Milanović napao Petra Škorića: Kakav je to čovjek koji daje takve izjave?

Predsjednički kandidat Socijaldemokratske partije (SDP) Zoran Milanović rekao je na skupu u Samoboru da se "da kladiti" da izjava aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) prožeta korupcijom nije bila "u scenariju", ali da je svejedno izrečena.

"Na kraju mandata daju se izjave da je SOA prožeta korupcijom te da se aktualna predsjednica s tom korupcijom bori pet godina. Kakva je to izjava? Dam se kladiti da ta izjava nije bila u scenariju. Mogu tumačiti da se zabunila, ali se izjava nije povukla. Mi imamo krizu. Na kraju mandata doznajemo da imamo krizu nakon što je (Grabar-Kitarović) mandat započela križarskim ratom protiv tadašnjeg ravnatelja SOA-e (Dragana Lozančića). Natjerala je premijera koji nije znao hrvatski da potpiše njegovu smjenu, a taj je čovjek kasnije dobio visoku poziciju u vladi Andreja Plenkovića jer čovjek očito vrijedi. Ljudi to vide i osjećaju se zbunjeno, izmanipulirano. To je moguće samo u HDZ-u, gdje frakcija ratuje protiv frakcije, jedna interesna skupina protiv druge. A sve pod velikom krinkom hrvatstva", rekao je Milanović, prenosi Jutarnji list.

'Pravobranitelj'

Milanović je skup otvorio izjavom da loše predsjednike nekad biraju i dobri ljudi tako da ostanu kod kuće.

"Treba izaći na izbore i izboriti se za poštivanje hrvatskog ustava. Bit ću njegov prvi pravobranitelj. Ukazivat ću na ono što ne valja, a to ovisi o oku promatrača", rekao je kandidat SDP-a. "Gladan i sit na istu stvar ne gledaju jednako, a gladnih u Hrvatskoj ima dosta i zato odlaze. Najlakše bi za to bilo optužiti aktualnu vladu jer je to aktualna vlada radila onoj koja je bila prije njih."

Bivši je premijer rekao da političari širenjem moralne panike mogu napraviti puno štete. "Najučinkovitija demografska mjera je poštena vlast. Ona ljudima daje vjeru, nadu i motiv da ostanu u društvu", rekao je Milanović.

Kandidat SDP-a rekao je da je u ponedjeljak nacionalnim televizijama uputio apel da se ujedine i da zajednički organiziraju jednu veliku debatu, ako treba i trosatnu. "Umjesto tri debate i osam sati, jedna debata od dva i pol ili tri sata bila bi dovoljna", pojasnio je Milanović i dodao da se može pričati o izbornom sustavu, pravilima za organiziranje referenduma i vanjskoj politici. "Možemo o obrani. Koji su rizici i šanse za hrvatsku vojsku. Možemo i o ekonomiji. Kako se promoviraju hrvatske tvrtke. Predsjednik tu nema ovlasti Vlade, ali može napraviti puno. Može zemlji dati identitet."

Osudio Škorića

Milanović je osudio izjavu Petra Škorića, predsjednika Gradskog odbora HDZ-a u Splitu, koji je komentirajući rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora rekao "da vjeruje da će u drugom krugu Split potvrditi da je hrvatski Split i da HDZ stoluje u njemu". "Takve izjave su opasne i kvarne. Kada si ispucao municiju napadajući manjine, onda si počeo napadati Hrvate", rekao je Milanović. "Ako ćemo tako i Grabar-Kitarović i ja smo Hrvati. A moram postaviti pitanje kakav je to čovjek koji takve izjave daje."

"Ja nikome stavove ne namećem. Svatko tko je vjernik bit će vjernik koliko on to želi biti. Onaj tko nije, imat će pravo na to. Različiti, ali jednaki", nastavio je Milanović na skupu. "Kada Njemačka katolička crkva zauzme stav da svatko može ljubiti koga želi, a tamo je pola naroda katoličke vjeroispovijesti, onda to treba poslušati. Neka naši konzervativci pogledaju i to."

Milanović se dotaknuo i kritika na račun svog slogana "Normalno". "Morao sam 'Normalno' uzeti za slogan jer neke nenormalne i divlje stvari postaju standard. Kada tražiš veće ovlasti, reci zašto. Ja ih ne želim. Ispuniti ću ovlasti. Nitko se u Hrvatskoj neće osjećati loše", rekao je kandidat SDP-a.