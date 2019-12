Plenković kod Bage kritizirao Milanovića: Čovjek izađe i laže, govori neistine najgore moguće i to je OK!?

Premijer Andrej Plenković za Novu TV dao je opširan intervju u kojem je najviše pričao o predizbornoj kampanji i drugom krugu izbora. Plenković je prvo objasnio zašto je za kampanju angažiran Milijan Brkić.

- HDZ je još u lipnju, na moj prijedlog stao iza Kolinde Grabar-Kitarović. Potpora je jedinstvena i cjelovita. Ona vodi svoju kampanju. Uključuje sve ljude u HDZ-u u kampanju. Normalno je da je podrže svi, a osobito oni koji su najviši dužnosnici - rekao je Plenković, prenosi Dnevnik.hr.

Također, premijer je odbacio tvrdnju da HDZ gubi desno krilo i upravo zato vadi tešku artiljeriju.

- HDZ je najsnažnija, najveća i najutjecajnija politička stranka u Hrvatskoj zadnjih 30 godina i čini dobro za hrvatsko društvo, samostalnost suverenost i međunarodni položaj. Svi članovi stranke se trebaju i moraju uključiti. Drago mi da se uključuju svi, s punom snagom. Milijan Brkić je govorio na najvažnijem skupu u Ciboni. Ovo je predsjednička kampanja. Meni je drago da se kolege angažiraju - rekao je Plenković.

Plenković je ponovio da je uvjeren u pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović, te da je zadovoljan kampanjom.

- Ona će pobijediti, to je ono što je najbitnije. Na političkoj sceni imate predsjednicu koja je u pet godina ostvarila značajna postignuća za Hrvatsku. U svim domenama koje su bitne za funkciju predsjednika. Protukandidat joj je čovjek koji je bio loš premijer. Imao je Vladu koja je dodatno zadužila Hrvatsku - rekao je Plenković i počeo nabrajati sve uspjehe svoje Vlade, ali i neuspjehe one od Zorana Milanovića.

Pritom je spominjao javni dug, na što mu je Bago reternirao da u tom slučaju nije sve crno-bijelo.

- Apsolutno je sve crno i bijelo. Je, sto posto je crno i bijelo, pogotovo ako uspoređujem s onim što radim ja kao premijer i ovaj HDZ koji ja vodim od 2016. godine.

Potom je tema prešla na kampanju, tj. na sve žešću retoriku. Premijer je povodom toga upitan za spornu izjavu o 'pravoj Hrvatskoj' koja bi glas trebala dati Kolindi Grabar-Kitarović.

- Hrvatska koja će između ovo dvoje kandidata koji su u drugom krugu prepoznati nekoga tko ima rezultate i nekoga tko nema rezultate, onoga tko je uključiv i onoga tko je isključiv.

Na opasku Bage da Hrvatsku dijele i neki njegovi ljudi, poput Petra Škorića i Milijana Brkića, Plenković se ponovno okrenuo Milanoviću.

- Što ćemo opravdati Milanovića koji je rekao da ja imam loše mišljenje o Tuđmanu!? To stoji u eteru, čovjek izađe i laže, govori neistine najgore moguće i to je OK!? Ključ ove kampanje je pokazati ljudima što je istina i što je laž.

Za prosječan rezultat Kolinde u prvom krugu optužio je probleme u komunikaciji s javnosti.

- Važno je da na političkoj sceni razlikujemo istine od laži, činjenice od spina, točno od netočnoga. Te probleme u komunikaciji imamo godinama. Ja vam to govorim kao ekspert, kao čovjek koji zna što sve radimo, ali gledam kako to ljudi percipiraju. A jedan od razloga zašto je to tako što imate Milanovića koji iznosi neistine, pa i o meni osobno, laže kontinuirano. To je počelo još 2016. godine i traje do danas. Potom to preuzima krajnja desnica i zagađuje prostor, te laže biračima - rekao je Plenković, prenosi Jutarnji list.