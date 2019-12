Grabar-Kitarović u govoru: Dajte mi drugi mandat da vratimo sve one ljude koje su drugi potjerali. Volim Hrvatsku, živjela Hrvatska

Nakon dugog uvoda uz pjesmu Viva Croatia Kolinda Grabar Kitarović stigla je za mikrofon u svom izbornom stožeru gdje se obratila javnosti:

- Idemo svi za Hrvatsku, uhuuuuuu - prva je rečenica Kolinde Grabar Kitarović.

- Dragi birači koji ste danas izašli na izbore, hvala vam što ste pokazali koliko je bitno da se hrvatski predsjednik bira iz naroda na izravnim izborima. Hvala vam na tome. Čestitam svim sukandidatima na njihovim rezultatima, a posebno zahvaljujem biračima koji su mi dali povjerenje i omogućili ulazak u drugi krug na putu do pobjede - poručila je aktualna predsjednica.

- Ovo je bila bitka 10 na jednu, a imala sam i jakog sukandidata na svom političkom spektru za razliku od gospodina Milanovića. Eto, sada se svi moramo skupiti na okup i idemo po pobjedu. Posebno zahvaljujem HDZ-u i njenom vodstvu. Zahvaljujem obitelji i svakom članu svojega tima. Borili smo se kao jedno i zato smo ovdje. Vi ste bili uz mene kada su me prozivali zbog navodnih grešaka premda nikada nisam učinila ništa što bi naštetilo Hrvatskoj i hrvatskom narodu - kazala je Kolinda.

- Želim posebno zahvaliti i braniteljima, koji su ljubav prema domovini dokazali u najtežem trenutku. Večeras želim posebno zahvaliti svima mladima, ne samo iz HDZ-a. Svi smo mi rođeni u drugim vremenima i još nosimo tragove naših tragičnih pobjeda i borbe za slobodu. Vi ste rođeni u miru, zemlji članici Unije i NATO-a. Vi ste budući lideri, zbog toga morate biti samosvjesni građani. Ovu Hrvatsku gradimo za vas. Zato moramo gledati u budućnost, u ono što će biti važno za 20, 30 godina, a nikako u prošlost. Večeras ponosno i s osjećajem duboke odgovornosti stojim pred vama i tražim vaše povjerenje za glas u drugome krugu. Pozivam sve da izađete na izbore i da u drugom krugu date glas za bolju Hrvatsku - govori Kolinda koju stranačka vojska prekida uzvicima "Pobjeda, pobjeda!".

- Moj drugi mandat je svakodnevna borba za promjene u našem društvu koje je nažalost još uvijek podijeljeno. To nas vraća unatrag, umorni smo od toga, idemo u budućnost! Treba nam borba za demografsku obnovu, da vratimo one ljude koje su neki drugi potjerali. Treba nam borba za bolji standard, za bolje školstvo. Trebamo dati priliku inovativnoj, a ne podobnoj Hrvatskoj. Treba nam optimizam i samopouzdanje. Znamo da moramo bolje i nitko nas ne može zaustaviti kad smo zajedno i kad sanjamo velike snove i kad ih ostvarujemo zajedno. Pokazujemo to u sportu, znanosti i drugim područjima. Pa zašto to ne bismo pokazali u gospodarstvu i u politici? Zajedništvo znači da smo svi okupljeni oko istih ciljeva, zajedništvo je bilo ključ uspjeha u ratu i bit će ključ uspjeha u miru. Ne mi ili oni! Zajedno, svi smo mi Hrvatska s jednakim prilikama za sve! - govori Kolinda u govoru kojeg čita s papira.

- Biramo predsjednicu koja će nastaviti ona koja proizlazi iz naroda, radi za narod i bori se za narod. Kada ponovno dobijem vaše povjerenje, ponovno ću se u ime Hrvatske boriti za mjesto u prvom redu za Hrvatsku. Ne za sebe nego za Hrvatsku. Borit ću se za naše interese, a ne šutjeti, sjediti u zapećku i kukati kako se ništa ne može učiniti, kako mi trebaju veće ovlasti. Ne trebaju mi! Vaše povjerenje je moja najveća ovlast! - govori Kolinda.

- Želim se posebno obratiti biračima koji su dali glas mojim sukandidatima. Znam da su neki od vas na taj način htjeli izraziti nezadovoljstvo. Vaša mi je poruka jasna, čula sam je, razumijem je. Ali sada nije vrijeme da se ponovno dijelimo. Ili mi oni ne smije više biti naša politika. Ne smijemo dopustiti da nas to razara. U ime domoljublja, u ime Hrvatske. Svi zajedno ne smijemo dopustiti da se vratimo u politiku ideoloških sukoba. Obrazac je uvijek isti - obeshrabri sve domoljube i onda će ona neka manjina koja sebe naziva "Mi" vladati. E, to neću dopustiti! Zato sada ne smije biti nikakvog poigravanja s Hrvatskom. Možete ne voljeti mene ili stranke koje su me podržale. Ali, kao hrvatski domoljubi, ne možete ne voljeti Hrvatsku. Nakon 15 godina lutanja konačno smo pronašli pravi smjer, to sam smjeru diktirala tempo i i dalje ću to činiti. Moj protukandidat želi da se hrvatski predsjednik bira u Saboru. Zapitajte se zašto je ušao u ovu bitku ako misli da ne može ništa napraviti? Upravo je današnje glasovanje potvrdilo da narod želi birati predsjednika na izborima. Svi vi koji ste izašli u prvom krugu pokazali ste da to želite. Zato pozivam sve birače koji mi nisu dali glas da se okupimo zajedno oko moga programa. To je glas za Hrvatsku koja vjeruje u demokraciju, za predsjednicu koja radi, koja je među vama, s vama i za vas! To je isto tako i glas za povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske i Hrvata u BiH za čiju ćemo se ravnopravnost izboriti. Nema podjela među narodom, svi smo jedno, svi smo srce koje kuca za Hrvatsku - govori Kolinda.

- Znam da svi želite provesti Božić s najmilijima, bez politike. I to vam želim. Ali, nakon Božića krećemo opet žestoko. Hrvatska nije slučajna država, Hrvatska je namjerna država, krvlju plaćena i stvarana. To je Hrvatska! To je Hrvatska koja će za koji dan preuzeti predsjedanje Unijom. Koja li je to zadaća! I zato trebam vaš glas, trebamo nastaviti putem napretka i rasta, a ne povratkom u neka stara vremena kada smo bili očajni i gledali u leđa onima koji su nekad nama gledali u leđa. Moja Hrvatska je Hrvatska za sve, to je moj put i krenimo njime odmah, još večeras! Hvala vam na povjerenju, nikada vas nisam razočarala i nikada vas neću razočarati. Bit ću vaš glas i vaše ruke, glas koji proziva i poziva na sinergiju, glas koji svijetu govori o uspješnom narodu, neka naša Hrvatska bude Hrvatska za sve. Neka vam je svima sretan Božić, a onda se vidimo dalje u kampanji u bolju Hrvatsku, za Hrvatsku koja zna i neka nam vječno živi naša voljena Hrvatska. Hvala vam - zaključila je govor Grabar Kitarović.