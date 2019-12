Milanović u Splitu: O Hajduku i Titu više neću, sve što kažem na tu temu bude krivo

- Poraza se ne bojim, pobjedi se radujem – poručio je sa splitske Rive SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović, kamo je stigao sa 40-minutnim zakašnjenjem nakon skupova u Zadru i Šibeniku. Plan mu je bio u nešto više od tri sata odraditi tri od četiri najveća dalmatinska grada, pa ga je na kraju pred novinarima morao ispričati Ranko Ostojić.

Za svoju pobjedu u gradu Splitu prije sedam dana kazao je kako je to tek prvi krug i da nema opuštanja.

Milanović proćakulao s prodavačima na ribarnici: predsjednički kandidat započeo 'dalmatinsku turneju', obišao Zadar i Šibenik pa krenuo za Split

- Vjerujem da sam presududio ja kao kandidat, ako mogu biti toliko neskroman. Ali, kažem, to još uvijek nije pobjeda – izjavio je Milanović.

Novinari su ga pitali i za očlekivanja od najavljenih televizijskih sučeljavanja.

- Po nekima bi se debata – odgovorio je - trebala pretvoriti u kuću Big Brothera, da imamo zajedničku sobu. Nekako ide u tom pravcu. Čujem da je gospođa Kitarović pristala na debatu na RTL-u u ponedjeljak, pa ćemo vidjeti kako to izgleda.

O tome koliko ta sučeljavanja mogu utjecati na odluku birača, nije želio govoriti, ali je naglasio da se s anketama nikada ne zna.

- Nadam se da će me glas služiti do utorka. Već me počelo hvatati, imam osjetljive glasnice – požalio se SDP-ov predsjednički kandidat.

O Hajduku i vezi s Titom sada nije želio govoriti, objašnjavajući da sve što kaže na tu temu, krivo je. Dalmaciji i Dalmatincima nije želio puno toga obećavati kada su u pitanju demografija i slično.

- Mislite li na HDZ-ovska obećanja?! Najbolja demografska mjera je poštena vlast, pogotovo tamo gdje ljudi imaju teže uvjete nego u dijelovima Dalmacije, na otocima, Slavoniji. Ja ne idem po Hrvatskoj kao trgovački putnik, da svakome prodajem set za regal koji mu odgovara, ovisno je li plava ili crvena boja knjiga. U Dalmaciji se živi svakako, ima ljudi koji žive dobro, ima ljudi koji žive loše.

Jučer sam bio u Osijeku. Tamo navodno ima 120 tisuća stanovnika, ali ljudi koji žive u gradu kažu da ih nema više od 80.000. Ne želim se ponašati kao sitni trgovački putnik, prekupac, u politici želim biti državnik. Koliko u tome uspijem i ljudi prepoznaju ta moja svojstva, ja ću biti zadovoljan – kazao je Milanović.

Za Škorine glasače rekao je da su to ljudi s imenom i prezimenom, svojim obiteljskim, privatnim, emotivnim, poslovnim životom.

- Dakle, nisu ničije vlasništvo. Za mene je glasalo 30 posto ljudi koji su izišli na izbore, to nije moje privatno vlasništvo. Sutra im se mogu zamjeriti – komentirao je, te predvidio da u ovome drugome krugu, za razliku od prije pet ili 10 goddina, izlaznost neće porasti za 200, odnosno 400 tisuća glasača.

Za HDZ je rekao da maltretira hrvatski narod i državljane već 30 godina, dok je izjavu Petra Škorića da će Split u drugom krugu opet biti hrvatski komentirao kako je na tragu onoga što govore Plenković i Kitarović.

- Ljudi nas dijele već godinama a pričaju suprotno. Jako su perfidni. Jednu pričaju, drugo rade, trećima, npr. meni predbacuju. Uvijek sam gledao okupiti ljude koliko je to moguće. Sve nije moguće. Ja govorim normalnom u Hrvatskoj, a ne o normalnoj Hrvatskoj i stalno naglašavam da ne znači da onaj tko ne glasa za mene nije normalan – kazao je Milanović, koji se potom s družio s građanima na Peristilu.