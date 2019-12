Znate li kakve veze imaju hladni rat, atomska bomba, zatvorene granice Jugoslavije, Informbiro, iseljenici, britanska Bijela Australija i - Hajduk?! Nakon točno 70 godina donosimo fascinantnu priču o povijesnoj turneji splitskog nogometnog kluba

Kakve veze, poštovani čitatelji imaju hladni rat, atomska bomba, zatvorene granice Jugoslavije, Informbiro, iseljenici, britanska Bijela Australija i - Hajduk?!



Objasnit će nam to Splićanin dr. Walter Vori Lalić, profesor na Sveučilištu Macquarie u Sydneyju, koji se danas uglavnom bavi problemima iseljeništva u Australiji, ali u zadnji čas ove godine javio nam se s opomenom da ne zaboravimo važnu, sedamdesetu obljetnicu australskog gostovanja splitskog kluba, prvog iz jugoslavenske države koji je ovim putovanjem nastupio na svim kontinentima!

Na Rivu došlo 15 tisuća Splićana

- Navedene natuknice ukazuju na atmosferu koja je vladala u mnogim dijelovima svijeta 11. srpnja 1949. godine kada se Hajdukov sastav ispraćen od mase sugrađana uputio sa splitskog kolodvora na višednevni put prema nepoznatoj dalekoj Australiji. Poslije 43 sata leta od Rima s četiri zaustavljanja sletjeli su u Sydney 20. srpnja i započeli trijumfalnu nogometnu turneju.

Nakon povratka brodom "Topusko" u splitsku luku 24. listopada dočekalo je pobjednike više od 15 tisuća građana - svaki treći stanovnik tada mnogo manjeg Splita došao je na Rivu dočekati svoje heroje i otpratiti ih do Staroga placa. Velika fešta - opisuje dr. Lalić, te nastavlja:

- Samo godinu dana ranije nije bilo ni sovjetske atomske bombe niti Rezolucije Informbiroa koja je potresla Jugoslaviju, početak raspada kolonijalne britanske imperije se tek naslućivao, a povratak hrvatskih iseljenika iz Australije bio je istodobno popraćen dolaskom prvih od više od 170 tisuća europskih izbjeglica na peti kontinent sljedećih pet godina. Oblaci strave i straha koji su visili nad čovječanstvom tih dana su prikazani romanom i filmom Stanleya Kramera "Na plaži - On the beach" snimljenim u Australiji, a koji su igrači i njihovi sugrađani mogli za koju godinu vidjeti i u splitskim kinima.

Listajući novine za Hajdukova boravka u Australiji lako je doživjeti atmosferu straha od atomske bombe i na tom kontinentu udaljenom od mnogih polja smrti prethodnih svjetskih sukoba.

Sedamdeset godina poslije te nevjerojatne, povijesne turneje Hajduka pokušavamo rekonstruirati njezinu složenost i značaj u dvije prostorno, kulturno, ideološki, politički vrlo različite društvene sredine i izvan lekcija nogometne igre date dobronamjernim domaćinima izoliranima od svijeta i lokalnog razumijevanja sporta - pojašnjava naš sugovornik.

Povod odlasku na turneju je po svemu sudeći bila ponuda Hajdukova tajnika dr. Šime Poduje da klub posjetom zahvali iseljenicima u Australiji za pomoć koju je klub primio kao dio od ogromnih 200 tisuća tadašnjih funti koju je mala skupina od jedva nešto pet tisuća iseljenika poslala rodnom kraju nakon završetka rata. Tih dana vrlo dobra tjedna plaća je bila oko pet funti.

- Tadašnja krovna iseljenička udruga Savez jugoslavenskih iseljenika Australije (SJIA) zdušno je prihvatila ponudu i odredila Marina Alagića da kontaktira Australski nogometni savez.

Alagić je u trinaestoj godini s dva mlađa brata došao kod oca 1932. godine u Australiju i bio jedan od pionira nogometa u gradu srebra, Broken Hillu, 1100 kilometara udaljenom od Sydneya.

