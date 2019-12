Dragan Markovina objavio odlazak s mjesta predsjednika Nove ljevice, još nije poznato tko će ga naslijediti

Nakon tri godine, koliko je vodio Novu ljevicu, splitski povjesničar i publicist Dragan Markovina odlučio je vratiti mandat stranci.

Kako je objasnio za Novosti, njegova pozicija freelancera i javnog intelektualca ne ostavlja mu dovoljno vremena za obavljanje te funkcije. Tko će ga naslijediti na čelu Nove ljevice nije poznato.

- U stranci ima dovoljno ljudi koji to mogu, kazao je Markovina za Novosti, od Rade Borić do drugih, tako da vjeruje da će raditi u istom smjeru, i to uz njegovu punu podršku.

- Prošle su upravo tri godine od kada smo osnovali stranku i za to vrijeme smo imali emotivnih, aktivistističkih, rezultatskih i radnih uspona i padova. Ono što sam za to vrijeme naučio je da vođenje stranke ne može biti usputan posao ili jedna od stvari koju čovjek radi uz sve druge aktivnosti. To posebno vrijedi za situaciju u kojoj ulazimo u izbornu godinu i u kojoj angažman predsjednika stranke mora biti maksimalan, što je nemoguće u situaciji u kojoj živim kao freelancer i neka vrsta javnog intelektualca - istaknuo je.

Objašnjava kako je dugoročno neodrživo da netko tko komentira politiku, društvo i kulturu, poput njega, istovremeno bude u aktivnoj politici.

Markovina piše kolumne za nekoliko medija, a kad je dobio od Oslobođenja ponudu da na televizijskom ‘O kanalu‘ pokrene vlastitu emisiju zaključio je da je puno prije povjesničar, pisac, kolumnist i autor knjiga, nego profesionalni političar i eventualni saborski zastupnik.

- U momentu kad sam to zaključio, sve ovo što vama govorim sam prenio i ljudima u Novoj ljevici te smo se dogovorili da na izbore stranku vodi netko drugi. To naravno ne znači da neću biti politički angažiran i javno istupati s lijevim stavovima, niti da ću odbiti stati na listu ukoliko to bude potrebno, ali u ovim okolnostima naprosto ne mogu biti operativno i svakodnevno u tome – objasnio je Markovina za Novosti razloge zbog kojih je dao ostavku.

Kazao je i kako su posljednji izbori za Europski parlament i predsjednički, pokazali da je iluzorno očekivati ravnopravnu utrku s velikim strankama koje imaju neusporedivo više novca i veliku infrastrukturu.

- Apsolutno sam siguran da je naša zajednička lista s Možemo i Orahom na europskim izborima bila najkvalitetnija po sastavu ljudi, da smo jedini imali suvisao, moderan i drukčiji program te govorili o konkretnim stvarima poput prava na stanovanje, da smo odradili iznimno zahtjevnu kampanju, da bi na kraju dobili tek glasove ljudi koji su ionako bili naši izvorni simpatizeri i podržavatelji. Isto vrijedi i za rezultat Katarine Peović na ovim izborima. Kad bih znao odgovoriti na pitanje zbog čega se takve stvari ne primaju, ljevica bi vladala ovom zemljom – zaključio je Markovina.