'Molim za milost, preklinjem vas da me ne kaznite': prgavi inspektor na Facebooku napisao status o predsjednici pa dobio opomenu od - Ministarstva poljoprivrede

Odmah nakon što je Kolinda Grabar-Kitarović obrazložila zbog čega je imala “nastup” na nedavnom rođendanu Milana Bandića, zadarski županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač je na svom Facebook profilu objavio komentar zbog kojeg je Etičko povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede od Pupića Bakrača – zatražilo očitovanje!

Što je to Pupić Bakrač napisao i zbog čega je Etičko povjerenstvo reagiralo?

– Koja lavovska borba protiv korupcije. Ne mogu dokučiti dal se pravi glupa ili je stvarno glupa ili je u pitanju jedno i drugo pa imamo glupost na kvadrat. Dilemu mi pričinjava kvantitet izrečenih i učinjenih stupidnosti, a bogme i kvalitet – napisao je Pupić Bakrač u objavi na svom Facebook profilu komentirajući Kolindino objašnjenje.

Moralna policija

Uslijedio je dopis Etičkog povjerenstva u kojemu stoji:

– Zaprimila sam pritužbu u kojoj podnositelj pritužbe smatra da ste povrijedili Etički kodeks državnih službenika, odnosno da ste povrijedili pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih su državni službenici dužni postupati, tj. da niste pri iznošenju osobnih stavova pazili na ugled državne službe i osobni ugled, kako je predviđeno člankom 8. Etičkoga kodeksa.

Na temelju članka 19. i članka 20. Etičkoga kodeksa dužna sam provesti postupak ispitivanja osnovanosti navedene pritužbe te vas molim za pisanu izjavu o istoj – napisala je Lana Bogdan, povjerenica za etiku Ministarstva poljoprivrede Pupiću Bakraču.

Iz njezina dopisa je jasno da je netko prijavio Pupića Bakrača, pa se otvorila dilema može li županijski vijećnik i političar pisati ovakve komentare o predsjednici države i istovremeno kao ribarski inspektor biti zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede.

A on je onda, okrenuo pilu naopako i – priznao krivnju!

– Eto, priznajem, kriv sam, iako ne znam točno za što, za štogod vi kažete. Molim za milost. Preklinjem vas da me ne kaznite strogo. Više neću griješiti. Spreman sam prije bilo kakvih istupa u javnosti konzultirati se s Moralnom policijom – objavio je Pupić Bakrač, smatrajući da je Etičko povjerenstvo preuzelo “ingerenciju da ocjenjuje moralnu podobnost” njegova političkog djelovanja i javnih istupa.

Ovo je treći put da se Etičko povjerenstvo bavi Pupićem Bakračem.

Strah od razgovora

– Najprije su me prijavili da za radnog vremena plivam na gradskom bazenu, a imao sam slobodan dan. Drugi put su me prijavili da sam otišao na sjednicu Saborskog odbora za promet, a i tada sam uzeo slobodan dan. Ovo je treća anonimna prijava, ali mi ne žele otkriti tko me prijavljuje. Čak da su prve dvije prijave i točne, to bi bila povreda radne dužnosti, pa za to postoje druge sankcije, a ne “moralna policija”, ali ja nikada na poslu nisam dobio niti jednu opomenu, a četiri-pet godina sam po broju inspekcijskih nadzora bio ispred svih inspektora u državi – kaže Pupić Bakrač.

Duboko je uvjeren kako mu se sve to događa zbog opozicijskog djelovanja.

– U Državnom inspektoratu su od vrha do dna sva rukovodeća radna mjesta “pokrivena” članovima HDZ-a, to je HDZ-ov, a ne Državni inspektorat. Ovdje se postavlja pitanje može li netko politički djelovati protiv HDZ-a i ostati inspektor. To će se vidjeti na mom primjeru – kaže Pupić Bakrač, dodajući da većina njegovih kolega inspektora uopće nije politički aktivna, ali da i kod njih osjeća “strah od razgovora, a kamoli javnih istupa, jer se ljudi boje”.

Zadarski inspektor tvrdi da je za svaku sjednicu Gradskog vijeća i Županijske skupštine uzimao slobodan dan, ali zna da su neke kolege, također “vijećnici-inspektori”, ali iz HDZ-a, imali odobrenje ministra za odlaske na sjednice unutar radnog vremena.

U svom ironičnom “priznanju”, Pupić Bakrač predlaže da “Moralna policija izda brošuru, neku vrstu moralnog zakonika za državne službenike, jer sadašnji etički kodeks ne obuhvaća dovoljno široko sve aspekte života državnih službenika u procjeni njihove podobnosti”.