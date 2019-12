Ured Predsjednice i Vlada reagirali na optužbe bivšeg Kolindinog savjetnika: To je još jedna u nizu laži ubačenih u medijski prostor

Iz Ureda predsjednice i Vlade RH su tijekom poslijepodneva reagirali na priopćenje bivšeg predsjedničinog savjetnika Mate Radeljića.

Mate Radeljić iznio teške optužbe na račun Grabar-Kitarović: Nudila mi je novce da joj budem tajni suradnik za kojeg Plenković ne smije znati!

"Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nema potrebe dodatno komentirati slučaj njezinog bivšeg savjetnika Mate Radeljića. Predsjednica je višekratno, u javnim nastupima, ponovila kako od g. Radeljića nikada nije tražena ostavka putem službi te da su o njegovom odlasku razgovarali nekoliko puta. Napominjemo kako Predsjednica Republike sama bira i razrješuje svoje savjetnike", stoji u priopćenju.

"Teza da je "Plenković od Kolinde Grabar-Kitarović tražio da smijeni Matu Radeljića i da ona na to mora pristati jer bez podrške HDZ-a ne može dobiti izbore” još je jedna u nizu laži ubačenih u medijski prostor, od onih koji kontinuiranim ponavljanjem takvih difamacija djeluju kao da priželjkuju povratak Zorana Milanovića na vlast. Predsjednica Republike sama bira i razrješuje svoje savjetnike. Predsjednik Vlade nikada nije utjecao niti na postavljanje niti na razrješenje predsjedničinih savjetnika", navodi se u reakciji iz Vlade koju prenosi N1.

Podsjetimo, nakon što je u sinoćnjoj debati Kolinda Grabar-Kitarović spomenula i slučaj smjene svog bivšeg savjetnika za unutarnju politiku Mate Radeljića, u utorak se oglasio i on.

Njegovo priopćenje medijima objavljujemo u cjelosti:

"Kolinda Grabar Kitarović u debati na RTL-u javno je lagala i obmanjivala hrvatsku javnost izjavivši da me je smijenila s dužnosti jer je to bio moj osobni izbor i da pri tome nije zloupotrijebila SOA-u. Dakle, da sam zapravo sam tražio da odem. Ona jako dobro zna istinu i od te istine i dan danas strepi. A istina je da je zloupotrijebila SOA-u kako bi me prijetnjama pokušali zastrašiti prevenirajući moje buduće djelovanje.

Hrvatska javnost mora znati da mi je predsjednica Republike osobno priopćila, nekoliko dana nakon mog razgovora s agentom SOA-e, da je 'Plenković od nje tražio da me smijeni i da ona na to mora pristati jer bez podrške HDZ-a ne može dobiti izbore'.

Ponudila mi je da sudjelujem u njezinoj kampanji kao 'tajni vanjski suradnik za kojeg Plenković ne smije znati', a za taj posao mi je ponudila i konkretan financijski iznos. To sam odbio i odlučio javno objaviti sve okolnosti pod kojima sam razriješen dužnosti.

Tijekom kampanje nisam se javno oglašavao, jer ni na koji način nisam htio utjecati na izborni proces. Međutim, nakon besramnog laganja Kolinde Grabar-Kitarović, bio sam prisiljen reagirati jer hrvatska javnost mora znati tko je osoba koja traži drugi mandat."

Nakon što je smijenjen s dužnosti krajem 2018. godine, Radeljić je izjavio da mu je odluku o razrješenju priopćio šef kabineta ravnatelja SOA-e i to u kafiću te mu pritom zaprijetio smrću ukoliko će negativno djelovati prema aktualnoj predsjednici.