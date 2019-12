Aralica u prvom kugu odabrao Škoru, a sad poručuje: Svim srcem ću glasati za Kolindu Grabar-Kitarović!; Oglasio se i izbornik Dalić

Zadarski književnik i akademik Ivan Aralica u prvom je krugu glasao za Miroslava Škoru, a u drugom će, kako sam kaže, „punim srcem“ za Kolindu Grabar Kitarović.

U videu kojega je HDZ objavio na svojem Facebook profilu Aralica objašnjava kako se odlučio da svoj glas da aktualnoj predsjednici Republike.

- Glasao sam za Škoru sa jednom prevagom mene kao romanopisca i njega kao pisca pjesama sličnog sadržaja. Kada je završilo ovako kako je završilo, ja svim srcem glasam za Kolindu Grabar Kitarović. Svi prijepori koji su doveli do rasapa konzervativnog biračkog tijela su pokazatelj da ostavimo tu diskusiju za naredne dane. Da je nikako ne izbjegnemo, i da ne dočekamo nove izbore sa njom, ali da je svakako odgodimo - poručio je Aralica.

I biračima na desnici uputio jednu molbu.

- Molim one koji su slično meni razmišljali da, ako nešto drže do mene, da me slijede. Za Kolindu – zaključio je Aralica.



Kolindu Grabar Kitarović je, uoči velikog finala, podržao i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

- Kao građaninu moja je obveza izaći na izbore i to ću napraviti. Poštujem Zorana Milanovića i njegovu ambiciju da bude predsjednik Hrvatske, no moj izbor je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Mislim da je mnogo toga napravila za promociju Hrvatske u svijetu. Podržava hrvatski sport i nogometnu reprezentaciju. Smatram da radi puno na zajedništvu, to je ono što nam treba.

Vjerujem u kontinuitet, da će ona u drugom mandatu biti još bolja i učiniti još više. Da će biti kritičnija prema stvarima koje nisu dobre kako bi naša država biti uspješnija i išla naprijed - ustvrdio je Dalić u izjavi za Sportske novosti.

Dometnuvši da poziva onoga tko će u nedjelju postati predsjednik da dođe na sljedeću domaću utakmicu hrvatske reprezentacije.

Na stranu aktualne predsjednice stao je i Plenkovićev oponent Davor Ivo Stier.

- Za razliku od ljevice koja Hrvatsu smješta na Balkan, predsjednica je inicijativom Triju mora smjestila Hrvatsku ondje gdje i pripada - u srednju Europu. Kao snažna članica EU i NATO-a u Srednjoj Europi možemo ostvariti naše geopolitičke interese. Zato iziđimo u nedjelju na izbore i dajmo glas za Kolindu Grabar Kitarović - poručio je HDZ-ovac Stier.