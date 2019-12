Zekanović: Milanović nam je oduvijek politički protivnik, a Plenković zastupa jednaku politiku. Naš je kandidat bio isključivo Škoro i nikakvo osnivanje stranke nije najavio

Ja i ovaj put mogu poručiti svojim, kao i glasačima Suverenista, te Miroslava Škore neka glasaju prema svojoj savjesti. Naš kandidat je bio i ostao Miroslav ŠkoroZnam da imamo dilemu hoćemo li imati za predsjednika Milanovića ili Grabar-Kitarović, ali bez obzira tko od njih pobijedi, politika će im biti istovjetna ili s jako malim varijacijama

Iako zbroj glasova koji su osvojili Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro govori da su desne snage na ovim izborima odnijele uvjerljivu pobjedu, šef Hrvatskih suverenista i saborski zastupnik, Hrvoje Zekanović ne podupire tu tezu.

– Je li HDZ Andreja Plenkovića desnica? – odgovara Zekanović protupitanjem i odmah nudi odgovor i objašnjenje:

– Pa, to i nije neko veliko pitanje. Svijet se danas, zapravo, dijeli na globaliste i suvereniste. Ona politika koju prezentira Andrej Plenković, to je jedna globalistička politika, isto kao i Zorana Milanovića. Suverenistička politika u Hrvatskoj prezentirana je isključivo kroz ove glasove koje je dobio Miroslav Škoro. Ako hoćete reći da je ljevica, odnosno lijevo-liberalna opcija u Hrvatskoj osvojila samo 30-ak posto glasova, to jest točno.

’Nemoguća’ odluka

Svi se sada pitaju kako će postupiti glasači Miroslava Škore. Uz Most, Hrvatski suverenisti su najače organizirana politička struktura među njima. Međutim, dovedeni su pred neku vrstu političkog prokletstva, odnosno pomognu li Grabar-Kitarović pomoći će Plenkoviću, a ako na bilo koji način, pa čak i svojom šutnjom pogurnu Milanovića, HDZ će im to znati nabiti na nos.

– Moj, odnosno put nas Hrvatskih suverenista je upravo prokazivanje ove nevjerodostojne politike Andreja Plenkovića. Moram naglasiti da je Zoran Milanović nama oduvijek politički antipod, odnosno protivnik. Ni u jednom slučaju on nije osoba, niti opcija koju možemo podržavati. Ali, nažalost, Andrej Plenković danas reprezentira slično, odnosno gotovo istu politiku kao Milanović. Tako odlučiti između politike Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, odnosno kandidata tih dviju stranaka, danas je nemoguće. Ali ipak ću vam napraviti jednu malu razliku: Kolinda Grabar-Kitarović nas je razočarala svojom promjenom politike i podrškom onoj Andreja Plenkovića. Zoran Milanović je oduvijek bio naš prirodni politički neprijatelj – kaže Zekanović, s kojim smo razgovarali jutro nakon prvog kruga izbora.

Može li aktualna predsjednica išta napraviti u ovih 15-ak dana da ponovno zadobije vaše povjerenje, pitali smo ga.

– Moj i naš kandidat je bio Miroslav Škoro. Znam da imamo dilemu hoćemo li imati za predsjednika Milanovića ili Grabar-Kitarović, ali bez obzira tko od njih pobijedi, politika će im biti istovjetna ili s jako malim varijacijama. I to je ono što je problem. Bez obzira što tobože imamo dilemu, nje zapravo nema. Politika koju provode i jedno i drugo su slične i te dileme za nas nema – odgovara Hrvoje Zekanović.

Pitali smo ga znači li to da on sam neće u drugom krugu izaći na izbore, na što je dogovorio:

– Ja i ovaj put mogu poručiti svojim, kao i glasačima Suverenista, te Miroslava Škore neka glasaju prema svojoj savjesti. Naš kandidat je bio i ostao Miroslav Škoro.

Ništa od nove stranke

Iako danas s naslovnica novina i portala vrište naslovi o Škorinoj najavi osnivanja stranke, Zekanović to demantira.

– Nije najavio, on to nije rekao. Ja ga nisam čuo. Volio bih da svi koji to govore nađu takvu njegovu izjavu. To je završilo u naslovima preko “botuna” Andreja Plenkovića da bi se napravila pomutnja. Hrvatski suverenisti su nova politička snaga, ovo je nakon EU izbora drugi put da smo ostvarili treći najbolji rezultat u državi. Idemo dalje – poručuje predsjednik HS-a.

Most je bio prvi koji je Miroslava Škoru pozvao u svoje redove. A kome je on bliži – Mostu ili njima?

– Miroslav Škoro je kandidat i Hrvatskih suverenista. Miroslav Škoro je osoba koju smo mi prvi podržali u Hrvatskoj. Na našem valu, na našem uspjehu na europskim izborima je i došao do ovog rezultata. Ali ono što je bitno reći jest da smo mi za promjene, za zajedništvo svih suverenističkih snaga, svih onih koji se mogu okupiti oko konzervativnih, kršćanskih, domoljubnih načela. Sa svima onima koji to prihvaćaju mi smo za zajedništvo i tu problema nema – poručuje Zekanović.