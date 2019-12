Ante Sanader: U HDZ-u je u tijeku opća mobilizacija, a Milanović je najbolji motiv da ljudi glasaju za Kolindu

Izborna analiza koju je napravilo troje istraživača sa Sveučilišta u Zagrebu pokazala je da su kandidatkinju HDZ-a u drugi krug odveli, a Miroslavu Škori presudili birači u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.



O tome, kao i drugom krugu predsjedničkih izbora, razgovarali smo s Antom Sanaderom, predsjednikom splitsko-dalmatinskog HDZ-a i političkim tajnikom stranke.

- To nije, naravno, sam naš uspjeh, ali mi jesmo najuspješnije županije. I na prošlim predsjedničkim izborima imali ste istu situaciju, kada je naša kandidatkinja imala ovdje 60 tisuća glasova plusa u odnosu na tadašnjeg protukandidata.

Najveća snaga leži u činjenici što mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo tri četvrtine vlasti, znači od župana, preko gradonačelnika do načelnika. Ti ljudi fantastično rade i snaga su HDZ-a - kaže Sanader.

U HDZ-u je po jednima sveopća mobilizacija, a po drugima i panika zbog rezultata prvog kruga.

- Normalno je da je opća mobilizacija u tijeku. Ulažemo sve napore da naša kandidatkinja dobije ove izbore. Ne vidim što je tu loše. Smatram da je to prioritet i obveza ovog vodstva. Ne znam odakle ovaj drugi dio o nekakvoj panici, nesigurnosti.

Pa možda s obzirom na angažman Milijana Brkića, koji je izvučen iz stranačkog zapećka.

- Pa nije on niodakle vraćen. Čovjek je radio i u prvom krugu izbora. Mogli ste čuti i njegov govor na našem posljednjem predizbornom skupu u Zagrebu, kada je jasno izrazio svoj stav. Svi ljudi u HDZ-u daju svoj doprinos za pobjedu Grabar-Kitarović.

Navodno bi se Brkić trebao pozabaviti glasačima u BiH, te dijaspori. Znači li to da se rezultat iz prvog kruga može nadoknaditi i u tom dijelu biračkog tijela?

- To biračko tijelo nije dovoljno za ukupnu pobjedu, za 50 posto plus jedan glas. Ono jest značajno, ali ne može biti presudno. Ja sam siguran da će Kolinda pobijediti u Hrvatskoj kao i prošli put, a dijaspora će samo posvjedočiti tu snagu HDZ-a.

Očekujete li sada veću izlaznost glasača u dijaspori?

- Mislim da će biti veća motivacija kod birača. Zoran Milanović će sigurno motivirati ljude koji ne žele povratak na staro. Milanović je, dok je bio premijer, najbolje pokazao koliko mu je bilo stalo do dijaspore, koliko da se ti ljudi vrate u Hrvatsku. Sigurno će imati motiv da se takav više ne vrati na vlast.

Ova vaša izjava na tragu je navodne Šeksove strategije da glasače treba upozoriti na opasnost povratka komunista na vlast?

- Gledajte, Zoran Milanović je bio četiri godine premijer. Kada je bio na vlasti, tresli su se temelji države. Ista stvar je bila i kada je prije njega SDP bio na vlasti. Sjetite se samo Milanovićeva lex Perkovića. Ili sada, kad u kampanji neće nikako da kaže odakle mu dva milijuna dobiti u privatnoj tvrtki.

Kada to on izjavi, nikoga da zainteresira. On bi bio predsjednik države, a ima neke tajne. Kada bi to radio neko iz HDZ-a, kriteriji bi bili sigurno drugačiji.

Pa zašto to pitanje vaša stranka i kandidatkinja nisu otvarali u prvom krugu?

- Otvarali smo mi. Pa ja sam to govorio u kampanji, kao i kolega Gordan Jandroković, ali nikoga sa strane nije previše interesiralo.

Bazen u kojemu tražite glasače je onaj Škorin iz prvog kruga...

- Ovo je nova utakmica i nema ni Škorininih, ni Kolindinih, ili ovih i onih glasača. U novoj utakmici igra se s novim rasporedom snaga.

Tim glasačima morate se nekako približiti. Je li to zaoštravanjem desne retorike od strane vaše kandidatkinje ili nešto drugo?

- To je taktika koju će ona provoditi i sada vam ne mogu o tome govoriti. To ćete moći vidjeti.

Stvari su jasne jer imate mogućnost povrataka na staro, na politiku SDP-a, Milanovića koji je četiri godine bio na vlasti i rekao da je ovo slučajna država, koji taji prihode, kojemu je sramota stati u vukovarsku kolonu...

Mislim da je to jasno biračima kojih je u prvom krugu bilo više od 50 posto i da neće podržati takvog kandidata.

Političari s krajnje desnice, koji su bili uz Škoru, otvoreno poručuju da je glas za Kolindu glas za Plenkovića. On je njima trn u oku.

- Ovo je utakmica za Pantovčak, ovdje se bira predsjednik države i ovdje se bira Kolinda koja mora imati širi spektar birača od samog HDZ-a.

Mi očekujemo da će svi oni koji se osjećaju desno, koji su dali glas Kolindi za prvi mandat, kao i svih ovih godina glasali za HDZ, sada opet glasati za nju. To je birački bazen na koji mi računamo.

- Kome od dvoje kandidata odgovara veća, a kome manja izlaznost? Žarko Puhovski tvrdi da Milanović gubi u slučaju masovnijeg izlaska.

- Te analize mogu se gledati i s jedne i s druge strane. Nama paše i jedna i druga varijanta. Naše biračko tijelo je disciplinirano pa smo i s manjom i s većom izlaznošću imali dobre rezultate.

Milanović je, vjerujem, dobar motiv da ljudi izađu na izbore i da ga pobijedi Kolinda.

Govorite o discipliniranosti vašeg biračkog tijela, ali nije li ono pokazalo neposlušnost u prvom krugu, kada su za Škoru glasali dobrim dijelom i vaši dojučerašnji birači.

- Analize će pokazati tko je za koga glasao. Prvim se krugom ne bih bavio, on sada više ništa ne znači.

Nova je utakmica i mi imamo bazen na koji računamo. Mi ćemo prema njima komunicirati u ovim preostalim danima do drugoga kruga i oni će imati dobar motiv da izađu.

Što će donijeti sučeljavanja? Mogu li ona presuditi?

- Mi želimo sučeljavanja. Bolje ih je više, jer u njima Milanović pokazuje svoje pravo lice.

Osim toga, suočava se s rezultatima koje je on imao u svoje četiri godine, a koje je Kolinda u svom mandatu predsjednice.

Bi li Grabar-Kitarović bolje prošla da je pristala na više sučeljavanja u prvom krugu?

- Prvi krug je imao 11 kandidata. Vidjeli ste onu večer na HRT-u da je u takvim uvjetima teško bilo što reći jer je svaki od kandidata imao jako malo vremena.

Prava su sučeljavanja 'jedan na jedan', mi smo to govorili u prvom krugu, jer znamo da naša kandidatkinja tu ima bolje rezultate i da je kvalitetnija.

Biste li se usudili prognozirati rezultat glasovanja u postocima za svakog od kandidata?

- Ja mogu samo reći da će Kolinda pobijediti, a omjer glasova je nebitan.