Nogometni Savez je odmah povoljno reagirao; njegov predsjednik je bio u Londonu za vrijeme Olimpijade 1948. i bio oduševljen igrom jugoslavenske nogometne reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju. Kako ne bi odmah prihvatili ponudu kada bi u posjetu došla tri igrača okićenih srebrom: Matošić, Broketa i Vukas!

Za Savez je bila izvrsna prilika da osigura svojim igračima značajno međunarodno iskustvo; samo su tri europska sastava do tada posjetila Australiju; nadmetalo se povremeno sa pacifičkim susjedima i s Južnom Afrikom - otkriva Lalić.

Pod logom reprezentacije

- Svjesni velike razlike u kvaliteti nogometa i privlačenja gledatelja kako bi se pokrili troškovi, Savez je zatražio da Hajduk nastupi pod imenom reprezentacije Jugoslavije, koja je tih godina mnogima bila nepoznata država - jer tko bi došao gledati utakmice državne reprezentacije s klubom iz nepoznate države - iznosi Lalić.

Tek je pri kraju turneje objavljeno u glasilu Nogometnog saveza Zapadne Australije da je gostujući sastav u stvari nogometni klub Hajduk!

Upravi Hajduka nije bio problem prihvatiti taj zahtjev, jer je klub tijekom dvije ratne godine odigrao 118 utakmica s raznim timovima savezničkih armija i zemalja pod imenom HŠK Hajduk NOV Jugoslavija i za to dobio od francuskog premijera, generala De Gaullea najviše francusko odlikovanje, Legiju časti kao Počasna sportska momčad Slobodne Francuske.

- U niti godinu dana politička situacija se rapidno mijenja. Dolazi do izopćenja Jugoslavije iz sovjetskog bloka, a poput mnogih drugih iseljeničkih organizacija i SJIA zanijeta idejom proleterskog internacionalizma predvođenog SSSR-om priklanja se Inforbiroovoj rezoluciji i napada Jugoslaviju: dotadašnji heroj Tito i njegova Partija postaju nacionalisti i izdajice.

Do tada je SJIA promotor povratka, ali ne više; prilikom dolaska "Partizanke" u Sydney početkom 1949. godine njegovim dužnosnicima je bio zabranjen ulazak na brod.

Međutim, u skučenim okvirima tadašnjeg jugoslavenskog sustava svemoćna Partija ima ključnu ulogu i u sportskim turnejama. Odjednom, za vođu puta uz Miljenka Krstulovića iz Hajduka imenovan je partijski funkcionar Božidar Novak, a začetnik ideje dr. Poduje je odstranjen; igrači su tek za turneje upoznali vođu puta.

Na drugoj strani svijeta događa se slična drama, ugovor o turneji potpisuje u ime Hajduka prvi jugoslavenski konzul u Sydneyu, Ivan Kosović. SJIA je potpuno gurnuta u stranu kao i Marin Alagić koji se morao zadovoljiti samo gledanjem utakmica – navodi dr. Lalić.

Prije odlaska na put povratnici su se slikali sa igračima na njihovu igralištu i održali skup u restoranu "Maksimir".

Dvojica govornika, Luka Prgomet i Ivan Milašić su uz pozdrave rodbini i prijateljima poručili da ne vjeruju lažima i da se vrate i pomognu izgradnju socijalizma. Njima je zahvalio novi vođa puta Novak. Na određeni način time je potvrđena nova politička propagandna uloga Hajduka na turneji pored susreta sa iseljenicima i prikazivanja nogometnih vještina.

Poziv na povratak doma je bio uzaludan: trećim putovanjem "Partizanke" dva mjeseca prije tog skupa došlo je tek dvadeset povratnika, a mjesec dana poslije je u nerazjašnjenim okolnostima brod izgorio u splitskom škveru. Mnogim povratnicima su zasuzile oči vidjevši "Partizanku" u plamenu, među njima i kćerkama Ivana Milašića kad su ih roditelji odveli nazad u Australiju početkom pedesetih godina.

