Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

KOLIKO JE REALNA NAJAVA KOLINDE GRABAR-KITAROVIĆ Plaća od 8000 eura? Moguće, ali malo kome

Predsjednica je s izraelskim premijerom u srpnju razgovarala o mogućnosti da se naši IT stručnjaci školuju u Izraelu i rade iz Hrvatske. Riječ je o radu "na daljinu" za izraelske poslodavce u segmentu kibernetičke sigurnosti i sličnim poslovima, za što bi mogli primati plaću i do 8000 eura u bruto iznosu.

MARIO STANIĆ I IVAN KEPČIJA U HAJDUKU NAJAVLJUJU: Igrat će 'naša dica'

- Fokusirat ćemo se na vlastiti pogon, bez ludovanja na tržištu. Imamo viziju koja se poklapa s predsjednikovom. Volio bih biti dio Hajduka koji ne prati nogometnu modu, nego je kreira. Velik je bio protok igrača, odljev novca, a bez rezultata. Događalo se da se u panici donose odluke, mažu oči, nema povjerenja u mlade.... A treba biti strpljiv - kazao je Mario Stanić.

JULIJE JELASKA, AUTOR 'MAJSTORA BALUNA' Napravio strip o Hajduku

- Rad na scenariju vrlo je zahtjevan, psihički ponekad naporan. Da bih ponovno crtao strip ili ga objavio, potreban je novac kojim će netko pokriti sav taj moj veliki trud, prepoznati ga u pravo vrijeme i vrednovati – kaže zadarski Splićanin.

STIPE RINGWALD GOTOVO JE 'ČIST' Ima 120 prijava, a samo dvije presude!?

- Bilo je tu svega: od narušavanja reda i mira, nasilničkog ponašanja, napada na službenu osobu, do zloupotrebe opojnih droga, prijetnji, pokušaja ubojstva...

PRGAVI INSPEKTOR MARKO PUPIĆ BAKRAČ Kritizirao Kolindu pa ga opomenulo - Ministarstvo poljoprivrede

- Budući da je riječima ‘glupost na kvadrat’ ocijenio istup kandidatkinje, Marko Pupić Bakrač, ribarski inspektor i županijski vijećnik, je na udaru Etičkog povjerenstva.

GAŽE ZA DOČEK NOVE GODINE Rozgi i Braliću u Splitu pola milijuna kuna

Rozga, Intrade i Bralić na splitskoj Rivi za 500 tisuća kuna, a jednako će i Dubrovčani platiti Parnom valjku. Ne zaostaje ni Severina koja će od Porečana dobiti 462.000 kuna!

METEOROLOZI O POPLAVI EKSTREMNIH PROGNOZA Nije se promijenilo vrijeme, nego mi

Dogodi li se da prognostičari najave snijeg, portali će vijest prenijeti kao da će svaki čas pasti Vlada, otprilike ovako: ‘Past će snijeg, a onda novi šok!’. Ili ovo: ‘Bura blokirala ceste, izdan crveni alarm’, a onda ‘slijedi nova drastična promjena’ jer će ‘od vikenda biti ponovno stabilnije’. Pa što je tu tako drastično?

DONACIJE PREDSJEDNIČKIM KANDIDATIMA Plenković dao 10.000 kuna, Jovanović 30.000

Aktualnu predsjednicu u kandidaturi s istim iznosom, od po 10.000 kn, podupiru i braća Milijan i Jozo Brkić, a za Zorana Milanovića isprsio se čak i ‘štedljivi’ Arsen Bauk sa 6880 kuna.

IZNENAĐENJE IZBORA Juričan će Milanoviću oteti birače

On nema milijune. Iza njega ne stoji moćna stranačka mašinerija. On ne zakupljuje dvorane, ne voza uokolo simpatizere niti organizira velebne skupove. On, Dario Juričan, autor filmova o Ivici Todoriću i Miroslavu Kutli, jedini se bavi najvećim hrvatskim problemom - korupcijom.