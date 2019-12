Kako do pobjede u drugom krugu: evo koliko će glasova Milanović i Grabar-Kitarović trebati za Pantovčak

Na koliko glasova drugih kandidata mogu računati Kolinda Grabar-Kitarović, a na koliko Zoran Milanović?

Iako je uvriježeno razmišljanje da će se svi glasovi koje je osvojio Miroslav Škoro jednostavno preliti u drugom krugu Kolindi Grabar-Kitarović, to baš i nije tako, a pokazuje to i posljednje istraživanje Nove TV. Naime, tek nešto manje od polovice Škorinih birača u drugom krugu bira Kolindu Grabar-Kitarović (47 posto), 28 posto bira Zorana Milanovića, a njih 22 posto ostat će kod kuće. Ako uzmemo u obzir da je Škoro osvojio 465.703 glasa, onda kandidatkinja HDZ-a može računati na gotovo 220.000 tisuća Škorinih glasova, a SDP-ov kandidat na više od 130.000 glasova, piše Jutarnji list.

Kolakušić je osvojio 111.916 glasova, a prema anketi Nove TV, velika većina njegovih birača u drugom krugu ostat će doma, dok će 45 posto glas dati Milanoviću (50.000 glasova). Juričanovih 60 posto birača u drugom krugu glas daje Milanoviću (52.000), a birači ostalih manjih kandidata (Orešković, Peović, Kovač) svoj glas u većini u drugom krugu daju Milanoviću. Grabar-Kitarović može računati i na 37 posto Pernarovih birača (16.300) te na desetak tisuća glasova Đapićevih i Babićevih pristaša. Ako sve to zbrojimo, naravno, ne s velikom preciznošću jer je ipak riječ o anketama, onda je Milanović u blagoj prednosti pred Grabar-Kitarović, ali sve ukazuje da će borba biti neizvjesna.

Koliko glasova treba osvojiti za pobjedu?

Iz jednog i drugog stožera predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović predviđaju da će im za pobjedu u drugom krugu biti potrebno osvojiti više od milijun glasova, ne precizirajući koliko više od milijun. Kolinda Grabar-Kitarović na prošlim predsjedničkim izborima u drugom krugu u siječnju 2015. osvojila je nešto više od 1,1 milijun glasova, dok je Josipović 2010. u drugom krugu bio pobjednik sa 1,3 milijuna glasova. Stjepan Mesić je u dva izborna ciklusa za desetogodišnji mandat dobio po 1,4 milijuna glasova.

Hoće li izlaznost u drugom krugu biti veća i kome to odgovara?

U Milanovićevu stožeru predviđaju veću izlaznost u drugom krugu, do barem 55 posto, a u stožeru Kolinde Grabar-Kitarović nisu baš u to sigurni. Veća izlaznost, slažu se u oba stožera, više odgovara ljevici jer je desno biračko tijelo discipliniranije i više izlazi na izbore, a kada se pojavi veća izlaznost, to je znak da se ljevica više mobilizirala ili da se glasuje za promjene (a desnica je na vlasti).

U stožeru Zorana Milanovića računaju da bi im veća izlaznost za četiri postotna poena više nego u prvom krugu mogla donijeti 100.000 novih birača. Ako se izlaznost poveća, uvjereni su u Milanovićevu stožeru, pobjeda je gotovo pa sigurna. U stožeru Kolinde Grabar-Kitarović nisu baš toliko sigurni da će izlaznost biti veća jer smatraju da će možda dosta protestnih birača ostati doma.

Gdje će se sada “pecati” glasovi?

Milanovićev tim kaže kako će glavni bazen birača biti oni koji nisu izašli u prvom krugu, ali i u sredinama gdje je SDP i sada jak ima još potencijala. Primjerice, u Istri, u kojoj je Milanović osvojio više od 50 posto, izlaznost je bila na razini izbora iz 2014., a u ostalim je sredinama rasla, pa u SDP-u smatraju da upravo tu moraju potegnuti jače. IDS-ovci kažu da su oni odradili kampanju, a da je upravo SDP zakazao. I u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske računaju na veću izlaznost, kao i u Rijeci i Primorju.

Urbane sredine i gradovi bi, računaju, trebali ostati Milanovićevi. U HDZ-ovu stožeru svjesni su da je Slavonija njihov bazen birača koji se sada okrenuo Škori i najviše će se fokusirati na taj dio Hrvatske, ali i na Zagreb, koji uvijek donosi pobjedu. Dalmacija je, kažu, napravila dobar posao, ali Grad Zagreb morat će povući.

Koliko su “crni labudovi” utjecali na rezultat i hoće li biti presudni u drugom krugu?

U HDZ-u zasad ne spominju crne labudove. Kažu da je podbačaj u Zagrebu rezultat ne baš jake stranačke organizacije u metropoli, ali također smatraju kako je sada jasno da ni Bandićeva ekipa više nije toliko jaka, pa je tu nastala, kako kažu, rupa u glasovima.

Slavonija je, očigledno, prepoznala Škoru kao svojeg autohtonog kandidata i na taj mu način, kažu sugovornici, dala potporu kao Slavoncu. Za detaljnije analize trebat će, kažu, vremena. Zato će se HDZ sada fokusirati na komunikaciju sa Škorinim biračima jer nikad se u povijesti nije dogodilo da su dva kandidata desnice osvojila više od 50 posto glasova već u prvom krugu.

- Moramo pridobiti velik dio tih birača i to će nam biti glavni cilj. Bit će napeto i mislim da će veliku prevagu donijeti televizijska sučeljavanja na koja će se naša kandidatkinja odazvati - kaže sugovornik iz stožera Kolinde Grabar-Kitarović.

Iz Milanovićeva stožera ne žele spekulirati s “crnim labudovima”, ali ne otpisuju Škorine birače. Obraćaju se, kažu, svim biračima u Republici Hrvatskoj.

- Ne bih rekao da su svi Škorini birači Kolindini. Postoje i oni protestni birači koji su njome nezadovoljni i oni će sami odlučiti hoće li uopće izaći u drugom krugu i za koga će, ako izađu, glasati - kažu u Milanovićevu stožeru.