- Tjednik SJIA-a "Napredak" najavio je turneju i dolazak Hajduka koristeći izraz "naši" cijelo vrijeme turneje do pred odlazak tima u Zapadnu Australiju. Tada donosi dva članka i uvodnik podvlačeći stav organizacije kojim se izričito ograđuje od turneje, objašnjavajući zašto su odbili objaviti pozdravno pismo iseljenicima pri dolasku kluba koje su ocijenili politički usmjerenom protiv zauzetog stava SJIA.

Nadalje, postavili su pri tome i niz pitanja, uključujući zasluge za turneju i postavili pitanje tko je uopće Božidar Novak.

Sudeći po raznim izvorima, sasvim su drukčije interpretacije skupova s iseljenicima koji su znali biti popraćeni neugodnim situacijama; po jednima, iseljenici su zdušno pozdravili odabrani stav Jugoslavije i ulogu Tita, po drugima iseljenici su potestirali radi takvih stavova. Ni oproštajna večer u Perthu nije prošla bez čarki jer je mladi voditelj zatražio da se susret održi bez političkih govora podrške Titu i Partiji, pa je brzo odstranjen sa pozornice - navodi naš sugovornik iz Sydneya.

Niste vi pravi Europljani

Bilo je komešanja i u krutim vlastima britanske Bijele Australije po kojoj došljaci s juga Europe i nisu bili smatrani za prave Europljane: mnogi su ih izbjegavali s prezirom i podrugljivo zvali "dago, dinks, plonkers, wogs..."

Samo petnaestak godina ranije došlo je do pogroma došljaka s juga Europe u važnim nalazištima zlata u Kalgoorlie-Boulderu, kada je ubijen Jozip Katić iz Bačine, a skoro 150 stambenih i ugostiteljskih objekata spaljeno.

U sredini s takvim rasističkim naznakama, gradonačelnik Sydneya je odmah nakon dolaska primio hajdukovce, a uskoro to rade i gradonačelnici Melbournea i Brisbanea te premijeri njihovih država.

Gradonačelnik Broken Hilla daje potpunu podršku pozivu lokalnim privrednicima da se priključe doseljenim sunarodnjacima u skupljanju sredstava za financiranje Hajdukova posjeta tom gradu koju je poduzeo mlađi Alagić, Rudolf. Skupili su 500 funti i po pokriću troškova ostatak ustupili Hajduku.

Pred četiri tisuće gledatelja odigran je prvi međunarodni sportski susret u rodnom mjestu najveće australske rudarske tvrtke, BHP. Za reprezentaciju grada su nastupili pored troje Dalmatinaca, još Talijani, Australci i četiri Britanca. Gol je branio Rudolf koji je sklopio doživotno prijateljstvo s velikim Vladimirom Bearom. Kroz ovu utakmicu se nazire i začetak multikulturalne Australije na koju je još trebalo čekati desetljećima.

U okvirima australskih političkih promjena, Ron Jurjevich, podrijetlom iz Zabiokovlja, krajem prošlog i početkom ovog stoljeća biva pet puta biran za gradonačelnika Kalgoorlie-Bouldera.

- Hajdukove utakmice su bile pravi sportski doživljaj za malobrojne poznavatelje nogometa i iseljeničke skupine u mjestima gdje je nastupio. U Sydneyu je šesnaestogodišnji Korčulanin Jure Poša pratio sve utakmice i napravio album s fotografijama iz lokalnih novina. Za razliku od njega na drugoj strani kontinenta, u Perthu, godinu dana stariji Tony Parentić, rodom iz Zaostroga, sjeća se samo jednog imena: Beara! Tony je poput mnogih njegovih vršnjaka igrao australski nogomet i doživotni je član kluba "South Fremantle".

Njegov godinu dana mlađi prijatelji Jack Katnich, podrijetlom iz Crikvenice je sa stricem odgledao sve tri utakmice u Perthu, a posebno mu se svidjela zabava poslije poraza "Swan Athletica" od 10:1 u čijem su sastavu svi bili Dalmatinci osim australskog golmana - kaže Lalić.

