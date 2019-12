Splićaninu zaštitar pred kupcima pretresao torbu s prljavom odjećom iz teretane jer je mislio da je nešto ukrao, odvjetnik tvrdi: To ne smije raditi ni policija, a kamoli 'security' iz trgovina!

"U trgovinu jednoj splitskog trgovačkog centra ušao sam s prijateljem, gledali smo neke tenisice. Nismo ništa kupili. Ali na izlazu iz trgovine, i to ne unutar trgovine, nego nekoliko metara nakon što smo izišli, zaustavio nas je sredovječni muškarac koji je pokazao nekakvu iskaznicu i pitao može li pogledat u ruksak.

Dozvolio sam. U ruksaku su bile samo prljave stvari iz teretane, a on je to pregledavao jer je mislio da smo nešto ukrali iz trgovine. Bio je pristojan, ali mi je sve to bilo čudno i neugodno jer je to radio pred drugim ljudima, na sred trgovačkog centra.

Naravno da nismo ništa ukrali, pa nas je pozdravio. Zanima me samo imaju li pravo to zaštitari raditi, zaustavljati ljude kao da su policija, te im pretresati stvari.", pitao nas je jedan mladić (podaci poznati redakciji).

I upit smo poslali policiji. Evo njihova odgovora:

- Zakonom o privatnoj zaštiti i Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite propisano je da zaštitari svoje ovlasti mogu primijeniti samo unutar i oko štićenog objekta, oko štićene osobe unutar granice perimetra zaštite za čije su čuvanje zaduženi te, iznimno, na javnoj površini.

Obveze zaštitara u obavljanju poslova tjelesne zaštite u trgovačkim objektima definirane su i zahtjevom (pisanim, uputom i sl.) korisnika njihove usluge, unutar ovlasti koja im je dana Zakonom o privatnoj zaštiti i Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite - kažu nam u MUP-u, a mi smo ih pitali smiju li pregledavati torbe, zadržavati osobe...

- Jedna od propisanih ovlasti zaštitara je i pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava koja se poduzima prilikom ulaska i izlaska iz štićenog prostora, a procedura je sljedeća: Pregled osobe, predmeta koje osoba nosi sa sobom zaštitar može obaviti vizualno, dodirom, uvidom u sadržaj ili korištenjem tehničkih sredstava (ogledala, detektora i sl.). Zaštitar će prije pregleda sadržaja odjeće i obuće, predmeta koje osoba nosi sa sobom, zatražiti od osobe da omogući obavljanje pregleda.

Ako osoba koja ulazi u štićeni prostor odbije obavljanje pregleda, zaštitar joj neće dozvoliti ulazak u štićeni prostor. Ako osoba koja izlazi iz štićenog prostora odbije obavljanje pregleda, zaštitar će je zadržati i zatražiti postupanje policijskih službenika. Ako osoba koja izlazi iz štićenog prostora odbije obavljanje pregleda, zaštitar će primijeniti i ovlast privremenog ograničenja slobode kretanja - kažu nam u MUP-u.

Ova odredba da vam mogu zabraniti kretanje je prilično problematična i za neke odvjetnike, pa nam poznati splitski odvjetnik Vinko Ljubičić kaže:

- Što se tiče privremenog ograničenja slobode kretanja, u slučaju kada osoba ne želi dati da mu se pregleda torba, onda to ograničenje mora biti iznimno kratkotrajno i do dolaska policije. Ni u kom slučaju zaštitari ne mogu zadržati osobu nekoliko sati, prije bih rekao da to privremeno ograničenje kretanja može trajati desetak minuta dok policija ne dođe. Ako bi dulje vrijeme zadržali osobu, to je kršenje ovlasti, pa ne možete vi nekome oduzeti slobodu jer je taj odbio pregled torbe! To bi bila zloupotreba i zaštitar može također odgovarati za takav postupak.

Također, morate razlikovati pregled od pretrage. On može pogledati što je bilo mladiću u torbi ako mu on dozvoli, ali ne smije ni u kojem slučaju kopati po njoj. Zaštitar mora na ljubazan način zamoliti osobu da mu dopusti da pogleda stvari, ali nikakvo nasilno zaustavljanje ni pretres nisu dopušteni. Naime, ni policija ne može napraviti pretres stvari, odjeće i automobila bez naloga suda, a kamoli da bi to radila zaštitarska služba - kaže nam Ljubičić.