriku.

Malo lijevo i malo desno

“Ovoga puta nije uspio odbiti puno birača ljevice, ali računamo i da će za njega u drugom krugu ipak glasati i mnogi ekstremni ljevičari, za koje je on inače premalo lijevo, jer u zraku osjećaju priliku da lijevi kandidat osvoji ove izbore.

Ali najvažniji će biti glasovi lijevog centra i centra, čime Milanović ulazi i u prostor glasova na koje računa i njegova protukandidatkinja. Zoran je pokazao da to može, on je zapravo već ušetao u taj prostor u prvom krugu, i sad bi mogao naplatiti sve svoje ranije pokušaje približavanja tom dijelu biračkog tijela, zbog čega su ga s krajnje ljevice oštro kritizirali. A pritom je presudno hoćete li više glasača pridobiti nego što ćete ih eventualno izgubiti”, kaže nam izvor iz SDP-a.

U SDP-u su uvjereni da će manje ekstremnih ljevičara ostati kući 5. siječnja nego što će to istoga dana biti slučaj s biračima krajnje desnice i onima koji su u prvom krugu dali svoj glas Miroslavu Škori (koji je, podsjetimo, dobio nezanemarivih 24,45 posto!) zato što su nezadovoljni ili razočarani politikama HDZ-a, ili konkretnije, premijerom Andrejem Plenkovićem, koji za njih jednostavno, ma što radio, nije dovoljno desno, podjednako kao što Milanović nije dovoljno lijevo za one najžešće sa “svoje”, lijeve strane političkog pola.

No, u oba izborna tabora dobro znaju da za Škoru nisu glasali samo razočarani HDZ-ovci ili oni koji su frustrirani jer im podupiranje vladajućih ili proračunato izvađena članska iskaznica HDZ-a nije osigurala željene sinekure ili povlastice.

Ima tu i prosvjednih glasača s razlikama u svjetonazorskim pitanjima, kao i onih kojima je Škoro jednostavno simpatičan kao pjevač i šeret, a zapravo nemaju ništa sa svjetonazorom ekipe koju čine Velimir Bujanec, Zlatko Hasanbegović, Željko Sačić... Sigurno se svi ne slažu sa Škorinim stavom da bi trebalo pomilovati osuđenog ratnog zločinca Tomislava Merčepa...

Tu je i dio “izvornih” glasača Mosta, jasno i “suverenisti” koji pak ne trpe “mostovce” u svojoj viziji neke nove, Škorom predvođene političke platforme desnice na sljedećim parlamentarnim izborima. Nasposljetku, brojka od 465.703 birača sasvim krije brojne heterogenosti.

I zato je logično da će i Milanović i Grabar-Kitarović učiniti sve da motiviraju sve te glasače da opet iziđu na birališta i svoj glas daju, naravno, baš njima, umjesto da ostanu kod kuće i “navijaju” za vlastiti prkos ili infantilnost.

SDP-ovski insajderi ističu još jednu stvar kao važan preduvjet uspjeha Milanovića u prvoj “rundi”. Kažu kako se ne sjećaju da su stvari na terenu funkcionirale ovako dobro tijekom čitave kampanje.

“Ovoga puta se u svakom trenutku znalo i tko što i što radi, što u ranijim kampanjama, vjerujte, baš i nije bio slučaj.Ovo je stranci i odlična proba pred parlamentarne izbore, jer je ova kampanja imala i glavu i rep, u svakom ste trenutku znali kome se možete obratiti i mnoge su stvari bile preciznije definirane”, kažu SDP-ovci, dodajući kako je i suradnja stranke i Milanovićeva tima (što su koordinirali Nikša Vukas sa strane SDP-a i Miljenić u ime ekipe predsjedničkog kandidata) također bila više nego dobra.

“Naravno da svi Milanovićevi i Bernardićevi ljudi nakon svega nisu u prevelikoj ljubavi, baš kao ni njih dvojica osobno, ali to se ničim nije odrazilo na kampanju! Sve je funkcioniralo, tako da je ovo novi korak i za sam SDP. Mislimo da je Milanović pogodio i sa sloganom ‘Normalno’ jer time zahvaća i izvan nekog ideološkog kruga birača koji su mu skloni po definiciji”, zadovoljni su u stranci.