Hajduka gledalo 200 tisuća ljudi

Hajdukove utakmice je gledalo približno oko dvjesto tisuća gledatelja. Bilo je i prosvjeda što su se neke utakmice igrale nedjeljom, ali najveći problem je ipak bio u tome što su ragbi i australski nogomet privlačili subotom mnogo veći broj gledatelja.

U Sydneyu je nastao problem zbog velikog štrajka rudara u rudnicima ugljena što je utjecalo na opskrbu električne energije, otežalo prijevoz...

To se ujedno odrazilo na financijski rezultat gostovanja jer je Hajduk, kome je po ugovoru pripadalo 60 posto prihoda, dobio 7350 funti od prvih petnaest utakmica odnosno niti polovicu onoga što je Nogometni savez predvidio. Kako bi donekle nadoknadili njegove troškove, udio Hajduka od zarade na zadnjim utakmicama je povećan na 80 posto.

- Hajduk je odigrao dvadeset jednu utakmicu s različitim sastavima, uključujući pet službenih i dvije neslužbene sa saveznom reprezentacijom i po sedam s reprezentacijama pojedinih država i lokalnim sastavima od kojih su dvije imale i hrvatske igrače.

Pobijedio je u devetnaest utakmica, a izgubio je jednu utakmicu sa saveznom reprezentacijom i odigrao jednu neriješenu s reprezentacijom Viktorije, uz gol razliku u svoju korist. Frane Matošić je dao najviše golova, čak trideset. Jedino je Božo Broketa odigrao sve utakmice, a Vladimir Beara je fascinirao javnost i novine bravuroznim obranama - iznosi Lalić.

Rezultati utakmica najbolje ukazuju na nesrazmjer u poznavanju vještine svjetske igre u dva udaljena dijela svijeta.

Rezultati tijekom ovoga povijesnog gostovanja su jasno ukazali na temeljite razlike u nogometu kao rezultat razlika u ključnim obilježjima lokalne kulture, načinu života, aspiracijama građana i društva, pored evidentnih razlika u geografskoj lokaciji, vanjskim utjecajima, stupnju gospodarstvenog razvoja, životnom standardu i političkom sustavu.

Dok je Australski nogometni savez želio unaprijediti međunarodno iskustvo svog društveno podređenog sporta, Jugoslavija je željela ukazati na nadmoć svog puta u socijalizam, a iseljenici su jednostavno željeli vidjeti svoje sunarodnjake. Razlika prikazana u stupnju poznavanja svjetske igre je bila više nego očita u zemlji koja se dičila prijenosom britanske kulturne baštine. Međutim, očito nešto pri tome nije uspjela.

Prva nogometna utakmica je odigrana u Sydneyu 1880. godine, mnogo ranije nego je Hajduk osnovan i kroz kratko vrijeme postao mnogo više od nogometnog kluba u jednoj od siromašnijih europskih regija iz koje su dolazili doseljenici spremni za najteže fizičke poslove.

Za razliku od Splita, u Australiji nogomet nije pustio korijene; samo sportovi koji su promovirali sirovu mušku snagu su bili prihvaćani u sredini koja je među prvima dala ženama pravo glasa.

Johnny Waren, kapetan australske nogometne reprezentacije koja se 1974. godine plasirala na svjetsko prvenstvo, provokativno je nazvao svoju biografiju "Sheilas, wogs and poofters" (grubo prevedeno: "Ženskice, prezreni južno-europljani i pederi").

Samo su se hrabri muškarci odlučivali za nogomet, a mnogi potomci doseljenika su birali ragbi i australski nogomet u želji da se priključe većini.

- U nogometu, Australija je bila nerazvijena zemlja. Grubo buđenje za jednu državu i društvo u stvaranju koja je vrlo usko shvaćala svoju pripadnost britanskom imperijalnom prostoru za čije interese je žrtvovala u Prvom svjetskom ratu 60 tisuća ljudi – ukazuje dr. Vori Lalić.

