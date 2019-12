'Prljavi igraju prljavo': stiglo objašnjenje Milanovićevog izostanka s debate na N1

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović u nedjelju ujutro nije se pojavio na debati na televiziji N1. Kao što smo izvijestili, na sučeljavanju se pojavila HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, s kojom je umjesto debate obavljen intervju, dok je stolac rezerviran za Milanovića u studiju ostao prazan.

Što se to dogodilo? N1 organizirala debatu predsjedničkih kandidata, pojavila se samo Grabar-Kitarović! No to nije bila jedina nezgoda koja se dogodila na snimanju...

- Svatko vodi svoju kampanju. Mi smo u kampanji, tu smo danas na skupu i to je to, rekao je šef Milanovićeve kampanje Orsat Miljenić za televiziju N1 u Boćarskom domu, u kojemu je nešto poslije 11 sati, dva sata nakon što je trebala započeti 90-minutna debata, počeo predizborni skup.

- Da smo mi mislili da je to greška, bio bi tamo, ne. On je ovdje na skupu, skup je zakazan, ovdje su tisuće ljudi oko nas i to je to, rekao je Miljenić.

- Ljudi mogu svašta komentirati što hoće, ali mi od lipnja imamo kampanju, točno znamo što, kad, kako i zašto radimo. Ovaj skup je najavljen već neko vrijeme, isplaniran i on je tamo gdje je trebao biti danas, a to je ovdje na skupu, rekao je Miljenić.

SDP-ov saborski zastupnik i Milanovićev bivši ministar Željko Jovanović, koji također sudjeluje na spomenutom predizbornom skupu, na Facebooku je stao u obranu predsjedničkog kandidata.

- Dok prljavi igraju prljavo u režiji N1, a što očekivati od kandidatkinje kojoj su glavni oslonci uskočki optuženik i plagijator, sve je spremno za normalan zagrebački skup Zorana Milanovića u 11 sati. Zoran je pobjednički kandidat, ali ipak nije svemoguć i ne može biti u isto vrijeme na dva različita mjesta. Pratite nas, ako ne možete doći i družiti se s nama - napisao je Jovanović na profilu na Facebooku.