Iako o tome neće govoriti pod imenom i prezimenom - kako ne bi upali u zamku u koju je neiskusno zagazio Škoro predizbornim izjavama u stilu “Ako ne uđem u drugi krug, to će značiti da je posrijedi izborna krađa” - brine ih jedino mogućnost manipulacije na pojedinim biralištima.

“Realno, u svakom su 2-3 HDZ-ova čovjeka, a otprilike je jedan od 200 SDP-ov. I to se, ako ćemo pravo, može pokazati važnijim faktorom od same kampanje, ali na Milanoviću je da svojim djelovanjem ‘neutralizira’ i takve mogućnosti, odnosno da motivira dovoljan broj birača kako pobjeda ne bi došla u pitanje”, kažu u SDP-u u kojem inače, svemu usprkos, čvrsto vjeruju u pobjedu od 5 do 8 posto glasova razlike.

Jasno, priželjkuju i veću izlaznost, što bi po svim analitičarima trebalo ići u korist upravo “izazivačkom” kandidatu, ovoga puta iz “crvenog kuta”.

Zato je Milanović pred izbore i naglašavao da je “lopovluk i sramota” to što izbori nisu bili zakazani za 29. prosinca i 12. siječnja, iznoseći pritom računicu da će ovako glasati 130 tisuća ljudi manje, prije svega zbog odlaska na skijanje.

Kako god, trend masovnijeg odaziva birača izbornom pripetavanju na prethodnim predsjedničkim izborima, 2014. godine iskoristila je i današnja predsjednica RH. U prvom je krugu tada glasovalo 46,72, a u drugom 59,06 posto birača, pri čemu je Grabar-Kitarović uspjela preokrenuti zaostatak za tadašnjim SDP-ovim kandidatom Ivom Josipovićem od 1,24 posto iz prvog kruga i pretvoriti to u prednost od 1,48 posto!

Potraga za domobranima

U Milanovićevom taboru se ufaju i u istinitost napomene sociologa i istraživača izbornih procesa dr. Dražena Lalića, koji je svojedobno bio istaknuo kako su “u svim izborima nakon Tuđmana pobjeđivao autsajder”.

Pritom Milanović očito drži da mu teret neučinjenog u mandatu Vlade koju je predvodio kao premijer ne može postati fatalni uteg koji će ga povući na dno. Jer, kako je dr. Lalić kazao prije dvije godine, kad je Milanovićeva kandidatura bila tek jedna od opcija, odnosno medijski balon za oprobavanje terena i reakcija javnosti: “SDP-ovci su izgubili izbore svog svojih grešaka, ponajprije njegovih komunikacijskih grešaka.

Nisu proveli reforme i on tu snosi preveliku odgovornost. Naljutio je mnoge članove i birače SDP-a i izazvao je, bez obzira na svoju prepoznatljivost, nezadovoljstvo običnih ljudi. Ali, Hrvati su prilično zaboravljiv narod. Političko pamćenje u Hrvata traje od Dnevnika do Dnevnika, kako je jednom rekla Anita Malenica... On ostavlja dojam snažnog političara... U politici je važan dojam. I on računa na to, kao i na mnoge glasače desnice”.

I stvarno, dvije godine kasnije, gledamo upravo takav scenarij. A Milanovića u ulozi svima prihvatljivog “umiljatog janjeta”. Kandidata koji vabi “domobransku Hrvatsku” izjavama u stilu “Tito i Tuđman su ponajbolji sinovi našeg naroda”.

Neki će analitičari upozoriti da će Milanoviću pritom najveći protivnik do kraja kampanje biti vlastiti ego, obuzdavanje vlastitog karaktera prgavog lajavca koji boksački drsko koristi verbalne vještine i “unosi se” političkim protivnicima u lice, ne birajući riječi (“Kolinda Grabar-Kitarović djeluje i u dogovoru s Beogradom i malim čaršijskim nacionalistima” – jedna je od tipičnih njegovih izjava u toj maniri).