Neugodno suočavanje s nogometnom stvarnošću dolaskom Hajduka na australske prostore bilo je vrlo korektno prikazano u raznim australskim novinama, a što su mogli vidjeti i oni koji nisu marili za nogomet. Mnogi naslovi i ključne riječi vrlo jasno ukazuju koju je lekciju iz nogometa Hajduk dao svojim domaćinima.

U više od devedeset pregledanih tekstova uočljivo je kako su dopisnici itekako cijenili superiornost i visoko vrjednovali Hajdukov nogomet.

- Ključne riječi daju brzi uvid u lokalnoj ocjeni o sudaru nogometnih svjetova. Među njima su: lekcija nogometa, klasa, briljantan nogomet, čista pobjeda, profinjena igra, previše dobro, brzi nogomet, nogometna mudrost, ljepše strane nogometa, gosti su nam pokazali kako se igra nogomet... Neke novine su koristile mnogo snažnije izraze kako bi ukazale na ogromnu razliku između gostujućeg i lokalnih sastava poput: izbrisati, izudarali do monotone bespomoćnosti, progutali, rastopili sve do isprazne visoke pobjede nad reprezentacijom Zapadne Australije...

Fascinirani Bearom i Matošićem

U jednoj od novina navodi se kako je ovim gostovanjem porastao interes za nogomet. Osim što su novine bile fascinirane Bearinim obranama, za Franu Matošića su napisale da je bio najbolji nogometaš kojeg je do tada vidjela Australija – navodi.

Odmah nakon dolaska Hajduka jedne novine su iskazale očekivanje jednog kluba u Sydneyu kako bi neki igrači mogli ostati u Australiji i da bi to mnogo značilo za lokalni nogomet. Međutim, službeno glasilo Nogometnog saveza je opovrgnulo takva očekivanja, premda je to bila učestala praksa sportaša iz komunističkog bloka; na kraju turneje svi su se ukrcali na brod "Orion" u Fremantleu. Niz drugih naslova se odnosio na situaciju oko jugoslavenske granice, poput sovjetskih tenkova na granici, Poljske koja je podržala Inforbiroovu rezoluciju, suđenja u Mađarskoj i pretpostavki da će u slučaju ako SAD da zajam Jugoslaviji Stepinac biti oslobođen. U tekstovima se navodilo kako su mnogi Australci postali zainteresirani za do tada nepoznatu Jugoslaviju, i dodala kako su hajdukovci zavoljeli australsko vino.

- Udaljeni tisućama milja od nepoznate Australije, Split i Dalmacija slavili su uspjeh svog kluba. Hajduk je veličanstveno dočekala u splitskoj luci ogromna masa svijeta. Među tisućama sugrađana na dočeku trinaestogodišnji Josip Knežević se u tom "ludilu" pitao kako su mogli izgubiti i tu jedinu utakmicu. Cvijeće i glazba su dočekali hajdukovce na brodu "Topusko" na čjem je kapetanskom mostu bila izvješena parola "Naše pobjede su pozdrav domovini, Partiji i Titu", dodatno ukazujući na složenost ove povijesne nogometne turneje premrežene političkim i ideološkim naglascima. Sličan veličanstveni doček su samo godinu dana ranije u Splitu i drugim lukama doživjeli povratnici na brodovima "Partizanka" i "Radnik". Ali više nije bilo povratka iseljenika, umjesto njih vratili su se nogometaši čije su pobjede bile dar gradu i Dalmaciji.

Nakon silaska s broda niz govora odisao je porukom o pobjedama nad nogometašima bez međunarodnog iskustva i ideološkim neprijateljima. Veliki oproštaj u Fremantleu je interpretiran kao uspjeh turneje u informiranju iseljenika i australske demokratske javnosti o ispravnosti jugoslavenskog puta. Izjave o susretima s nostalgičnim Dalmatincima željnih susreta sa nogometašima iz rodnog kraja ostali su u sjeni politički intoniranih govora.

