Ovo su ključni hrvatski projekti u 2020. godini: uvodi se kartica s popustima za obitelji, ograničava rad nedjeljom, a jedan veliki sustav konačno čeka dugo potrebni redizajn

Početkom nove godine građane čeka novi krug porezne reforme, koja donosi rasterećenje od 2,3 milijarde kuna, no budući da se podiže neoporezivi dio dohotka s 3800 na tek 4000 kuna, radnici će osjetiti tek neznatno povećanje plaća u prosjeku za 50-ak kuna, piše Jutarnji list.

Veće povećanje plaća do čak 1200 kuna mogu očekivati mladi s plaćama do 7000 kuna, jer oni do 25 godina života neće uopće plaćati porez, dok će se onima od 26 do 30 godina obveza umanjiti za 50 posto. Profitirat će i poduzetnici jer im se uvodi novi godišnji prag prihoda od 7,5 milijuna kuna za stopu poreza na dobit od 12 posto...

Godina velikih projekata

Ovo su samo neke od promjena koje dolaze iz Ministarstva financija, no mi smo provjerili sa svim ministarstvima kakve projekte i reforme planiraju za 2020.

Uz porezno rasterećenje, Ministarstvo financija do polovice godine očekuje i ispunjenje mjera za uvođenje eura i ulazak u Europski tečajni mehanizam II.

U resoru Ministarstva prometa bit će ovo godina velikih projekata - od cestovnih do željezničkih. Kreće izgradnja pristupnih cesta Pelješkom mostu, radi se i splitska aglomeracija, dio obilaznice Omiša, čvor Škurinje-Rijeka... Očekuju se i radovi na istarskom ipsilonu, kao i izgradnji druge cijevi tunela Učka, te puštanje u promet mosta kod Svilaja.

Narednu godinu obilježit će i radovi na željezničkim prugama vrijedni 1,2 milijarde eura, kao i obnova voznog parka HŽ-a, ali i projekti u modernizaciju luka na obali vrijedni 450 milijuna kuna. Odmah u siječnju odredit će se i prvi hrvatski grad s 5G mrežom.

Ministarstvo za demografiju, pak, planira virtualnu dječju karticu koju će dobiti obitelji s djecom, a koja će obuhvatiti popuste u privatnim i javnim tvrtkama (prijevoz, kazališta, muzeji...). Također, planira se i pilot-projekt produženog boravka u školama.

Novi e-građanin

Ministarstvo uprave planira pet projekata digitalizacije vrijednih 356 milijuna kuna, među ostalim izradu aplikacije koja bi omogućila roditeljima da zatraže isplatu potpore za novorođenče od lokalne samouprave. Planiraju digitalno povezivanje sustava službenih evidencija, tu je i projekt državnog “oblaka”, ali i redizajn sustava e-građanin.

U Ministarstvu gospodarstva planiraju izmjene Zakona o trgovini, koji će po uzoru na austrijski model ograničiti rad nedjeljom. Poslodavci će moći birati određeni broj nedjelja u godini koje će moći raditi (osam ili 12). Nastavlja se i politika administrativnog rasterećenja gospodarstva, a uvodi se i obveza izdavanja e-računa.

Ministarstvo zdravstva nastavlja projekt Nacionalne dječje bolnice, kreće i implementacija Nacionalnog programa protiv raka, a nabavlja se i šest brodica za hitnu službu na otocima.

Ministarstvo hrvatskih branitelja omogućuje ostvarivanje određenih prava civilnim stradalnicima rata, kreće se i u izgradnju veteranskih centara. Ministarstvo rada pak najavljuje rast minimalne plaće za 8,33 posto, odnosno u 2020. ona će iznositi 3250 kuna neto. Uvodi se i nacionalna mirovina socijalno ugroženim starijim osobama. Ministarstvo turizma će tijekom 2020. predstaviti novu Strategiju razvoja turizma, a kreće i projekt “Hrvatska turistička kartica” kojim se želi potaknuti poslodavce da svojim radnicima omoguće do 2500 kuna neoporezivog iznosa koji bi potrošili izvan špice ljetne sezone na godišnji odmor.

Avioni i helikopteri

MORH do kraja godine planira potpis ugovora za nabavu borbenog zrakoplova, ali planira se i nabava helikoptera Black Hawk, opremanje borbenim oklopnim vozilima Bradley, završetak projekta nadogradnje borbenih oklopnih vozila Patria oružanim sustavima, te gradnja obalnog ophodnog broda.

MUP planira nastavak aktivnosti oko pristupanja Schengenu, a do kraja godine plan je da se ukinu vize za SAD.

U 2020. će pak imovinske kartice pravosudnih dužnosnika biti javno objavljene, najavljuju u Ministarstvu pravosuđa, a građanima će se omogućiti da mogu kao stranke u sudskim postupcima elektronički komunicirati sa sudovima. Napokon kreće i izgradnja Trga pravde.

Ministarstvo poljoprivrede pak najavljuje donošenje različitih strategija i planova, a počet će se i primjenjivati e-poljoprivredna kartica s kojom će poljoprivrednici moći dobiti potporu bez odlaska na šalter, a država će bolje kontrolirati trošenje novca. Ministarstvo državne imovine krajem siječnja objavljuje natječaj za prodaju preostalih 30 društava u kojima RH ima manje od 25 posto udjela, nastavlja se i aktivacija državne imovine, a premijer Plenković najavljuje povećanje ulaganja mirovinskih fondova u privatizaciju javnih i državnih poduzeća, te infrastrukturu.

Ministarstvo graditeljstva u prvom kvartalu objavljuje natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada, tijekom godine u planu je i objava natječaja za obiteljske kuće, a nastavlja se i projekt subvencioniranja stambenih kredita.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nastavlja s izgradnjom centara za gospodarenje otpadom, financiraju se projekti odvojenog prikupljanja otpada, a u području vodoprivrede odobreni su projekti vrijedni 22,2 milijarde kuna. U pogledu energetike, nastavlja se projekt LNG terminala na Krku.

U Ministarstvu fondova EU kao glavni cilj su postavili 100-postotnu ugovorenost iz fondova 2014.-2020., te donošenje novog sedmogodišnjeg proračuna EU, dok u Ministarstvu obrazovanja nastavljaju s provođenjem kurikularne reforme, ali i s uspostavom svih 25 centara kompetentnosti. Započinje i projekt cjelodnevne nastave.

Ministarstvu vanjskih poslova, naravno, fokus je na predsjedanju EU.

