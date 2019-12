Lako se može dogoditi da sučeljavanja odluče pobjednika, no kome ona više idu u prilog? Stručnjaci analiziraju prednosti i mane Grabar-Kitarović i Milanovića

Umjesto četiri, Zoran Milanović predlaže jedno sučeljavanje.

- Debata je više nego potrebna. Poštujući građane i interes svih nacionalnih televizija koje žele organizirati debatu predsjedničkih kandidata, predlažem im – dogovorite i organizirajte zajedničku debatu uoči drugog kruga izbora. Tu sam, spreman sam odgovarati na pitanja novinara svih televizija i debatirati o svim temama koje su važne za Hrvatsku. Dakle, predlažem jednu debatu koju će zajedno organizirati televizije s nacionalnom koncesijom – objavio je u ponedjeljak Milanović.

Kolinda Grabar-Kitarović planira ići na sučeljavanje na tri televizije; Izvor blizak stožeru: Bit ćemo fokusirani na dvije stvari

Kako se sraz dvaju glavnih kandidata događa u vrijeme blagdana, vrlo se lako može dogoditi da upravo sučeljavanja odluče konačnog pobjednika ovih predsjedničkih izbora.

Pitanje je, dakle, kome ona više idu u prilog? Milanoviću, ponajboljem retoričaru u političkoj areni kojega je upravo njegov jezik već znao koštati pobjede na izborima. Ili Kolindi Grabar Kitarović, koja se nizom svojih verbalnih gafova dovale do toga da u veliko finale uđe sa druge pozicije.

- Debate bi definitivno mogla odlučiti pobjednika. Tko u njima bude ostavio ozbiljniji dojam, mogao bi n akoncu dobiti više glasova – ocjenjuje stručnjak za politički marketing Krešimir Macan. On smatra da je u ovome trenutku Milanović favorit.

- SDP-ov kandidat danas ima uzlazni trend. U drugi krug ulazi sa boljom energijom i dobrom pričom. Ali to je danas. Zadnja debata je pokazala da svaki dan kampanje može promjeniti njezin tijek – ističe Macan.

I podsjeća da Kolinda Grabar Kitarović prije pet godina u tri sučeljavanja sa Ivom Josipovićem uopće nije bila loša.

- Sučeljavanja i njoj mogu sada biti velika motivacija. Zato uoči sučeljavanja nitko od njih nema neku veliku prednost. Kolinda Grabar Kitarović mora biti bolja nego što je bila u izbornoj noći, i mora pokazati želju da pobjedi. Milanović pak mora pobjediti sebe i ostati discipliniran do kraja. Nikako ne svoje protivnike dizati “zoranizmima” – zaključuje Macan.

Da su sučeljavanja važan dio nove kampanje smatra i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

- I Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović imaju svoje potencijalne hendikepe kada su sučeljavanja u pitanju. Ako Milanović bude agresivno išao na nju kao ženu, to bi moglo ostaviti jako loš dojam. Zato bi on trebao naći jako finu mjeru kako se tu ne bi “skliznuo” - upozorava Ankica Mamić.

Format koji je bio na prvom sučeljavanju 11 kandidata na HTV-u Milanoviću, prema njezinoj ocjeni, poprilično odgovara, jer ima jednu minutu u kojoj može reći svoje prve dvije ili tri rečenice.

- U njima je Milanović obično dobar. Njegov su problem rečenice koje uslijede nakon toga, a koje na HTV-u zbog vremenskog limita nije imao vremena izreći. Kod aktualne predsjednice važno je da bude koncentrirana. Ako to uspije, ona može kvalitetno odgovoriti na pitanja iz djelokruga predsjedničkih ovlasti – ističe naša sugovornica.

Ona pritom ocjenjuje da je izuzetno važno kakva će biti pitanja na sučeljavanjima.

- Vrijeme je da čujemo odgovore na pitanja iz vanjske politike, koja spada u predsjedničke ovlasti propisane Ustavom. Da vidimo što koji predsjednički kandidati misle o Brexitu, neovisnosti Katalonije, Schengenu, odnosima sa Slovenijom, uvođenju eura. Na ovakvim bi pitanjima snage trebala odmjeriti dva politička kapitalca koja dolaze iz vanjskih poslova – smatra Ankica Mamić.

Ona također smatra da sučeljavanja neće biti jedina odlučujuća u ovom velikom finalu.

- Sučeljavanja publika voli, što potvrđuje i gledanost. No sada se vodi sasvim druga kampanja, i svaki kandidat morat će naći načina da privuče birače kojima on nije prvi izbor. Ta se komunikacija radi sasvim drukčije. HDZ-u će biti teško dignuti stranku ponovno za 14 dana. Oni imaju najbolju oganizaciju, no sigurno su psihološki pali. Nisu naprosto očekivali da će njihova kandidatkinja završiti na drugom mjestu. Što se pak tiče Milanovića, njegova motivacija neusporedivo je veća. To se jasno vidi iz njegove komunikacije – zaključuje Ankica Mamić.