Spektakl dočeka završio je pozdravnim telegramima Titu i Bakariću, i kolektivnim ispraćajem hajdukovaca do njihova igrališta na Placu. Nekoliko dana poslije prima ih Tito kojem predaju darove iseljenika. Tijekom sljedećeg desetljeća postupno se gase i SJIA i "Napredak", može se pretpostaviti kako je ova turneja u znatnoj mjeri pripomogla njihovu iščezavanju a ne samo potpuna nezainteresiranost novih doseljenika za njihova ideološka stajališta - smatra Vori Lalić, navodeći kako nakon povratka "Slobodna Dalmacija" objavljuje tri pogleda na turneju.

Iseljenik Luka Marković zaposlen u jugoslavenskom konzulatu posebno ističe dobrodošlicu koju su dalmatinski vinogradari iskazali hajdukovcima u Swan Valleyju. Naglasio je kako su iseljenici iskazali ljubav prema domovini i da su bili zahvalni Komunističkoj partiji što je omogućila ovu turneju.

Na kraju svog priloga spominje i sukob sa Staljinovim pristašama za oproštajne večere u Perthu. Duga dva napisa također naglašavaju politički kontekst turneje, ali i slabost australskog nogometa.

Vođa puta Božidar Novak podvukao je važnost susreta s iseljenicima i njihovo upoznavanje sa biti sukoba sa SSSR-om. Također je istaknuo sučeljavanja s "informbiroovskim izdajicama". Dodaje kako za cijelo vrijeme turneje požrtvovni australski nogometaši nisu imali nikakve šanse u nadmetanju s Hajdukom i kako su australski funkcionari istaknuli da su stekli veliko iskustvo i saznanja za ove turneje.

Naslov priloga igrača Vojka Andrijaševića obilježen je porukom da se vraćaju ponosni što su ispunili zadatak koji su im postavili Partija i Tito, te je podvukao i politički značaj ove nogometne turneje. Dodao je kako je Hajduk bio tek četvrti europski klub koji je posjetio kontinent, ali i da su poslije prvog šoka australski sastavi mijenjali stil igre i da ima vrsnih igrača koji bi mogli igrati i u boljim europskim sastavima.

- U biti je Andrijašević mnogima otvorio oči o stvarnom uspjehu Hajdukove turneje u utakmicama sa sastavima daleko ispod njegova ranga. Na taj način dao je realnu sliku velikog Hajdukova uspjeha na turneji po nepoznatoj Australiji; uspjeh na kraju ipak nije bio toliko sjajan kao što su javljali novinski naslovi. Ali, koga briga, glavno da je Hajduk tukao!

Gledajući unazad sedamdeset godina, Hajdukov prekooceanski trijumf je došao u pravo vrijeme mnogim njegovim sugrađanima frustriranim nedostatkom građanskih sloboda i nestašica hrane iza krutih granica hladnog rata. Mnogi su shvatili da se uza sva ograničenja i teškoće i oni mogu nositi sa drugima u nedostižnim prostorima iza zatvorenih granica - drži dr. Lalić, zaključujući kako je Hajdukovo gostovanje u Australiji otvorilo niz pitanja koja nisu vezana samo za nogometnu tematiku:

- Možda bi mogli započeti naznakom kako je Hajduk svojim dolaskom ukazao privrženicima britanske Bijele Australije kako nije savršena i kako je popustila priliku da razvije diljem svijeta najpoznatiji britanski kulturni proizvod - nogomet.

Hajduk je došao u nerazvijenu zemlju nogometa, a došao je iz kraja odakle su ranije dolazili doseljenici, prozvani "dago". Splitski klub je održao veliku lekciju malobrojnim lokalnim ljubiteljima nogometa, ali i dao veliku podršku igračima mješovitih sastava i navijačima u Swan Valleyju, Broken Hillu i Boulderu gdje je prije rata postojao nogometni klub "Sparta" s podjednakim brojem Dalmatinaca i Australaca.

Igrači tih i drugih klubova, njihovi navijači, radoznali gledatelji, doprinijeli su rađanju jedne buduće multikulturalne Australije čiji izgled poslije sedamdeset godina Hajdukove nogometne zvijezde ne bi prepoznale. Hajduk je tu odigrao veliku i to ne samo nogometnu utakmicu!

