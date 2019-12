Milanović: Razvijmo hrvatske barjake, čeka nas nova utakmica. Ne i rat, ratovi su gotovi. Idem u bitku za generaciju koja dolazi, ne za moju generaciju, mi smo tu još kratko

"Hvala svima koji su glasali za mene i koji nisu. Idemo u 2. krug. Ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi. To govorim otpočetka. Idemo u civiliziranu građansku utakmicu. Neka pobijedi bolji. A to sam ja", rekao je Zoran Milanović u svom pobjedničkom govoru nakon prvog kruga izbora.

- Svjestan sam da nisam svima po volji, ali ću pokušati prema svima postupiti ravnopravno. Imate pravo na sreću i na miran život! Ovo je bila teška godina iza mene, osobno, privatno, emotivno. Šest mjeseci sam hodao Hrvatskom, po deseti puta. Svaki puta vidiš novu, neku svoju grešku, novu šansu da se približiš ljudima.

- Ovo je više od posla, ovo je način života. Nitko se u Hrvatskoj kojoj ću biti predsjednik neće osjećati kao građanin drugog reda. Nemam instrumente, izdašne, financijske da to ostvarim. Morat ćete mi vjerovati na riječ - kazao je Milanović.

- U civiliziranoj i, vjerujem, sportskoj utakmici u drugom krugu imam velike šanse. Pozivam sve, posebno one koji nisu izašli na izbore da prate, gledaju i da mi daju taj mali komad vjere bez kojeg ne postojim, nema me. Zahvaljujem SDP-u na podršci, onog trena kad budem izabran za predsjednika svaka moja lojalnost prema ičemu drugom osim prema Ustavu prestaje. Religiozno ću zagovarati taj ustav, to je vjera od koje ne odstupam, država nisam ja. Za sretnu i uspješnu Hrvatsku, razvijmo hrvatske barjake i idemo u sportsku utakmicu. Ne u rat, ratovi su gotovi. Čekaju nas novi civilizirani zadaci, za generaciju koja dolazi nakon moje, moja je ovdje još malo - zaključio je SDP-ov kandidat.

Bernardić: Ovo je pobjeda Milanovića, SDP-a i partnera

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je poručio da je ovo pobjeda Zorana Milanovića, SDP-a i njegovih partnera te da su građani izabrali put kojim žele da Hrvatska krene u 2020. godini.

"Ovo je pobjeda Zorana Milanovića, ovo je pobjeda SDP-a i naših partnera. Građani su definitivno na ovim izborima izabrali put kojim žele da Hrvatska krene u 2020. godini", ocijenio je Bernardić u izjavi novinarima u izbornom stožeru u kojem je vladalo dobro raspoloženje.

Bernardić je istaknuo da je ovo put toliko nužnih promjena u Hrvatskoj jer je Hrvatska na prekretnici.

"Izbor u drugom krugu je više nego jednostavan – želimo li predsjednika koji će toj funkciji vratiti ozbiljnost, odgovornost i ugled ili želimo nastavak skandala i afera, rušenja i rasprodaje ugleda Hrvatske. Biramo želimo li građansku, normalnu, civiliziranu zemlju ili želimo kandidatkinju čija je stranka zaslužna za kaos i korupciju u Hrvatskoj“, istaknuo je.

Naglasio je da nije svejedno u kakvoj ćemo zemlji živjeti, nije svejedno tko će našu zemlju predstavljati te je pozivao građane da izađu da u još većem broju izađu na izbore kako „drugi ne bi odlučivali umjesto nas i krojili nam sudbinu, a kako nas ne bi na tim izborima mogli i pokrasti“.

Odaberimo Zorana Milanovća, predsjednika s karakterom jer je ovo borba za budućnost Hrvatske, borba za naprednu, građansku Hrvatsku, apelirao je. "Ovo je borba za toliko nužne promjene u našoj zemlji, ovo je borba za bolju Hrvatsku. U drugom krugu je nova utakmica i očekujem Milanovićevu pobjedu“, vjeruje Bernardić.

Zahvalio je cijelom SDP-u jer „smo pokazali da smo najjača stranka u Hrvatskoj i da smo spremni preuzeti odgovornost i doći na vlast 2020. godine, kao i svim našim ljudima koji su aktivno sudjelovali u toj borbi“.

Zahvalio je i svim strankama koje su podržale Milanovićevu kandidaturu i njihovom članstvu i simpatizerima na doprinosu pobjedi u prvom krugu.