Škoro najavio izlazak na parlamentarne izbore: Dvije trećine birača poručilo je da želi promjene i mi ćemo ih ostvariti. Neću vas ostaviti, to vam obećavam!

Škoro drži govor nakon izbornog neuspjeha u prvom krugu.

- Hvala vam puno na svemu što smo uspjeli postići. U ovom stožeru se večeras slavi pobjeda slobode. Mi smo ljudi koji vjerujemo da su u Hrvatskoj promjene moguće. I nema nas malo, 454 tisuće birača je večeras pokazalo da misli drugačije. Četvrtina birača koji su izašli su uz nas, nemojte biti tužni. Ja sam kao pravi štreber zapisao neke stvari - kaže Škoro koji počinje čitati s papira.

- Nitko nam nije davao šansu, a napravili smo povijesni rezultat. Ovo je na neki način bio referendum koji je pokazao da dvije trećine nisu zadovoljne s aktualnom vlasti. Dragi prijatelji, promjene su nužne i mi smo pokazali da imamo ljude koji su svjesni da te promjene moramo napraviti. U ovoj kampanji raskrinkali smo hobotnicu koja je premrežila sve stranke. Sada je dobro samo političkim oligarhijama. I ja i hrvatska javnost su se uvjerili u to, posebno zadnjih dana. Naš slogan neće umrijeti večeras. Vratili smo Hrvatsku narodu, na to sam silno ponosan. U Slavoniji i Baranji, dijelu Hrvatske koji je najviše napaćen, dobili smo 43%. Dobili smo moj rodni Osijek i rodno mjesto mojih roditelja, Imotski. MI ćemo nastaviti vraćati Hrvatsku narodu i uvjeravam vas, na parlamentarnim izborima ćemo je vratiti još i više! Ja vas neću ostaviti! Ja sam jedini koji je kampanju financirao svojim sredstvima i to ću i nastaviti. Pozivam sve one koji su rekli da će napustiti Hrvatsku ako ja ne pobijedim, nemojte napustiti Hrvatsku, nikada! Bez obzira što u drugi krug idu dva kandidata koji ne predstavljaju Hrvatsku - govori Škoro.

- Želim svima sretan Božić i Novu godinu u kojoj ću se vratiti koncertima, vinogradi i Sveučilištu. Ali, paralelno ću raditi na uspostavi još kvalitetnije mreže da napravimo ono što nismo uspjeli na ovim izborima. Vratit ćemo Hrvatsku narodu. Sad se idemo veseliti, napravili smo čudo!