Istodobno dolaze izbjeglice i novi doseljenici iz Europe, a s njima se postupno otvara jedno novo poglavlje nogometa kontinenta na kojem su svoje mjesto našli mnogi lokalni pobornici svjetske igre. Hajduk nije imao problema u susretima sa sunarodnjacima Dalmatincima koji su se osjetili ponosnima zbog velikih uspjeha. Hajdukove pobjede su mnogo značile tim ljudima daleko od rodnog kraja.

Mnogima je neposredni susret s nogometnim ambasadorima iz rodnog kraja pružio priliku da doznaju nešto više o zbivanjima u domovini, a posebno o ideološkom sukobu sa SSSR-om. Svojedobno odbačen s Hajdukove turneje Marin Alagić je ipak dobio priliku da kaže zadnju riječ o Hajdukovoj posjeti, te je predstavljen u publikaciji povodom 75. obljetnice kluba kao uzoran sportski i društveni radnik - ukazuje Lalić koji je jako zainteresiran za različite interpretacije ove povijesne turneje u kompliciranim političkim okolnostima.

Broketina 'osveta'

- Recimo, intrigira me podatak da je jedino Božo Broketa odigrao sve utakmice. Zašto on? Zašto se nije odmorio od neke utakmice, to više što je bilo najavljeno da neće biti spreman za jednu utakmicu. Što je Broketu motiviralo da odigra sve utakmice?

To pitanje me navodi da Broketin i inače ozbiljan odnos prema igri povežem s jednim žalosnim događajem iz zajedničke australske i hrvatske povijesti. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u koji je Australija ušla zdušno u cilju obrane britanskih imperijalnih interesa, pored 3300 osoba njemačkog podrijetla bilo i skoro 1100 australijskih državljana bez sudske presude zatočeno u koncentracijske logore, uključujući 700 Hrvata.

Poslije rata niti stotinu hrvatskih zatočenika nije dobilo dozvolu da ostanu u Australiji. Među 581 Hrvata, pored oca Tonyja Parentića brodom "Frankfurt" bio je iz Sydneya 18. rujna 1919. protjeran Jure Broketa, a tri tjedna poslije brodom "Valencia" Ivan Katnić uz još 67 Hrvata. Ravno trideset godina s Hajdukom dolaze u Australiju Ervin Katnić i Božo Broketa. Odigrali su prvoklasni nogomet i bili lijepo primljeni. Vrlo je teško naći sponu između dva Katnića, ali ne i za protjeranog Juru i srebrenog Olimpijca Božu Broketu.

Može se slobodno pretpostaviti da su njih dvojica ne samo bili u srodstvu, već i da je u mlađim godinama Božo imao prilike čuti Jurinu priču s mora, iz zatočeništva, protjerivanja, logorskog života, smrti supatnika uključujući i Petra Rokija, djeda Branka Radovića čija majka nije nikada vidjela ni svog oca niti sliku njegova groba. Postavlja se pitanje je li sve to moglo utjecati na Božin odnos prema igri u Australiji, zemlji koja je bila na pobjedničkoj strani u dva svjetska ludila, a gubitnik u svjetskoj igri. Nije li možda htio nešto poručiti svojim domaćinima?

Možda je htio ukazati kako je tim nemilosrdnim činom Australija sama sebi naudila jer je izgubila vrijedne, radišne i sposobne ljude koji su joj mogli mnogo dati proteklih tri desetljeća.

Nije li možda Božo Broketa u duhu jednog od niza značenja riječi "hajduk" odigrao sve utakmice s namjerom da se simbolički osveti za zlo učinjeno nedužnim zatočenicima i protjeranima trideset godina prije njegova dolaska - zaključuje dr. Walter Lalić.

(Za fotografije zahvaljujemo Hajdukovom kroničaru Jurici Gizdiću, te Lalićevim prijateljima Juri Poši i Branku Peši.)