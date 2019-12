Pogled iza kulisa: što se događalo na HRT-u dok su kamere bile ugašene?

Zna li tko od vas vezati kravatu, bilo je prvo što je sinoć, ulazeći u zgradu HRT-a, zapitao najzabavniji predsjednički kandidat Dario Juričan. Obratio se okupljenim fotoreporterima koji su na HRT-ovoj porti B30 snimali dolazak predsjedničkih kandidata na sučeljavanje. Juričan je među prvima stigao na Prisavlje.

U predvorju je sreo Tomislava Madžara, savjetnika predsjednice za zdravstvo i sport, te ga srdačno zagrlio, piše Jutarnji list.

- Ti ćeš biti moj savjetnik - rekao je Madžaru Juričan te mu poručio da će mu tijekom kampanje pisati ljubavna pisma.

Madžar mu je potom, kako nam je poslije rekao, dao svoju mail adresu.

Prije Juričana, poznatog i pod imenom Milan Bandić, oko 20 sati na HRT su stigli samo Anto Đapić, Dalija Orešković i Katarina Peović, a odmah potom i Dejan Kovač.

Kandidate koji su u zgradu HRT-a ulazili po crvenom tepihu, postavljenom niz stepenice i cijelo predvorje, dočekivali su urednica Informativnog programa Katarina Periša Čakarun i ravnatelj HRT-ova programa Renato Kunić. No, tepih i nije baš bio postavljen specijalno za predsjedničke kandidate kao što je to izgledalo, nego je, kako smo doznali, ostao tamo još od HRT-ova božićnog domjenka...

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je u 20.10 sati, kratko se pozdravila s HRT-ovim urednicima te se odmah zaputila na šminkanje. U pratnji HDZ-ove kandidatkinje bili su njezin šef Stožera Ivan Anušić, glasnogovornik Zoltan Kabok te savjetnik Tomislav Madžar, koji su na Prisavlje stigli pola sata prije Grabar-Kitarović. Nakon nje, ubrzo su stigli i Nedjeljko Babić te Ivan Pernar, a oko 20.30 sati na HRT je stigao i Mislav Kolakušić, a odmah za njim i Miroslav Škoro.

Svi kandidati su na HRT stigli s najbližim suradnicima. Zadnji se na HRT-u, koju minutu poslije Škore, pojavio i SDP-ov kandidat Zoran Milanović...

Iako su pojedini kandidati tijekom kampanje razmjenjivali prilično teške riječi, na HRT-u se većina njih, barem naizgled, srdačno pozdravila. No, ipak je bilo i nekoliko iznimki. Tako je, primjerice, Grabar-Kitarović na dolasku u studio, u koji je ušla zadnja, pokušala pozdraviti sve kandidate koji su već bili na svojim mjestima. No, to joj baš i nije uspjelo. S većinom se pozdravila, uključujući svoje najveće rivale Milanovića i Škoru, no kad je pružila ruku Pernaru i Katarini Peović, oni su se s njom odbili rukovati.

Međusobni pozdrav u studiju izbjegli su Milanović i Škoro. U jednom trenutku, prije nego što je počelo snimanje, zajedno su se zatekli pokraj mjesta gdje je sjedio Ante Đapić. Iako su ga obojica srdačno pozdravili, njih dvojica jedan pokraj drugog prošli su bez riječi i pogleda. No, zato su na hodniku pozdrave razmijenili Milanović i Kolakušić.

U prostoriji kraj studija, sučeljavanje su na velikim ekranima pomno pratili suradnici iz stožera svih predsjedničkih kandidata. No, nije bilo previše komentara, osim što je većinu više puta odgovorima dobro nasmijao Dario Juričan, koji je u studio donio i dva jogurta.