Još jedna prednost koju je kapitalizirao brojem glasova u prvom krugu odnosi se na činjenicu da mu, zbog ranije spomenutih relacija u samom SDP-u, Bernardić pomaže – tako da mu ne “smeta” u kampanji. Iako mu je, jasno, stavio na raspolaganje stranačku logistiku (pri čemu i sami SDP-ovci znaju kazati da su još daleko od kapaciteta HDZ-ove mašinerije, pogotovo kad u pitanju izbori), Milanović se nije previše “naslikavao” sa stranačkim šefom, izbjegavajući i pojavljivanje na stranačkim skupovima koji su se, pogotovo izvan Zagreba, često znali zakazivati neposredno nakon njegovih predizbornih nastupa.

S druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović je dio glasova izgubila po mnogima upravo zato što se u njezinu kampanju snažno uključila Vlada, a to je dodatno iziritiralo one kojima svi pozitivni makroekonomski pokazatelji ili recimo porezna reforma teška 9 milijardi kuna ne znače ama baš ništa u odnosu na činjenicu da je Vlada podržala i za njih spornu Istanbulsku konvenciju i Marakeški sporazum, pa su se protestno okrenuli Škori.

Ne zato što misle da je dosad bilo premalo reformi, nego zato što je po njihovom ukusu - premalo desničarenja.

A po svemu sudeći, takvih je na desnom biračkom polu više nego što je onih s tvrdokorne ljevice koji su prekrižili Milanovića, primjerice, zbog njegove izjave kako “nije razmišljao o vraćanju Titove biste, tj. reljefa na Pantovčak”...

Nisu mu zadnjih tjedana gotovo ničim naškodili niti odjednom složni SDP-ovci, dok javno koketiranje saborskog zastupnika Nenada Stazića s podrškom Katarini Peović, kandidatkinji revolucionarne Radničke fronte, nije poprimilo dimenzije koje je u medijima dobilo, recimo, pretrčavanje Steve Culeja u izborni stožer Miroslava Škore, ili ranija podrška Stjepana Tuđmana “slavonskom Balaševiću”.

Tim predsjednice će vjerojatno do drugog kruga podsjećati birače na sve propuste Milanovićeva premijerskog mandata, pokušavat će razobličiti i vjerodostojnost njegove prigodno “pomirljive” retorike, no najvažnije bi – jasno, uz “mobiliziranje” stranačkih podružnica - ipak moglo biti ono što će u preostalih tjedan dana pokazati sama Kolinda Grabar-Kitarović.

O sugestivnosti i uvjerljivosti njezinih nastupa, pogotovo u sučeljavanju, ovisit će zapravo i broj glasača koji drugi krug dočekuju izvan davno utvrđenih hrvatskih političkih rovova ljevice i desnice. Ili možda i nisu glasali u prvom krugu.

Programi? Ma dajte...

Za razliku od Milanovića, koji može smatrati da ima podršku ljevice i sada kreće u “lov” na birače centra, ona se prije svega mora potruditi pridobiti one birače desnice koji su joj u prvom krugu očito okrenuli leđa. Prije svega u Škorinoj Slavoniji, a posebna zadaća njezina tima je i ovoga puta – bitka za Zagreb.

Da parafraziramo dr. Bertu Šalaja sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, i jedan i drugi kandidat moraju uvjeriti građane da su ovi izbori važniji nego što zapravo jesu.

Milanović mora uvjeriti birače da ovo nije samo bitka protiv Grabar-Kitarović, nego bitka za “normalnu Hrvatsku”, dok aktualna predsjednica, boksačkim rječnikom “braniteljica titule”, mora kod što više birača stvoriti dojam da bi pobjeda njezina protivnika značila destabiliziranje Hrvatske, povratak na staro, po mogućnosti i povratak “u region” te nastavak politike koja je pogoršala odnose s Njemačkom štiteći “one svoje udbaše”...

Programi će, po svemu sudeći, ostati jednako nebitni kao i u prvom krugu (na koncu, ni “izazivač” Milanović ne traži ustavne promjene iliti širenje predsjedničkih ovlasti, za razliku od recimo Škore).

I zato je lako moguće, pogotovo kad je riječ o neodlučnim biračima, da će na koncu presuditi stav kandidata o nekoj temi s kojom pobjednik ovih izbora, ako je suditi po ovlastima – neće imati baš nikakve veze.