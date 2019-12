HDZ-ovci se više ne moraju crvenjeti: Grabar-Kitarović je 'pregazila' blijedog Škoru i potopila mu nade u drugi krug, sad je vrijeme da stranačka mašinerija odradi svoje

Andrej Plenković konačno može odahnuti.

Kada su HDZ-ovci posljednjih tjedana na terenu agitirali za novi mandat Kolinde Grabar Kitarović, mora da su se jako crvenjeli. Jer, kako uvjeriti desnu publiku da je ona – a ne Miroslav Škoro – najbolji materijal za Pantovčak kada se iz aviona vidjelo da je njihova kandidatkinja ničim izazvana nizom svojih izjava tu tezu dovela u pitanje.

A onda se u utorak navečer sve okrenulo.

Kolinda Grabar Kitarović sučeljavanje je odradila rutinski. I, što je još važnije, bez gafova. Prema blijedome Škori, ona se predstavila kao televizor u boji. HDZ-ovcima je laknulo. Sada njihova argumentacija u posljednja tri dana kampanje konačno dobiva smisao.

Pogleda iza kulisa: što se događalo na HRT-u dok su kamere bile ugašene?

- Sučeljavanje je pokazalo da su stari politički lisci Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović u odnosu na Škoru jedna etaža više. Škoro je, kao kandidat koji je dotad ozbiljno rastao, morao biti u euforiji. Umjesto toga, Ante Đapić je u svojim desnim nazorima bio jasniji od njega – kaže nam politički analitičar Ivica Relković.

Da je sam režirao TV debatu ne bi toliko točno preslikao scenarij kojega je predvidio kada je rekao da Kolindi Grabar Kitarović zapravo odgovaraju sučeljavanja ako na njima sudjeluje svih 11 kandidata. Pod uvjetom, naravno da sama ne napravi gaf.

Lako je moguće da je televizijska debata zaustavila Škorin rast. Ali i pad Kolinde Grabar Kitarović. Sada je na redu HDZ-ova stranačka mašinerija, koja na uzavrelom desnom terenu može kapitalizirati ovakav rasplet.

U štreberskoj formi emisije nije se ni mogla zakotrljati ozbiljna debata, a jedino novo što se moglo čuti jest šokantno priznanje aktualne predsjednice o korupciji u tajnim službama

Zoran Milanović je bio solidan. Dobrim dijelom i zbog formata emisije u kojemu nije smio govoriti više od jedne minute. Koliko god se protiv toga jogunio, to je za njega bila dobra formula. Za njegove verbalne eskapade večeras nije bilo mjesta. To ga je natjeralo da bude fokusiran, da u tih 60 sekundi doista kaže ono što je najbitnije. Ali ga je i spriječilo da izrekne onu „rečenicu previše“ koja ga je do sada toliko puta koštala političkih pobjeda.

To, međutim, ne znači da će Milanović od sučeljavanja koja je toliko zazivao išta profitirati.

- Najžešće u kritici na račun Kolinde Grabar Kitarović su bile Dalija Orešković i Katarina Peović. To je za Milanovića potencijalni problem, jer što ako njih dvije nakon sučeljavanja dobiju pokoji postotni poen više i time blokiraju Milanovićev rast – upozorava Relković.

Trol Juričan apsolutni je pobjednik debate, svi koji su očekivali pad Grabar-Kitarović grdno su se prevarili, a blazirani i umorni Škoro propustio je meč loptu​

Dario Juričan je posebna priča. On možda Milanoviću neće uzeti glasove koje trenutno ima, ali bi definitivno mogao na svoju stranu pridobiti dobar dio lijevih birača koji se do sada nisu svrstavali niti za jednog kandidata.

Razočarana ljevica dobila je svojeg junaka. Pa makar on bio i – antikandidat.